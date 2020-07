Želei: Brza ljetna osvježenja uspijevaju samo uz pravo voće

Za pripremu voćnih i osvježavajućih želea točne mjere su izrazito bitne, a najbolji želei nastaju od brusnice, limuna, bazge, borovnica, ogrozda i zelenih jabuka

<p>Za osvježavajuće želee najbolje je rabiti voće koje sadrži puno pektina jer u kombinaciji s voćnim sokom bolje bubri i stvara čvršću želatinu. Zato su za želee dobri ogrozdi, zelene jabuke, dunje, brusnice, limuni, borovnice, bijeli ribiz i bazga. Manje pektina sadrže jagode, maline, trešnje, šljive i marelice, no tada se dodaje kupovna prah-želatina. Točne mjere najbitnije su pri pripremi ovog osvježavajućeg deserta. </p><p>Količina vode, želatine ili voćnog soka mora biti točna kao što je na receptu. U pliću posudu uspite točno onoliko vruće vode koliko piše u receptu. Pospite želatinom u prahu te miješajte pjenjačom ili vilicom dok se smjesa potpuno ne sjedini. Pazite da je želatina potpuno umućena jer biste u suprotnom mogli dobiti grudičasti žele. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Bebino uzbuđenje nakon što je probala sladoled</p><p>Nakon što ste to napravili, dodajte hladnu vodu ili voćni sok, ovisno o receptu. Sve jako dobro promiješajte jer je to zaslužno za postojanost želea. Tada ohladite. Ako vam je žele gumenast, vjerojatno niste dodali dovoljno vode ili niste dovoljno dobro miješali. Ako vam je prevodenast, moguće je da se nije hladio dovoljno dugo ili ste dodali previše vode. Nije preporučljivo prstima bosti žele kao metodu testiranja kako biste provjerili je li dovoljno "stisnut" jer ćete dobiti rupu u njemu. Najbolje ga je lagano protresti i ako je još vodenast ostavite ga još neko vrijeme u hladnjaku.</p><p>Ne stisne li se ni nakon nekoliko sati, problem je možda u voću jer ako ste dodali svježi ili smrznuti ananas, papaju, kivi ili smokve, želatina u kombinaciji s njima neće djelovati. Svoja mala remek-djela možete poslužiti u šalicama, čašicama, kallupima ili u izdubljenom voću poput limuna, lubenica ili dinja.</p><h2>Žele u dinji</h2><p>Sastojci: malo veća dinja, šalica kipuće vode, 1/2 šalice nezašećerenog soka od jabuke, vrećica instant-želatine, prema želji šalica jagoda nasjeckanih na listiće</p><p>Priprema: Prerežite dinju napola. Odstranite sjemenke. Odrežite dio kore kako bi polovice mogle stajati. U većoj posudi razmutite želatinu s kipućom vodom. Dodajte sok od jabuke, dobro izmiješajte i, prema želji, jagode. Izlijte u polovice dinje. Prekrijte prozirnom folijom i ostavite preko noći. Prije posluživanja svaku polovicu možete prerezati na tri jednaka dijela.</p><h2>Slasna želatina s marelicama</h2><p>Sastojci: pakiranje želatine s okusom limuna, šalica kipuće vode, šalica ohlađenog soka od jabuke, konzerva marelica (ocijeđenih i narezanih na kockice)</p><p>Priprema: Rastopite želatinu s kipućom vodom. Dodajte hladan sok od jabuke. Pokrijte i ostavite u hladnjaku dok se napola ne zgusne. Dodajte marelice i izlijte u posude za posluživanje. Ohladite.</p>