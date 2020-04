Želite inteligentnije i uspješno dijete? Ovo provjereno utječe...

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: To je izazov: Izolacija s 11-ero djece, među njima i mala beba

Svi roditelji žele najbolje za svoju djecu, no ponekad je u moru informacija teško razlučiti što je to što im doista koristi, a što ne. No jedna stvar nije upitna, a to je da knjige - počevši od slikovnica pa sve do knjiga za odrasle, imaju ogroman učinak na dijete i razvoj.

Naime, prosječan broj knjiga u kućanstvu prema jednom australskom istraživanju iznosi 114, no češće je da postoje ljudi koji imaju puno knjiga te oni koji ih gotovo da i nemaju. Autori istraživanja koji su u ispitivanje uključili preko 160 tisuća ljudi u razdoblju od četiri godine ustanovili su da već 80 knjiga u kućnoj knjižnici donosi dobrobiti - od veće načitanosti, snalaženja s brojevima, informatičkim vještinama, vještinama komunikacije...

Blagodati koju nam nose knjige zaista su impresivne, piše Big Think, a istraživači tvrde kako kućna knjižnica ima veći utjecaj na promociju čitanja i matematičke vještine nego što primjerice ima sam fakultet.

Učinak knjiga se doista pokazao snažnim - djeca iz takvih domova redovito su uspješnija i u školi, ali i kasnije u životu.

Studija, koju je vodila dr. Joanna Sikora sa australskog Nacionalnog sveučilišta, ustanovila je najveću dobit u pismenosti, računanju i informatičkim sposobnostima odraslih kada je dom imao od 80 do 350 knjiga - nisu vidljivi dodatni dobici iznad tog broja.

Prema studiji, skandinavske obitelji su imali najveće zbirke knjiga, pa tako 14 posto Norvežana i 13 posto Šveđana imaju u kući više od 500 knjiga. Međutim, samo nekoliko zemalja u prosjeku posjeduje manje od 80 knjiga: Čile, Grčka, Italija, Singapur i Turska.

Roditelj koji čita ima dijete koje čita

Djeca nas oponašaju u svemu, pa tako i u čitanju, tvrde znanstvenici, pa upravo zato broj knjiga u kućanstvu govori o kulturi čitanja koja se prenosi na njih.

Jako rano, već sa šest mjeseci beba je spremna na prve slikovnice. Promatra ih, grabi ih i stavlja u usta. Počinje shvaćati da su oblici u slikovnicama slike. Iako beba još ne može pratiti priču ona uživa u glasu roditelja koji joj nešto priča. Prve slikovnice trebaju biti šarene i mekane, pune jarkih boja, a bebama je zanimljivo kad iz njih nešto 'ispada'.

Uz čitanje djeca uče i jezik, koncentrirati se...

Kada malo naraste, malo prije prvog rođendana, beba se već može malo dulje koncentrirati. Knjižice od čvrstog kartona s nekoliko stihova koji se rimuju pun su pogodak.

Ako su protagonisti tih prvih slikovnica vau-vau i koka vrlo brzo možete očekivati te dvije riječi iz bebinih usta. Kako dijete raste tako se mijenja i sadržaj slikovnica, a svakom novom pričom dijete usvaja nove riječi i obogaćuje svoj vokabular.

Osim toga, čitanje potiče i razvoj mašte - što je kod djece izuzetno važno, slažu se stručnjaci.

