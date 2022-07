Želite ju raspametiti? Dobri stari misionarski položaj s jastukom ispod sražnjice idealan je za to!

Koliko ljudi, toliko ćudi, a bome i odgovora na pitanje 'koja vam je najdraža poza u seksu?' No, ako vas ipak zanima koja je poza idealna za to da žena postigne orgazam, 'pravi' odgovor dalo je dvoje znanstvenika, nakon što su promatrali protok krvi prema klitorisu tijekom različitih seksualnih aktivnosti kod ispitanika, prenosi The Sun.

POGLEDAJTE VIDEO: Do orgazma se može i na pomalo bizarne načine

Zaključak je da se najbolje vratiti osnovama, dobroj staroj misionarskoj pozi, ali tako da je ispod ženine stražnjice podmetnut jastuk.

Naime, jedan par istraživača iz privatne ginekološke klinike New H Medical u New Yorku, deset je minuta promatrao protok krvi u klitorisu prije i nakon seksa kod jednog para koji je pristao volontirati u različitim pozama. Za mjerenje protoka krvi korišten je ultrazvučni skener.

Ispitanici su dvoje zdravih liječnika, oboje 32-godišnjaci, a do izvođenja zaključka istraživanja poprilično su se oznojili. Naime, trebalo je isprobati nekoliko poza.

Prema izvještaju dr. Kimberley Lovie, koja vodi istraživanje klitorisa ultrazvukom, isprobali su pozu kauboja (licem u lice, dok žena sjedi u krilu muškarca), misionarski položaj, sa ili bez jastuka ispod ženine stražnjice, te pseću pozu, u kojoj oba partnera kleče, a muškarac ženi prilazi straga.

- Najmanju količinu izravnog podražavanja klitorisa, a onda i vatrometa, izmjerili su za vrijeme pseće poze, koja je završila sa zanemarivim povećanjem protoka krvi u usporedbi s položajima licem u lice, što bi moglo biti ključno za to što ova poza izaziva relativno mali užitak kod žene. S druge strane, najuspješnijom se pokazala dobra stara misionarska poza, ali uz uvjet da se pod ženinu stražnjicu podmetne jastuk – kaže dr. Lovie.

Kad je žena imala jastuk ispod zdjelice, čime se njen donji dio tijela lagano podigao, zabilježena je najveća stimulacija klitorisa, pojasnila je.

Osim povećanja količine kontakta i pritiska na klitoris, jastuci mogu povećati i dubinu penetracije, ističu autori ovog rada koji je objavljen u časopisu Sexologies.

Doduše, studija ima i neka ograničenja, od kojih je najozbiljnije to da je u istraživanje bio uključen samo jedan par, dakle samo jedna žena. Stručnjaci vjeruju da žene različito reagiraju te da postoje i drugi dijelovi tijela čija stimulacija je važna za doživljavanje orgazma, tako da zaključak ne treba uzeti zdravo za gotovo i preporučuje se eksperimentirati.

- Naša studija, zapravo nije proučavala je li žena postigla orgazam tijekom poza koje smo proučavali, već samo postoji li protok krvi u klitorisu. Stimulacija klitorisa smatra se sigurnim načinom postizanja vrhunca. Na koncu i tajanstvene 'G točka' sastoji se od tkiva klitorisa i postoje neki dokazi da su povezani, pojašnjavaju autori studije.

Najčitaniji članci