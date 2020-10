Želite li koristiti menstrualnu čašicu, neke stvari morate znati

Riječ je o higijenskom proizvodu za žene namijenjenom za višekratno korištenje. To je malena, fleksibila silikonska ili gumena čašica u obliku lijevka, a služi za prikupljanje krvi

<p>Jeste li među onima koji su razmišljali o tome da prestanete koristiti tampone i uloške i prebacite se na menstrualnu čašicu? Ta promjena nije jednostavna za mnoge žene jer su navikle nositi se s menstruacijom uz pomoć drugih higijenskih proizvoda, no <a href="https://indianexpress.com/article/lifestyle/health/3-most-important-things-you-need-to-keep-in-mind-if-you-are-switching-to-a-menstrual-cup-6619354/">Indianexpress</a> tvrdi kako je riječ o promjeni koja je dobra za zdravlje i okoliš istovremeno.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako se mijenja tijelo tijekom ciklusa</p><p>Citirajući Healthline, navode kako je menstrualna čašica higijenski proizvod za žene namijenjen višekratnom korištenju.Riječ je o malenoj, fleksibilnoj silikonskoj ili gumenoj čašici u obliku lijevka, a služi za prikupljanje menstrualne krvi te se postavlja u vaginu. Prije nego što kupite čašicu, svakako promislite o tri važne stvari koje morate imati na umu prije nego što je nabavite.</p><h2>1. Pronađite odgovarajuću veličinu</h2><p>Menstrualne čašice uglavnom dolaze u dvije veličine, malenoj i velikoj. Male čašice su savršene za djevojke mlađe od 30 godina koje još nisu rodile. No ako ste stariji od 30 i rađali ste jedanput ili više puta, bolji odabir je velika čašica. Ne kupujte čašicu razmišljajući o tome koliko vam je obilna mjesečnica nego koliko imate godina. Male čašice su od 35 do 43 milimetra u promjeru, dok su velike između 43 i 48 milimetara.</p><h2>2. Kako se koriste</h2><p>Kad ste odlučili koja vam veličina odgovara, sljedeći je korak naučiti kako je ispravno koristiti. Najbolji način je čučnuti i umetnuti je. Možete podignuti jednu nogu na zahodsku dasku ili sjesti na zahod raširenih nogu, a svakako je preporuka da vježbate umetanje kad nemate menstruaciju. Ako ste zabrinuti da bi krv mogla procurjeti jer niste pravilno umetnuli čašicu, nosite uložak dok se ne uvježbate.</p><p>Prije umetanja čašicu savinite ili pritisnite kako biste je lakše postavili. Svakako je morate isprazniti nakon najviše šest sati te sterilizirati u kipućoj vodi kako biste je očistili.</p><h2>3. Je li udobna?</h2><p>Ako ste čašicu umetnuli na ispravan način, nećete je uopće osjećati. Možete plivati ili trčati s njom bez brige da će tekućina iscuriti. No treba vremena da se na nju prilagodite. Ako u bilo kojem trenutku tijekom korištenja osjećate nelagodu ili čak bol, svakako se konzultirajte s ginekologom.</p><p> </p>