Ako pušite kutiju cigareta na dan ili previše često birate broj za dostavu pizze, vrijeme je za promjenu navika. Svjesni smo da se navike mogu svesti na dobro ili loše ponašanje, pa ih često u skladu s tim i oblikujemo, piše ScienceAlert.

POGLEDAJTE VIDEO: Ako odmah prestanete pušiti, ovo će se dogoditi vašem tijelu

Postoji više aplikacija koje su osmislili kako bi vam pomogle u oblikovanju navika, a sve polaze od pretpostavke kako je za stvaranje navike dovoljan 21 dan.

Ovaj broj proizlazi iz popularne knjige Psycho-Cybernetics iz 1960. godine, autora Maxwella Maltza. Ovaj je estetski kirurg uočio da njegovim pacijentima treba otprilike 21 dan kako bi se priviknuli na svoja nova lica.

No studija iz 2009. godine pojašnjava kako ipak nije jasno koliko vremena treba proći da bi čovjek stvorio naviku. Znanstvenici University Collegea London pratili su stvaranje novih navika kod 96 ispitanika tijekom 12 tjedana i ustanovili su da je većini za stvaranje navike trebalo 66 dana. Dodatno, individualne razlike su se protezale od 18 do čak 254 dana.

Dakle, ukoliko želite usvojiti novo ponašanje, za to će vam trebati najmanje dva mjeseca. Zato ne biste trebali očajavati ako vam tri tjedna nisu dovoljna jer je tako s većinom ljudi. Ako se na određeni način ponašate i dulje od toga, ta će navika potrajati.

No što ako se pokušavate riješiti loše navike? Čini se da su usvajanje navika i njihovo prekidanje vrlo povezani. Psiholog Timothy Pychyl kaže da je riječ o dvije strane istog novčića.

- Prekidanje neke navike zapravo znači stvaranje nove navike, novog odgovora. Stara navika ili uzorak odgovora su još prisutni i postoje. Uzorci su zapravo uzorak neuronskih odgovora u mozgu. No manje su dominantni i samim time manje moćni - kaže Pychyl.

- Lakše je započeti s nečim novim ako nešto što ste naviknuli raditi zamijenite novim ponašanjem. To je razlog zašto kod prestanka pušenja nikotinska žvaka ili inhalacija pomažu više od nikotinskog flastera - ističe neuroznanstvenik Elliot Berkman.

Stručnjaci se slažu da nema jedinstvene formule za prekidanje s nekom navikom, a rješenje leži u mješavini osobnosti, motivaciji, okolnostima i samoj navici koje se želite otarasiti.

- Ljudi koji se žele riješiti stare navike jer se ona ne slaže s njihovim osobnim sustavom vrijednosti prije će u tome uspjeti nego ljudi koji to čine zbog vanjskih razloga poput pritiska okoline - kaže Berkman.

No psihologinja Susan Kraus Witbourne kaže da se katkad s lošom navikom može brzo prekinuti.

- U ekstremnim situacijama, s navikom se može prestati odmah. Primjerice, u situaciji ako ćete postati teško bolesni ako samo udahnete još jedan dim cigarete ili ako vas gotovo udari autobus dok ste šećući slali poruku na mobitelu - kaže ona.

No u većini slučajeva, ipak treba vremena i to najmanje dva mjeseca. Kako biste se uspješno riješili navike, morate imati na umu svoju najsnažniju motivaciju koja će vas provesti kroz taj postupak. Razmislite o nekom zamjenskom ponašanju, no svakako mora biti pozitivno. Uobičajena je zamka ako pušenje zamijenite grickalicama i prejedanjem.

I budite strpljivi. Što ste više vremena proveli robujući nekoj navici, to će vam više vremena trebati da je se riješite.

- Dugotrajne navike povezane su na neurološkoj razini i snažno utječu na ponašanje. Dobra vijest je da su ljudi uvijek sposobni za promjenu ako postanu svjesni štetnosti navike i imaju dovoljnu motivaciju da nešto promijene - zaključio je Berkman.

Ostanite jaki, vi to možete!