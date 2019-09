Želite smršavjeti? Ovih 16 pića i namirnica morate izbjegavati

1. Granola

Pola šalice granole ima između 200 i 300 kalorija, 12 do 16 grama šećera, 3 do 15 grama masti i gotovo 40 grama ugljikohidrata. Uz to, granola se obično miješa s nečim, poput jogurta ili voća, što samo povećava njezinu kalorijsku vrijednost. Iako možda mislite da je početak dana sa zdjelicom granole zdrav, uz nju ćete vrlo lako unijeti i više od 600 kalorija već za doručak.

2. Gotova smrznuta jela

Većina smrznutih gotovih obroka prepuna je natrija, onoliko koliko biste trebali pojesti tijekom dana i k tome još puna drugih sintetičkih dodataka. Sol također poboljšava okus hrane, zbog čega ćete je još više jesti. Drugi problem sa smrznutim jelima je to što im često nedostaje dovoljno vlakana koji nas čine sitima, tako da ćete vjerojatno nakon što to pojedete, ponovno posegnuti u hladnjak za još nekom hranom.

3. Bezalkoholni kokteli

Foto: Thinkstock

Djevičanske margarite i slični bezalkoholni kokteli rade se s voćnim sokovima, a ponekad i sirupima koji sadrže puno kalorija i šećera. Umjesto toga popijte čašu vina ili lagano pivo.

4. Kupovni smoothieji

Foto: 123RF

Napraviti smoothie kod kuće i kupiti ga u trgovini dvije su vrlo različite stvari. Kad sami napravite smoothie, možete izmjeriti točnu količinu voća, staviti vodu ili bademovo mlijeko i izbjeći dodatne zaslađivače. Ali mnogi gotovi smoothieji u prosjeku sadrže između 600 do 1000 kalorija i puni su šećera.

5. Muffini sa žitaricama

Foto: Dreamstime

Oni zvuče kao zdrava opcija za doručak - pošto sadrže žitarice koje snižavaju kolesterol. Ali ovakvi proizvodi u supermarketima nisu ni približno toliko svježi i zdravi kao što se misli. U jednom pakiranju je oko 300 kalorija - otprilike isto kao i krafna punjena čokoladom. Mnogi od njih su također punjeni zasićenim mastima te sadrže više od 600 grama natrija. Domaće je ključno ako pokušavate smršavjeti pa je sigurnije napraviti sam svoje muffine.

6. Zdravi čips

Foto: Dreamstime

Ako neka hrana sadrži riječ 'povrće', ne znači odmah i da je zdrava. Sve što je zapakirano i ima dulji rok trajanja mora biti prerađeno i s dodanim aditivima koji povisuju broj kalorija. Uvijek možete pokušati napraviti svoj vlastiti vegetarijanski čips tako što ćete narezati povrće poput kelja, mrkve ili tikvice, premažite ih maslinovim uljem i zatim ih ispecite u pećnici.

7. Proteinske pločice

Foto: 123RF

Većina proteinskih pločica na tržištu su zapravo šećerne bombe koje nisu mnogo zdravije od obične čokoladice. One također mogu sadržavati puno ugljikohidrata te uzrokovati porast šećera u krvi. Neke sadrže i umjetne dodatke poput trans masti ili kukuruznog sirupa s visokim udjelom fruktoze, koji su povezani s upalama i pretilošću.

8. Sok od aloa vere

Foto: 123rf

Najveći dio soka od aloe proizvodi se s gelom aloe vere, vodom ili čajem, a zatim se mogu dodati razni zaslađivači i prirodni okusi. Iako sok od aloe vere navodno ima mnoge zdravstvene dobrobiti, poput gubitka težine i svojstava protiv starenja, nijedna od ovih tvrdnji nikada nije znanstveno dokazana, piše Reader's Digest. Iako aloe vera sadrži velike količine antioksidansa, onda ima blago gorak okus citrusa, koji je vrlo teško piti sam. Također, ima i diuretička svojstva, koja, ako se uzima u velikim količinama, mogu dovesti do gubitka kalija iz tijela, što je potencijalno i opasno.

9. Voćni sokovi općenito

Foto: Thinkstock

Iz voća možete dobiti puno vrijednih vitamina i hranjivih sastojaka. Međutim, kada pijete voćni sok, izgubit ćete na vlaknima koje ćete inače dobiti od stvarnog voća. Čak 100 posto soka su samo prazne kalorije, a i povećava rizik od šećera u krvi.

10. Kokice iz mikrovalne

Foto: Thinkstock

Kokice su cjelovito zrno, tako da nije nerazumno uvrstiti je na svoj popis zdrave hrane. Međutim, čak i prirodne i lagane kokice za mikrovalnu su pune umjetnih sastojaka, natrija, maslaca i imaju puno kalorija. To ne znači da se morate odreći svih kokica, budući da su kokice koje su pripremljene u posudi na štednjaku puno zdravije.

11. Salatni preljevi i dodaci

Foto: Pinterest

Salate su dobar izbor kada je zdrava prehrana u pitanju no problem su njezini dodaci i preljevi. Salate pune orašastih plodova, voća, raznih preljeva i dodataka poput prepečenog kruha ili grožđica, zapravo dodaju obroku dodatnih 300 do 400 kalorija. Također, izbjegavajte 'lagane' preljeve za salatu koji zapravo imaju visok udio šećera.

12. Umjetno zaslađeni sokovi

Pametno je eliminirati slatke napitke iz svoje prehrane, no zamjena s dijetalnim verzijama s umjetnim zaslađivačima nije najbolja ideja. Umjetni zaslađivači zapravo mogu pridonijeti povećanju kilograma na način na koji se to ne događa s prirodnim šećerima, a povezani su i s pojavom demencije i moždanog udara.

13. Alternativna tjestenina

Foto: Dreamstime

Netradicionalne tjestenine, poput onih napravljenih od graha, riže i sojinih proizvoda, postale su sve popularnije kao zdravija opcija. Međutim, to ne znači da se možete bez problema najesti veganskih rezanaca bez posljedica. Iako su ovakve tjestenine hranjivije od tradicionalnih bijelih tjestenina, još uvijek imaju kalorije i ugljikohidrate. Pokušajte alternativnu vrstu tjestenine kombinirati sa onom običnom tjesteninom od povrća.

14. Hrana bez glutena

Foto: dreamstime

Ako imate celijakiju, naravno da morate i trebate jesti hranu bez glutena. Ali oni koji odaberu hranu bez glutena jer misle da je to zdravije, neka razmisle još jednom. Kako su alternativna zrna više gorka od pšenice, ječma i raži, najčešći način za prikrivanje gorčine je dodavanje visoke razine šećera. Suština je da mnoge namirnice bez glutena sadrže veće količine šećera i visoku količinu glikemijskih ugljikohidrata od onih koje sadrže gluten.

15. Sušeno voće

Foto: Dreamstime

Ako možete birati između suhog i svježeg voća, uvijek se odlučite za svježe. Sušeno voće ima puno kalorija i šećera za malu količinu voća. Na primjer, jedna šalica grožđica sadrži 434 kalorije i 86 grama dodanog šećera. Za usporedbu, šalica grožđa sadrži samo 62 kalorije i 15 grama šećera. To znači da biste mogli pojesti 7 šalica grožđa za istu količinu kalorija kao za 1 šalicu nepakiranih grožđica.

16. Zobena kaša iz vrećice

Foto: Fotolia

Instant zobene pahuljice mogu se napraviti mnogo brže od obične zobi, ali ono što steknete brzinom, gubite u nutritivnoj vrijednosti. Mnoga zdrava svojstva zobene kaše nestaju tijekom obrade. Uz to se dodaje šećer tijekom proizvodnje. Ova dva faktora pretvaraju instant zobene pahuljice u hranu visokog glikemijskog indeksa, čineći vas gladnima čak i nakon što ste pojeli. Jedno je istraživanje pokazalo da su ljudi koji su jeli instant zobene pahuljice za doručak umjesto jaja jeli 81 posto više hrane tijekom dana.