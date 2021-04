Ako volite svoju partnericu i ako s njom dijelite osobni prostor onda biste trebali znati koje stvari nju najviše uveseljavaju. Možda je to rečenica 'volim te', ili 'idem na posao, ali znaj da mi nedostaješ', a možda je to 'danas izgledaš prekrasno, budi takva zauvijek'.

Your Tango je napravio slatkorječivu listu kako bi pomagao mnogim muškarcima koji ne znaju kako bi na pravi način nasmijali curu:

1. Recite joj laku noć

Nikad nemojte zaboraviti djevojci reći laku noć. Ako ste s njom recite joj to prije spavanja i poljubite ju u ćelo, a ako niste pošaljite joj slatku porukicu ili ju nazovite. To će ju nasmijati.

2. Ne zaboravite i dobro jutro

Ako ste joj rekli laku noć, sljedeće jutro joj recite 'dobro jutro'. Kada se ustane i vidi vašu poruku dan će joj odmah bolje započeti.

3. Recite joj da je lijepa

Ne morate joj direktno reći 'lijepa si' ali i možete. Bilo bi najbolje kada biste ju zvali 'ljepotice'. Njoj bi to sigurno puno značilo, a ono najbolje, nasmijala bi se svaki put kada biste ju tako nazvali.

4. Kupite joj nešto što za vas ima značenje

Svi vole poklone, a pogotovo iznenađenja. Iznenadite ju s nekim sitnim poklonom da zna da ju volite. Primjerice, ako znate da obožava tulipane, kada ima loš dan iznenadite ju s buketom tulipana. Kada je tužna, odvedite ju na kavu. Ne morate puno potrošiti novca, ali bilo bi joj draga kada biste joj pokazali da mislite na ono što ona voli.

5. Recite joj da ćete uvijek biti tu za nju

Neka djevojka zna da se vi bojite nju izgubiti i da se oko nje trudite. Recite joj da ćete uvijek biti uz nju, što god ona trebala i koliko god to teško bilo. Ona će vas zbog toga cijeniti i poštivati.

6. Kada vas treba budite tu

Nemojte reći djevojci da ćete uvijek biti uz nju, a kada vas ona najviše treba da vas nema. Ako nešto kažete ili obećate onda se morate držati toga jer žene to doista shvate ozbiljno. I više nego što ste mislili.

7. Pošaljite joj poruku da mislite o njoj

Ovo će svakoj djevojci staviti osmijeh na lice. Kada radi i primi vašu poruku kako vi mislite na nju odmah će joj se popraviti raspoloženje. Nemojte na nju zaboraviti čak i kad niste skupa.

8. Neka ona bude vaš prioritet

Dajte joj do znanja da vam je ona jedina i da vam je jako stalo do nje. Neka ona zna da je ona vaš najbolji prijatelj, vaša djevojka i možda vaša buduća žena. Neka ona bude vaš prioritet. Recite joj koliko ste sretni što imate nju kao djevojku i da volite provoditi vrijeme s njom. Cure vole kada dečko pokazuje da mu nikad nije dosadno u vezi.

9. Navečer pogledajte film i mazite se

Dečki, cure su lude za ovim! One obožavaju s vama provoditi vrijeme i obožavaju kada umjesto izlaska u grad ostanete doma i zajedno izaberete neki film, jedete kokice, smijete se, grlite i mazite.

10. Budite džentlmen

Pomozite joj skinuti kaput. Izvucite joj stolicu, otvorite joj vrata, pustite ju neka ona uđe prva. Kada priča s vama slušajte ju i nemojte biti na mobitelu. Takve male stvari znače, i više nego mislite. Djevojke padaju na ovakve geste.

11. Poštujte ju

Poštujte nju i sve što ima veze s njom, njezina obitelj, prijatelji i slično. Ako ne poštujete to, onda ne poštujete ni nju.

12. Vjerujte u nju

Ako nekad misli da nije dovoljno dobra ili da nešto ne može, uvjerite ju u suprotno. Pokažite joj koliko je ona vrijedna i koliko treba vjerovati u sebe jer ona može sve.

13. Kada joj je hladno dajte joj svoju jaknu

Ovakve stvari žene obožavaju. Pogotovo kada mogu nositi vašu odjeću. Ako ste vani i vidite da joj je hladno, dajte joj svoju majicu ili jaknu. To je znak da vam je stalo kako se ona osjeća i da brinete o njoj.

14. Nekada joj ručno napišite slatku poruku

Primjerice, ako vi idete na posao, a vaša djevojka spava u krevetu, na noćnom ormariću joj ostavite slatku poruku poput 'Otišao sam ljubavi, volim te'.

15. Kada ju netko drugi gleda, zagrlite ju

Naravno, ode ne govorimo o zaštitnički nastrojenom tipu ali time pokazujete da ste ponosni što baš vi hodate s tom djevojkom i da želite da drugi ljudi znaju da ste sretni i da se volite i da ne pokušavaju to ugroziti.

16. Kada ju boli izmasirajte ju

Izmasirajte joj stopalo, vrat, ramena, leđa... Što god ju boli. Za to se potrudite i nemojte da traje nekoliko sekundi. Naravno, za to ne smijete tražiti ništa zauzvrat jer je to čisto pokazivanje ljubavi i brige.