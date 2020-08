- Ja, sama, u\u00a0\u00a0zaba\u010denim dijelovima Australije u preure\u0111enoj kamp prikolici iz 1991. godine, u drugoj vremenskoj zoni, daleko od svih mojih...ta stvarnost nije vi\u0161e bila samo moja odluka ve\u0107 jedina opcija. Ta spoznaja za mene je bila hladan tu\u0161 i prvi put u \u017eivotu osjetila sam usamljenost - ka\u017ee avanturistica koja je osjetila \u0161to zna\u010di pravi 'lockdown'.\u00a0

<p>Biti sam ne znači biti usamljen, a ja to najbolje znam jer najviše volim putovati sama, kaže <strong>AnnaMarie Houlis</strong>, novinarka i avanturistica iz New Yorka koja je, kako kaže za sebe, ovisna o putovanjima i otkrivanjima novih mjesta, piše <a href="https://www.shape.com/lifestyle/mind-and-body/quarantine-foreign-country-living-in-a-van-alone" target="_blank">Shape. </a></p><p>Posljednjih nekoliko godina sama je prošla kroz 70 zemalja. </p><p>- Bilo je svega, od divljeg kampiranja u nacionalnim parkovima Afrike do jahanja na devama po nepreglednim arapskim pustinjama. Sama sam pješačila Himalajom, kao i ronila u dubinama karipskog mora. Autostopom sam uspjela doći do nenaseljenih otoka jugoistočne Azije, a najviše me opuštala meditacija u planinama Latinske Amerike - kaže te dodaje da je često suočena sa stereotipima i pitanjima kako joj nije dosadno putovati samoj. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Stopirala do Bora Bore</p><p>- Da sam uvijek čekala nekoga da se priključi u realizaciji mojih ideja, skoro ništa od ovoga što sam vidjela i proživjela ne bi se dogodilo. Avanture je možda najbolje podijeliti s ljudima koje volite, no ponekad ti ljudi nemaju nezasitnu žeđ za takvim iskustvima kao i vi - kaže. </p><p>U novoj, 2020. godini AnnaMarie je odlučila promijeniti ritam i stil putovanja. </p><p>- Odlučila sam spoznati sebe i u novoj godini više vremena provesti sama i to duže od mjesec dana na jednom mjestu, što mi prije nije bio običaj. Odluka je pala na Australiju, malu kamp prikolicu i osamljena mjesta. Do sada sam se uvijek kretala, susretala s drugim kulturama i ljudima i nikada nije bilo dosadno i u suštini nikada nisam bila sama. Htjela sam pomaknuti granice i uistinu naučiti biti potpuno sama, spoznati sebe i svoje emocije i povezati se sama sa sobom na duhovnoj razini - kaže te dodaje da se na kraju sve poklopilo s pandemijom koja je zaustavila svijet, a nju ostavila samu u kamp prikolici usred Australije. </p><p>- Ja, sama, u zabačenim dijelovima Australije u preuređenoj kamp prikolici iz 1991. godine, u drugoj vremenskoj zoni, daleko od svih mojih...ta stvarnost nije više bila samo moja odluka već jedina opcija. Ta spoznaja za mene je bila hladan tuš i prvi put u životu osjetila sam usamljenost - kaže avanturistica koja je osjetila što znači pravi 'lockdown'. </p><p>- Ja sam bila u duploj izolaciji, a tjeranje pitona od kamp prikolice postala mi je svakodnevica - kaže te dodaje da je živjela robinzonski, po plažama i neobičnim mjestima jer su se kampovi zatvorili, a letova nije bilo. </p><p>- Odjednom sam shvatila da nemam prijatelja, obitelji, partnera i da sam potpuno sama i tko zna do kada. Tu me uhvatila paranoja - tvrdi. </p><p>Dok su svi drugi tražili načine da se zabave u karanteni i čitali članke koji nude rješenja kako skratiti vrijeme, ona je shvatila da većinu toga ne može izrealizirati jer se nalazi u specifičnoj situaciji.</p><p>- Shvatila sam da me svakodnevni razgovor s najbližima malo 'bacaju' u depresiju pa sam se okrenula onome što imam. Pisala sam, izrađivala nakit. U jednom trenutku sam obojila kosu u ružičasto. Shvatila sam da zapravo i ne živim puno drugačije nego inače. Ograničenja je bilo, naravno i tu je razlika, ali i dalje sam živjela život koji sam skrojila po svojoj mjeri. Surfanje me spasilo i tu sam bila među ljudima kada bih se zaželjela društva - kaže. </p><p>- Ovo je za mene bilo potpuno drugačije iskustvo, naizgled užasno, a zapravo se osjećam zadovoljno - zaključila je. </p>