Ovo je sedam stvari koje žene ne bi priznale uvijek ili svakome:

1. Htjele to priznati ili ne, žene će zadiviti snaga muškarca na onaj biološki način - potaknut će ideju kako bi mogao zaštititi nju i potencijalu obitelj. Nije samo stvar u isklesanim mišićima, već bilo kojoj radnji koja odaje neku vrstu snage.

POGLEDAJTE VIDEO (činjenice o zaljubljenosti):

2. Samopouzdanje je ključni faktor privlačnosti, jer ako netko ima loše mišljenje o sebi - kako će ga drugi doživjeti. Muškarac koji je svjestan svojih vrlina i mana, zna kako se ophoditi s ljudima i ostaviti dobar dojam je trenutno seksi.

3. Za razliku od snage i stava, koje bi prije pripisali osobinama tzv. alfa muškarca, ranjivost je onaj dio koji žena u muškarcu traži za sebe, odnosno kako zamišlja da bi osjećajno i uviđajno tretirao nju. Muškarac koji voli djecu, životinje i ljude je netko tko ima osjećaje i ne srami ih se pokazati.

4. Ova stavka je izuzetno privlačna jer ujedno odaje inteligenciju, opuštenost i samopouzdanje. Muškarac koji zna nasmijati ljude oko sebe daje viziju kako bi mogao ženu koju voli nasmijavati kroz život, osobito u onim crnim trenucima.

5. Nitko nije sposoban za sve, no muškarac koji je sposoban i razumije se u više stvari svakako je netko tko djeluje privlačno. Faktor seksipila je to što bi se žena na njega mogla osloniti, ali i računati.

6. Muškarac kojem nije neugodno udijeliti kompliment, poslati poruku, vragolasto se nasmiješiti, strastveno je poljubiti - je onaj tko zna preuzeti inicijativu, što uvijek djeluje privlačno jer također odaje samopouzdanje bez straha od odbijanja.

7. Htjele to priznati ili ne, ženama je seksi muškarac kojeg i druge žene žele - a on je izabrao samo nju. To potvrđuje njegove kvalitete, a stvara i dozu natjecateljskog duha koja može biti uzbudljiva.