Žene srednjih godina trebale bi jesti više suhih smokava i šljiva

Neke studije upućuju na to da ove namirnice smanjuju i lomljivost kostiju. Pomoći će i ako svaki dan jedete zeleno povrće, poput kelja, prokulica, kineskog kupusa

<p>Ženama nakon 50. godine preporučuje se unos oko 1200 mg kalcija na dan, a pola šalice suhih smokvi sadrži 120 mg kalcija.<br/> Pola šalice tofua sadrži i do 400 mg kalcija.</p><p>To su samo neke od namirnica koje se ne spominju često kao izvrsni prirodni izvori kalcija, a koje možete uvrstiti u svakodnevnu prehranu već danas.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Tradicionalno sušenje smokava</p><p>Naime, smokve, te sušene šljive sadrže i magnezij te fosfor, a neke studije upućuju na to da ove namirnice smanjuju i lomljivost kostiju. Pomoći će i ako svaki dan jedete zeleno povrće - kelj, prokulice, kineski kupus.</p><p>Ne zaboravite da se 99 posto kalcija u ljudskom tijelu nalazi upravo u kostima, ali će ga organizam “potegnuti” iz kostiju ako ga nema dovoljno. Kvalitetnom prehranom osiguravamo da se to ne dogodi. </p>