ZANIMLJIVI REZULTATI

Žene su najsretnije prije ulaska u brak, a onda sve ode 'nizbrdo'

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 2 min
Žene su najsretnije prije ulaska u brak, a onda sve ode 'nizbrdo'
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Životno zadovoljstvo bilo je znatno niže kod žena koje su bile u braku, kao i kod onih koje su živjele s partnerom, ali su smatrale da je brak malo vjerojatan, a najniže kod samaca

Novo istraživanje sugerira da su žene manje sretne nakon što se udaju. Istraživanje o životnom zadovoljstvu pokazalo je da vrhunac sreće kod žena najčešće nastupa dok žive s partnerom i planiraju vjenčanje u budućnosti.

Kod onih koje se doista i udaju, svaki porast sreće kratkotrajan je - nestaje nakon godinu dana i pada ispod razine prije vjenčanja, pokazali su rezultati.

S druge strane, muškarci su najsretniji kada su u braku ili u izvanbračnoj zajednici, utvrdili su istraživači.

Sociolozi su analizirali podatke 2.820 osoba koje su tijekom 18 godina sudjelovale u istraživanju o životnom zadovoljstvu, općem zdravlju i mentalnom zdravlju.

Sudionici su također morali procijeniti kolika je vjerojatnost da će se vjenčati sa svojim trenutnim partnerom ako s njim žive.

Žene koje su rekle da je vjerojatno ili vrlo vjerojatno da će se udati za partnera s kojim žive imale su najvišu razinu životnog zadovoljstva, koje su ocjenjivale na ljestvici od jedan do deset.

No životno zadovoljstvo bilo je znatno niže kod žena koje su bile u braku, kao i kod onih koje su živjele s partnerom, ali su smatrale da je brak malo vjerojatan, a najniže kod samaca.

Couple embracing each other and touching face to face.
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Profesorica Belinda Hewitt, koja je vodila istraživanje sa Sveučilišta u Melbourneu, izjavila je: ‘Postoji puno uzbuđenja i iščekivanja vezanih uz mogućnost budućeg braka, s brojnim lijepim stvarima kojima se možete veseliti, poput dana vjenčanja i medenog mjeseca. To daje snažan osjećaj svrhe vezi i sigurnost da je druga osoba jako posvećena, što može biti vrlo zadovoljavajuće za žene koje žive s partnerom i planiraju brak. Brak je također predana veza, no iščekivanje vjenčanja i “projekt” njegova planiranja nestaju te ih zamjenjuju brojna očekivanja i pritisci. To bi moglo objasniti zašto životno zadovoljstvo žena nakon braka ne doseže razinu koju su imale dok su živjele s partnerom i razmišljale o vjenčanju.’

Opće samoprocijenjeno zdravlje žena, mjereno pitanjima poput toga koliko se zdravo osjećaju i razbolijevaju li se češće od drugih, značajno se poboljšalo kada su iz statusa samice prešle u zajednički život s partnerom i očekivale brak.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Međutim, takav porast zdravlja nije zabilježen kod žena koje su se uselile s partnerom, ali nisu očekivale da će se za njega udati.

Kod muškaraca nije zabilježena značajna promjena u općem zdravlju prilikom promjene statusa veze.

Istraživanje je obuhvatilo osobe u dobi od 18 do 44 godine koje su na početku istraživanja bile samci, a sudjelovale su u kućnoj anketi provedenoj u Australiji.

Sudionici su trebali ocijeniti svoje zadovoljstvo životom na ljestvici od nula (uopće nisam zadovoljan/na) do deset (u potpunosti zadovoljan/na).

Prosječna ocjena kod samih žena iznosila je 7,49, a porasla je na 7,75 kod žena koje su živjele s partnerom, ali nisu očekivale brak.

Kod udanih žena prosječna ocjena iznosila je 7,74.

No žene koje su živjele s partnerom i za koje je brak bio vjerojatan imale su znatno višu prosječnu ocjenu životnog zadovoljstva – 7,89.

U zaključku rada, objavljenog u časopisu Social Sciences & Humanities Open, navodi se da je ‘iščekivanje braka’, ali ne i sam brak, za žene najpovoljnije stanje veze kada je riječ o dobrobiti.

