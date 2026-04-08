Žensko zdravlje u fokusu na Svjetski dan zdravlja: Stručnjaci pozivaju na brigu i prevenciju

U povodu obilježavanja Svjetskog dana zdravlja održan je prvi simpozij o ženskom zdravlju 'Zdrava žena, snažna budućnost' u organizaciji agencije Waves komunikacije i Udruge narodnog zdravlja Andrija Štampar (UNZAŠ).

Simpozij je okupio stručnjake iz medicine, psihologije i zdravstva, ali i predstavnike beauty i lifestyle industrije kako bi se otvorili važni razgovori o zdravlju žene kroz sve životne faze.

- Žensko zdravlje pitanje je kvalitete života, ravnopravnosti i obrazovanja. Ulaganjem u zdravlje žena ulažemo i u generacije koje dolaze. No, u posvećenosti drugima žene svoje zdravlje često stavljaju na drugo mjesto. Upravo zato Simpozij o ženskom zdravlju predstavlja jedinstvenu priliku da se na jednom mjestu otvoreno progovori o važnosti brige za zdravlje žena, ali i o njihovoj ulozi u društvu - istaknula je državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Margareta Mađerić.

Riječ je o Simpoziju posvećenom ženama, njihovoj dobrobiti i ravnoteži, uz inspirativne panel rasprave i interaktivne radionice koje donose konkretne savjete i alate za svakodnevni život.

Ravnateljica Škole narodnog zdravlja 'Andrija Štampar' Mirjana Kujundžić Tiljak naglasila je kako zdravstvenu pismenost u Republici Hrvatskoj možemo i moramo unaprijediti od najranije životne dobi do najkasnije, od vrtićke dobi do doba zrele mudrosti: 'Slogan Simpozija #dobrenavike podsjeća koliko je važno poticati ljude na usvajanje dobrih i napuštanje loših navika. Nažalost, velik udio žena u Hrvatskoj razvio je ovisnost o pušenju. Upravo zato važno je djelovati preventivno, osobito među najmlađima, kako bismo ih osvijestili o štetnosti pušenja i naučili njegovati zdrave životne navike', istaknula je.

Andrea Šupe Parun iz Ministarstva zdravstva istaknula je kako 3300 žena godišnje oboli od raka dojke, dok smrtnost pada te kako je Hrvatska po tome bolja od prosjeka Europe dok ginekološki karcinomi, među kojima su rak maternice i jajnika i endometrija imaju niže stope preživljenja.

Predsjednik Udruge narodnog zdravlja Andrija Štampar Andro Matković dodao je kako je zdravlje žena društvena odgovornost, a ne stvar pojedinca: 'Za mene je zdravlje žena osobna stvar jer ja sam i sin, suprug i otac jedne kćeri i želim da ona odrasta u boljem i zdravijem društvu. Ovim Simpozijem na činimo važan korak u osvješćivanju društva o važnosti očuvanja ženskog zdravlja.'

U fokusu Simpozija bili su nacionalni preventivni programi, cijepljenje protiv HPV-a, briga o mentalnom i fizičkom zdravlju, izazovi majčinstva, baby blues, balans između karijere i privatnog života, profesionalno izgaranje, ljepota i njega kao dio cjelovitog zdravlja te otvoreni razgovori o perimenopauzi i menopauzi. Također, jedna od tema o kojoj se govorilo na Simpoziju bio je i ADHD kod žena.

Organizatorica Simpozija Nives Polovina Barun naglasila je kako je važno da o ovim temama govorimo otvoreno, zbog mladih djevojaka koje tek ulaze u svijet brige o vlastitom zdravlju, ali i zbog generacija žena koje dolaze iza nas: 'Otvaranjem ovih razgovora danas, otvaramo vrata sigurnijoj, informiranijoj i zdravijoj budućnosti', zaključila je Polovina Barun.

Udruge koje brinu o ženskom zdravlju složno su naglasile kako je potrebna što veća edukacija i sustavna briga kako o oboljelima tako i o njihovim bližnjima.