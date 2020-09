Zimnica s okusom ljeta: Sir od dunja, arancini, pekmez, sirup

Želite sačuvati taj okus kupine, šljive ili marelice? Skuhajte slasni džem, napravite slatko ili kompot. Delicije mogu potrajati mjesecima, a uz naše recepte naučite kako ih pripremiti

<p>Zimnica podrazumijeva spremanje slatke i slane hrane, a završetak ljeta odlično je vrijeme za pripremu slatkih delicija.</p><p>Mnogi će se ograničiti na pekmeze i džemove zaboravljajući da postoje i druge metode dugoročnog čuvanja hrane u obliku zimnice. Donosimo recepte koji će probuditi vašu maštu i potaknuti vas na stvaranje čarolije u kuhinji.</p><h2>Jednostavni džem od slatkih marelica</h2><p><strong>Sastojci:</strong><br/> 1 kg marelica, 1 kg šećera</p><p><strong>Priprema:</strong><br/> Marelice operite, očistite od koštica i izrežite oštećene dijelove plodova. Pomiješajte ih sa šećerom i ostavite da odstoje nekoliko sati kako bi pustile sok.</p><p>Potom stavite na štednjak i kuhajte na jakoj vatri od 10 do 15 minuta stalno miješajući. Pri kraju kuhanja uklonite višak pjene. Gotovi džem ulijevajte u vruće i sterilizirane staklenke. Potom ih odmah dobro zatvorite i vratite u toplu ugašenu pećnicu te ondje ostavite da se potpuno ohlade. Ohlađene, spremajte ih na tamno i hladno mjesto.</p><h2>Aromatičan pekmez od šljiva uz malo ruma</h2><p><strong>Sastojci:</strong><br/> 2,5 kg zrelih šljiva, 25 dag šećera, pola žličice mljevenih klinčića, korica limuna, pola žličice cimeta, 2 dcl ruma<br/> <strong>Priprema:</strong><br/> Šljive operite i očistite od koštica. U lonac složite red šljiva, red šećera, te kuhajte na laganoj vatri uz povremeno miješanje. Kad je većina tekućine isparila i smjesa postala gušća, dodajte cimet, klinčiće i limun. Pred kraj kuhanja dodajte rum te nastavite kuhati dok smjesa ne postane tamna i gusta.</p><p><br/> Ukupno vrijeme kuhanja je od četiri do pet sati, uz stalno miješanje kako smjesa ne bi zagorjela. Kad ste skuhali pekmez, vrućeg ga prelijte u sterilizirane tople staklenke, zatvorite poklopcem te ih zatim vratite u toplu pećnicu kako bi se ondje ohladile. Prije svakog ulijevanja u sljedeću staklenku dobro promiješajte smjesu kako bi gustoća ostala ravnomjerna i jednaka u svim staklenkama.</p><h2>Kompot od jabuka</h2><p><strong>Sastojci:</strong><br/> 2 kg jabuka, 35 dag šećera, 0,5 l bijelog vina, 9 klinčića, 9 mahuna vanilije, 9 štapića cimeta i 9 komadića limunove korice<br/> <strong>Priprema:</strong><br/> Jabuke izrezati na kocke. Prokuhati šećer, vino i vodu. Jabuke staviti u staklenke, dodati začine i preliti sirupom. Staklenke zatvoriti i stavite na lim za pečenje u koji ste nalili vodu. Pećnicu zagrijati na 175 stupnjeva i lim staviti na najnižu rešetku. Kad se u staklenkama pojave mjehurići, počinje kuhanje. Ostaviti staklenke u isključenoj pećnici pola sata i ohladiti.</p><h2>Slatki sirup od kupina za okus ljeta usred zime</h2><p><strong>Sastojci:</strong><br/> 1 kg kupina, 1 kg šećera<br/> <strong>Priprema:</strong><br/> Kupine operite, zgnječite i stavite u veliku staklenku. Dodajte 200 g šećera i ostavite poklopljenu staklenku na hladnijem mjestu tijekom sljedeća dva do tri dana, dok kupine ne provriju. Potom ih procijedite kroz gazu i dodajte 800 g šećera, dobro promiješajte i stavite u posudu s vrućom vodom da se sirup pasterizira.</p><p>Vrući sirup izlijte u sterilizirane boce i začepite plutenim čepovima koje ste prethodno prokuhali. Ako želite sirup s manje šećera, započnite izradu po ovom receptu, no nakon što ste procijedili kupine, dodajte samo 300 g šećera i zagrijavajte sok miješajući te ga kuhajte pet minuta prije ulijevanja u boce i spremanja.</p><h2>Slatko od svježih smokvi</h2><p><strong>Sastojci:</strong><br/> 2 kg smokvi, 2 kg šećera, 2 dcl vode, 1 limun<br/> <strong>Priprema:</strong><br/> U lonac staviti vodu i šećer te limun narezan na kolutove i zakuhati. Kad se smjesa zgusne kao sirup, dodati smokve koje ste oprali i probušili na nekoliko mjesta vilicom kako ne bi pukle tijekom kuhanja te dobro upile sirup. Kuhajte oko sat vremena dok kora ne omekša. Prekrijte lonac suhom kuhinjskom krpom i ostavite do sljedećeg dana, a potom prelijte u sterilizirane teglice. Čuvati na suhom i tamnome mjestu.</p><h2>Sir od dunja, odnosno kitnkez ili konjtonata</h2><p><strong>Sastojci:</strong><br/> 3 kg zrelih dunja, 3 - 4 jabuke, šećer, 1 -2 limuna te kristalni šećer za ukras na kraju<br/> <strong>Priprema:</strong><br/> Očistite i prepolovite dunje, a manje ostavite cijele. Voće prelijte vodom tako da ga u cijelosti prekrije i kuhajte dok se ne raspadne. Iz lonca uklonite tvrde dijelove, a ostatak propasirajte. Izvažite smjesu pa joj dodajte istu količinu šećera i limunov sok te nastavite kuhati dok se ne stvrdne i ne odljepljuje s kuhače.</p><p>Dugoljasti lim obložite aluminijskom folijom te rasporedite smjesu i ostavite stajati 24 sata na toplom. Sir potom uvaljajte u šećer i ostavite još nekoliko dana da se suši na sobnoj temperaturi.</p><h2>Domaći arancini ili slasni limuncini</h2><p><strong>Sastojci:</strong><br/> 140 g korice limuna ili naranče narezane na trakice, 400 g šećera, 500 ml vode</p><p><br/> <strong>Priprema:</strong><br/> Trakice naranče ili limuna kuhati pet minuta na srednjoj vatri, izliti vodu i još dvaput ponoviti postupak. Potom uliti 500 ml vode i 400 g šećera, kad zakipi dodati arancine i kuhati 20 minuta. Na pek papir posuti šećer, uvaljati arancine i pustiti najmanje dva sata da se suše. Spremiti u kutiju na suho mjesto.</p><p> </p>