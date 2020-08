Top 12 slatkih zimnica: Žele od voća, sokovi, pekmezi, kompoti

<h2>1. Žele od grožđa</h2><p>Sastojci: 12 kg bobica grožđa, šećer (ovisno o količini dobivenog soka)</p><p>Priprema: Bobice grožđa operite i stavite kuhati u jednu litru vode oko osam minuta. Pustite da se cijede nekoliko sati u cjedilu obloženom gazom. Izmjerite težinu soka pa dodajte istu količinu šećera.</p><p>Kuhajte na laganoj vatri oko 20 minuta. Ako želite, možete dodati i razne začine (klinčiće ili cimet) svezane u gazi, pa kuhajte još oko 60 minuta. Kad je žele gotov, izvadite začine, a žele prelijte u pripremljene staklenke.</p><h2>2. Slatko od dunja</h2><p>Sastojci: kg očišćenih dunja, 1,25 kg šećera, 4 dl vode</p><p>Priprema: Oprane dunje prokuhajte u malo vode. Kad voda proključa, ohladite ih, pa dok su tople, ogulite, očistite i izrežite. U drugoj posudi ukuhajte šećer s 4 dl vode dok ne dobijete gust sirup. U smjesu umiješajte dunje. Kuhajte dok smjesa ne postane gusta, a zatim je prekrijte mokrom krpom i ostavite da se hladi.</p><h2>3. Pekmez od šipka</h2><p>Sastojci: 3 kg šipka, kg šećera</p><p>Priprema: Šipak operite i odrežite kapice. Staviti u veći lonac, pa ulijte vode da prekrije šipak. Kuhajte dok ne omekša. Skuhani šipak usitnite štapnim mikserom pa propasirajte. Tijekom pasiranja dodavajte male količine tople vode. Ispasiranu tekućinu procijedite kako biste odstranili sitne dlačice iz šipka.</p><p>Smjesu uspite u široku posudu za kuhanje. Uspite šećer i kuhajte dok se ne počne zgušnjavati. Kad ostane trag kuhačom po dnu, pekmez je gotov. Sipajte vruće u teglice, zatvorite i okrenite teglice naopako desetak minuta da se napravi vakuum. Opet ih uspravite i pokrite dekom da se postupno hlade.</p><h2>4. Džem od smokava s cimetom</h2><p>Sastojci: kg smokava, 40 dkg šećera, žličica cimeta po želji, voda</p><p>Priprema: S malo vode i šećerom skuhajte gusti sirup pa dodajte prerezane smokve i cimet. Kuhajte ih na laganoj vatri uz miješanje dok smjesa ne postane tako čvrsta da se vidi dno kad povučete kuhačom.</p><h2>5. Marmelada od krušaka</h2><p>Sastojci: 2 kg krušaka, 700 g šećera, vanilin šećer, žličica cimeta, 1/2 žličice klinčića, 1/2 žličice muškatnog oraščića, limun, omot želina</p><p>Priprema: Kruške ogulite i očistite ih od sjemenki te narežite na manje komade. Stavite ih u posudu za kuhanje, dodajte limunov sok i koricu. Vodom prekrijte kruške i kuhajte oko 40 minuta dok ne omekšaju. Kruške i 150 ml vode u kojoj su se kuhale usitnite u blenderu. Pire od krušaka stavite u posudu za kuhanje, dodajte šećer i vaniliju te nakon što zavrije, kuhajte oko 10 minuta miješajući.</p><p>Dodajte začine, a nakon 5 minuta kuhanja i želin sa žlicom šećera. Dobro ga umiješajte pa kad zavrije, kuhajte oko 3 minute uz stalno miješanje. Razlijte marmeladu u zagrijane staklenke, zatvorite, okrenite poklopac i ostavite neka tako stoji 10 minuta pa vratite na pravu stranu.</p><h2>6. Pekmez od šljiva i bosiljka</h2><p>Prepolovite 400 g šljiva bistrica i odstranite im košticu. Stavite ih u lonac, dodajte 3/4 šalice (šalica od 2 dl) šećera i sok 1/2 limuna te kuhajte na srednjoj vatri oko 20 minuta. Smjesu povremeno miješajte pa dodajte 15 listova bosiljka i kuhajte još 15 minuta. Protisnite kroz cjedilo te ulijte u sterilizirane staklenke, pa pustite da se ohlade.</p><h2>7. Pekmez od šljiva i čokolade</h2><p>Sastojci: 5 kg šljiva, 2,5 kg šećera, 500 g tamne čokolade, 2 žlice ruma; po želji: 3 rum šećera (rum možete izbaciti ili ga zamijeniti aromom vanilije)</p><p>Priprema: Šljive operite, očistite od koštica i stavite u veliki lonac. Dodajte šećer, sve dobro izmiješajte i stavite na jaku vatru da kuha dok se šljive ne raspadnu - količina od pet kilograma kuha se jedan sat. Šljive zatim maknite s vatre, usitnite ih štapnim mikserom ili u blenderu te vratite na vatru. U smjesu dodajte čokoladu, promiješajte da se otopi i počnite s dodavanjem ruma.</p><p>Dodajte najprije dvije žlice ruma, promiješajte pa kušajte pekmez. Prema želji dodajte još tri rum šećera, a ako želite i intenzivniji okus ruma, možete nastaviti dodavati. Nakon što ste dodali čokoladu i šećer, pekmez kuhajte još pet minuta neprestano miješajući kako čokolada ne bi zagorjela. Pekmez lijevajte u prethodno sterilizirane staklenke, a zatim ih bez poklopaca naslažite u veliku tepsiju, koju stavite u pećnicu ugrijanu na 100°C.</p><p>Ostavite da se pekmez zapeče otprilike 15-20 minuta, zavisi od pećnice (trebao bi dobiti koricu na vrhu). Kad se stvori korica, staklenke zatvorite te ih ostavite da se ohlade na sobnoj temperaturi, pa ih spremite na tamno i hladno mjesto. </p><h2>8. Kompot od jabuka</h2><p>Sastojci za jednu staklenku od 0,5 l: nasjeckanih jabuka koliko stane, vode koliko stane ,3 žlice šećera, vanilin šećer, malo limunske kiseline ili limuna, cimet prema želji</p><p>Priprema: Staklenke sterilizirajte u pećnici - pećnicu upalite na 100°C pa operite staklenke. U dublji lim za pečenje ulijte malo vode da pokrije dno pa oprane staklenke poslažite u lim. Prebacite lim u pećnicu i ostavite staklenke neka se steriliziraju. Staklenke će biti spremne da ih izvadite kad na njima više ne budete vidjeli kapljice vode (trebat će desetak minuta).</p><p>Pripremite posudu s hladnom vodom, u nju dodajte otprilike žličicu limunske kiseline ili iscijedite malo limuna. Jabuke ogulite, nasjeckajte na željene oblike i stavljajte u pripremljenu vodu. Na ovaj način ćete spriječiti oksidaciju jabuka, odnosno spriječiti da potamne. Pripremljene jabuke ocijedite i naslažite u sterilizirane staklenke.</p><p>Slažite tako da ne budu skroz pune do vrha - nikako ne smiju biti pretrpane. U svaku staklenku dodajte 3 žlice šećera i vanilin šećer te malo cimeta ako volite. Na kraju staklenke zalijte vodom pritom ostavljajući barem 1-2 cm od vrha, opet pazeći da ne prepunite staklenke.</p><p>Staklenke zatvorite. Velikom loncu na dno stavite kuhinjsku krpu, na krpu poredajte napunjene i zatvorene staklenke, nalijte vodu do onog dijela do kojeg su staklenke napunjene, lonac zatim stavite na vatru i zagrijavajte do vrenja. Nakon vrenja kuhajte kompot još 45 minuta. Na kraju izvadite staklenke, obrišite ih i pričekajte da se potpuno ohlade. Nakon toga ih odložite na hladno i tamno mjesto.</p><h2>9. Kompot od bresaka s medom </h2><p>Kilogram bresaka operite, raspolovite ih i izvadite im koštice. Pripremite staklenke. Breskve složite u staklenke. Prelijte ih skuhanim mlakim sirupom od 25 dag meda i 0,3 l vode. Staklenke stavite u posudu s mlakom vodom pa ih prokuhajte oko 20 minuta. </p><h2>10. Bistri sok od jabuka</h2><p>Sastojci: 2 kg jabuka, 700 g šećera, sok limuna, 10 g limunske kiseline, vanilin šećer</p><p>Priprema: Jabuke ogulite, izrežite na ploške i prelijte vodom, tako da voda bude 3 cm iznad jabuka. Stavite na štednjak i kad zavrije, kuhajte oko 5 minuta. Maknite s vatre i neka odstoje na sobnoj temperaturi 24 sata. Sok procijedite kroz dvostruku gazu.</p><p>Na litru dobivenog soka dodajte limunsku kiselinu, šećer i sok jednog limuna. Sve promiješajte i kuhajte do vrenja. Zatim dodajte vanilin šećer i maknite s vatre. Sok izlijte u čiste staklenke, dobro zatvorite i složite u kutiju. Prekrijte dekom i držite prekrivene dok se staklenke ne ohlade.</p><h2>11. Sirup od kupina</h2><p>Sastojci: kg kupina, kg šećera, gaza</p><p>Priprema: Operite i očistite kupine, zgnječite i stavite u veliku staklenku. Na svaki kilogram kupina dodajte 200 g šećera. Ostavite ih poklopljene na hladnijemu mjestu 2-3 dana, dok kupine ne provriju.</p><p>Nakon toga ih procijedite kroz gazu i na svaku litru soka dodajte 800 g šećera, dobro promiješajte i stavite u veću posudu s vrućom vodom da se sirup pasterizira. Vrući sirup izlijte u sterilizirane boce i začepite plutenim čepovima, koje ste prethodno prokuhali.</p><h2>12. Sirup od krušaka </h2><p>Sastojci: kg krušaka, 0,5 l vode, 80 dag šećera, 2 žličice limunske kiseline</p><p>Priprema: Kruške očistite, narežite na manje komade i stavite u kipuću vodu. Dodajte šećer i limunsku kiselinu pa kuhajte dok se šećer ne otopi, a kruške ne omekšaju. Sirup procijedite u boce, začepite ih pa pasterizirajte oko 20 minuta.</p><h2>Odlični savjeti za pripremu zimnice:</h2><p><strong>Priprema staklenki </strong></p><p>Ako staklenke punite kipućim sadržajem, dovoljno ih je prije punjenja oprati. U ostalim slučajevima treba ih prije punjenja sterilizirati. Operite ih i stavite u veliku posudu. Napunite je vodom i stavite da vrije oko pet minuta. Sklonite sa štednjaka i ostavite staklenke u vodi sve do uporabe. Prije punjenja ih ostavite da se ocijede.</p><p><strong>Voće treba biti zrelo i zdravo </strong></p><p>Svi sastojci koje rabite za ukuhavanje moraju biti potpuno svježi. Voće mora biti zrelo, ali nikako prezrelo ili uvenulo. Voće treba dobro oprati, a ono osjetljivo, poput malina, pažljivo probrati.</p><p><strong>Provjera poklopaca </strong></p><p>Nepropusnost poklopca provjerite tako da staklenku napunite vrućom vodom, čvrsto je zatvorite i okrenite. Ako voda nigdje ne curi, poklopac savršeno prianja.</p><p><strong>Limun za bolje želiranje </strong></p><p>Prije kuhanja u voćnu smjesu dodajte nekoliko kapi limunova soka jer to pojačava svježu aromu te potpomaže želiranje džemova i želea. Sok limuna dodajte postupno da ne pretjerate. </p><p><strong>Šećer za više gustoće </strong></p><p>Šećer za želiranje dopunjen je sredstvom za želiranje, a to skraćuje vrijeme ukuhavanja, dok džemovima, marmeladama i voćnim želeima daje puniji okus voća. Šećer za želiranje može se nabaviti u omjerima 1:1, 2:1 i čak 3:1. U posljednjem na 1 dio šećera za želiranje idu 3 dijela voća.</p><p><strong>Provjera gustoće </strong></p><p>Kako biste provjerili jesu li se džemovi i želei dovoljno kuhali, na hladan tanjur stavite žličicu voćne smjese. Ako se stisne, kuhanje je završeno. Ako je rijetka, nastavite kuhati.</p><p><strong>Više voća, a manje kalorija </strong></p><p>Jabučni pektin dobiva se iz nezrelih jabuka i pogodan je kao sredstvo za želiranje za sve one koji pri ukuhavanju žele rabiti manje količine šećera. Dostupan je u tekućem obliku i kao prah.</p>