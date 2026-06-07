Život leti, kapetane: 33 godine od pogibije velikog Dražena

Legenda kaže da je još kao dječak budio domara sportske dvorane u 6 sati da bi sam "odradio" 500 ubacivanja lopte u košarkaški obruč prije nego što počne nastava. U dvoranu je, zapravo, krenuo prateći starijeg brata Acu, pa je bratovoj ekipi satima skupljao lopte, samo da bi bio blizu terena. Da bi dobio priliku trenirati, pomagao je čistiti dvoranu i prati parket na Baldekinu, prije i nakon treninga starijih uzrasta, a kad je dvorana bila zatvorena, trenirao bi na ulici, s improviziranim koševima, trošeći đonove tenisica svakih nekoliko tjedana.