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Život leti, kapetane: 33 godine od pogibije velikog Dražena

Piše Marijana Matković,
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Život leti, kapetane: 33 godine od pogibije velikog Dražena
Foto: Hrvatski sportski muzej

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Na današnji dan 1993. godine poginuo je košarkaški Mozart Dražen Petrović, kojeg svijet pamti kao jednog od najboljih košarkaša svih vremena

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Legenda kaže da je još kao dječak budio domara sportske dvorane u 6 sati da bi sam "odradio" 500 ubacivanja lopte u košarkaški obruč prije nego što počne nastava. U dvoranu je, zapravo, krenuo prateći starijeg brata Acu, pa je bratovoj ekipi satima skupljao lopte, samo da bi bio blizu terena. Da bi dobio priliku trenirati, pomagao je čistiti dvoranu i prati parket na Baldekinu, prije i nakon treninga starijih uzrasta, a kad je dvorana bila zatvorena, trenirao bi na ulici, s improviziranim koševima, trošeći đonove tenisica svakih nekoliko tjedana. 

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