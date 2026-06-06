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Na Tvrđavi sv. Ivana u Šibeniku igrao se tenis: Ambiciozan projekt koji nikad nije zaživio

Piše Ana Vukašinović,
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Na Tvrđavi sv. Ivana u Šibeniku igrao se tenis: Ambiciozan projekt koji nikad nije zaživio
Foto: www.mok.hr

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Unatoč dobro uređenom igralištu, ubrzo su se pojavile kritike da je riječ o projektu namijenjenom uskom krugu ljudi, a ne svim građanima. Teren je vrlo brzo zapušten

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Sredinom 1950-ih godina Tvrđava sv. Ivana nakratko je postala sportsko središte Šibenika. Sportsko društvo "Galeb" Tvornice lakih metala uredilo je na tvrđavi višenamjensko igralište za tenis, košarku i odbojku, s namjerom da oživi tenis u gradu i omogući razvoj novih sportskih aktivnosti, piše Šibenik News u rubrici Spomenar.

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