'Život mog sina je u kaosu, ima li u svemu tome možda magije?'

Imam sina, kojeg tijekom cijelog života prate problemi. Trenutno ga najviše tište financijske i zdravstvene neprilike. Cijeli život mu je kaos. Nije zaposlen, ništa ne radi. Možda u svemu tome ima i magije. Molim vas za savjet.

Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.

šifra: kuverta

Odgovor:

Draga gospođo, vi ste vrlo fina i brižna majka, ali velikih poteškoća imate, osobito s ovim sinom. On je vrlo nezgodan, tvrdoglav, ne želi raditi, ništa ga ne zanima. Već ima brak iza sebe, no bojim se da nešto s njim psihički nije u redu. Gubi poslove, ne trudi se, očekuje sve od vas.

U zadnje vrijeme gubi i volju i motivaciju te je blokiran na svim poljima. Moja gospođo, nikakvu on magiju nema nego je naučio da mu je sve servirano. Treba se više potruditi jer nije moguće da nitko ne valja, a samo on je dobar. Ništa mu ne polazi za rukom, no razlog nije u magiji i urocima. Psihički je rastrojen.

Trebao bi potražiti psihologa radi razgovora. Nema motivacije, a sad se i naviknuo na takav život. I dalje ćete s njim imati problema. Trebao bi tražiti posao pa onda sve drugo. Neka porazgovara s nekim iz obitelji i malo sa psihoterapeutom kako bi se pokrenuo i dobio motiv za dalje.

U suprotnom se bojim da će ostati ovako, pa i još lošije. Dakle, poslušajte savjet i razgovarajte s njim. No vi i o sebi trebate povesti računa. Nemate dovoljno snage, iscrpljeni ste, stalno u grču i borbi. Kontrolirajte srce, tlak i štitnjaču te vidim da ćete uz terapiju ipak biti bolje.

Sretno.

