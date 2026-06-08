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Pacijentica o životu s uređajem

'Živim s istim uređajem kao nogometaš Eriksen. Sve radim, ali neke stvari ipak ne smijem'

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 3 min
'Živim s istim uređajem kao nogometaš Eriksen. Sve radim, ali neke stvari ipak ne smijem'
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Foto: Reuters/Canva

Jasminki Marjanović (56) iz Zagreba defibrilator je ugrađen prije 16 godina nakon što joj je dijagnosticirana aritmogena displazija. Nikad joj se nije uključio

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Danski nogometaš Christian Eriksen tijekom utakmice u nedjelju ponovno je doživio ozbiljan srčani poremećaj, a javnosti je postao poznat nakon što se srušio tijekom utakmice na Europskom prvenstvu 2021. godine. Nakon tog događaja ugrađen mu je implantabilni kardioverter-defibrilator (ICD), uređaj koji je, prema dostupnim informacijama, i ovog puta odigrao ključnu ulogu u spašavanju njegova života.

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Liječnik koji je spasio Eriksena 01:19
Liječnik koji je spasio Eriksena | Video: 24sata/pixsell

Dok je implantabilni kardioverter-defibrilator (ICD) danskom nogometašu Christianu Eriksenu ponovno spasio život, brojni pacijenti godinama žive s istim uređajem koji je osmišljen kako bi prepoznao i zaustavio po život opasne srčane aritmije.

Među njima je i 56-godišnja Jasminka Marjanović iz Zagreba, kojoj je defibrilator ugrađen prije 16 godina nakon što joj je dijagnosticirana aritmogena displazija, nasljedna bolest srca koja može dovesti do opasnih poremećaja srčanog ritma.

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- Bolest mi je otkrivena sasvim slučajno. Prvo je dijagnosticirana mojoj i sestrinoj djeci pa su liječnici preporučili da se i ostali članovi obitelji preventivno pregledaju. Na ultrazvuku srca otkriveno je da i ja imam aritmogenu displaziju - prisjeća se Marjanović u razgovoru za 24sata.

Objašnjava kako je riječ o bolesti zbog koje srce ne može dobro pumpati pa se mogu javiti aritmije i tahikardije koje u određenim situacijama mogu biti smrtonosne. Upravo zbog toga liječnici su, kaže, odlučili da joj se ugradi implantabilni defibrilator.

Uređaj joj je ugrađen ispod lijeve ključne kosti, neposredno pod kožu.

- Manji je od dlana i može se napipati pod kožom. U početku ga osjećate više, a kasnije se naviknete i gotovo zaboravite da ga imate - navodi Marjanović.

Prve dvije godine nakon ugradnje odlazila je na kontrole svakih šest mjeseci, a danas jednom godišnje.

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- Vodila me i danas me prati dr. Borka Pezo, izvrsna liječnica. Ako bih osjetila aritmije, treperenje srca, stezanje u prsima ili ubrzan puls, otišla bih na kontrolu kako bi se provjerilo je li se uređaj aktivirao. Meni se, srećom, nikada nije uključio - kaže.

Iako je nakon zahvata morala promijeniti neke životne navike, kaže da danas funkcionira sasvim normalno.

- U vrijeme kada mi je ugrađen defibrilator radila sam kao medicinska sestra na Rebru na intenzivnoj. Premještena sam potom na radno mjesto u ambulanti i dobila sam preporuku da izbjegavam ekstremne fizičke napore i sportove. Treba paziti i na jaka magnetska polja te određene uređaje koji mogu ometati rad aparata. Zato na aerodromu ne prolazim kroz magnet već idem na dodatnu provjeru, niti mogu kositi s kosilicom, to radi moj suprug - govori nam.

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Foto: David W Cerny

Dodaje kako se preporučuje izbjegavati nagle temperaturne šokove.

- Ne preporučuje se, primjerice, ulazak u vrlo hladnu vodu kada je tijelo jako zagrijano. Također se savjetuje oprez kod aktivnosti koje uključuju intenzivno naprezanje kako ne bi došlo do pomicanja elektroda - opisuje.

Unatoč tome, svakodnevni život gotovo joj, kaže, nije ograničen.

- Normalno čistim, kuham, spremam, šetam i obavljam sve svakodnevne aktivnosti. Nisam veliki sportaš pa mi prilagodba nije teško pala. S vremenom naučite živjeti s tim i prestanete razmišljati o uređaju - kaže.

'Uređaj prepoznaje problem'

Mnogi pacijenti boje se trenutka kada bi se defibrilator mogao aktivirati.

- Ako se pojavi ozbiljna aritmija koja se sama ne zaustavlja, uređaj prepoznaje problem i isporučuje električni šok kojim vraća normalan srčani ritam. To doslovno spašava život. Nekad osoba može osjetiti udarac, a nekad se sve dogodi toliko brzo da ni ne stigne shvatiti što se dogodilo - kaže.

Iako njezin uređaj nikada nije morao intervenirati, u obitelji ima primjer koji potvrđuje njegovu važnost.

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- Imamo člana obitelji kojem se uređaj aktivirao i isporučio šok. Liječnici su kasnije rekli da je to našem članu obitelji spasilo život - govori.

Marjanović danas uzima redovitu terapiju koja pomaže u kontroli srčanog ritma.

- Imala sam blaže aritmije, ali naučila sam ih prepoznati. Pomažu duboko disanje, smirenost i terapija koju redovito uzimam. Cilj lijekova je spriječiti razvoj težih aritmija i tahikardija - otkriva.

Njena poruka osobama kojima je tek ugrađen defibrilator je jednostavna.

- S tim uređajem može se živjeti potpuno normalno. Važno je redovito odlaziti na kontrole i pridržavati se preporuka liječnika. Defibrilator je tu kao zaštita ako se dogodi ozbiljna aritmija, uključit će se i napraviti ono zbog čega je ugrađen, a to je spasiti život. Ja već 16 godina živim s njim i mogu reći da mi je pružio sigurnost, a ne ograničenje - zaključuje Jasminka Marjanović.

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