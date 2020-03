Život s korona virusom: Djeca nam već 22 dana ne idu u školu

U Hong Kongu teče 22. dan bez škole, ne računajući vikende, napisala je Tanya Underwood, autorica dnevnika o životu sa korona virusom na jednom portalu u utorak, 3. ožujka. Prosvjetni ured najavio je prošli tjedan da će se škola otvoriti najranije 20. travnja, dakle brojanje slobodnih dana se nastavlja, dodaje.

U četvrtak su objavljene procjene o tome da gotovo tristo milijuna učenika u svijetu zbog sprečavanja širenja korona virusa ne ide na nastavu, a Italija je zadnja u nizu zemalja koje su zatvorile škole, javljaju svjetske agencije, a prenosi Hina.

U Italiji, koja je postala prvo žarište u Europi, u srijedu je izvijestila o 107 umrlih na 3089 oboljelih, pa su od četvrtka zatvorene sve škole i sveučilišta, i to prema dosadašnjim procjenama, do 15. ožujka.

U Južnoj Koreji, drugom najvećem žarištu zaraze nakon Kine, sa 145 novih slučajeva u četvrtak došli su do ukupno 5766 zaraženih od kojih je 35 umrlo. Škole i jaslice bit će zatvorene još tri tjedna. I u Iranu, gdje su vlasti izvijestile o još 15 umrlih (ukupno 92 umrla od 2922 zaražena), škole se zatvaraju, kulturna i športska događanja se otkazuju, a u državnoj upravi skraćeno je radno vrijeme.

U Sjedinjenim Državama, gdje su zabilježena dva nova smrtna slučaja, nakon 11 umrlih, epidemija je glavna tema razgovora koja zabrinjava sve sektore djelatnosti, pokazuje studija američke središnje banke.

Kongres je pristao izdvojiti više od 8 milijarda dolara za suzbijanje epidemije, a i MMF šalje poruke o tome kako sve snage u pogođenim zemljama treba usmjeriti u to.

Trinaest zemalja je zbog epidemije moralo zatvoriti sve škole, što je pogodilo 290 milijuna učenika u svijetu, navodi UNESCO. No drastične mjere kakve je uvela Kina koče njezino gospodarstvo, što se negativno odražava na svjetski rast, procjenjuje se.

- Krajem siječnja, vlada je zamolila stanovnike da izbjegavaju gužve i velika okupljanja. Zatvorene su škole, a ubrzo su se 'ugasili' muzeji i sportski objekti. Restorani ostaju otvoreni, ali su prazni - priča Tanya Underwood u dnevniku na portalu Slate.

Dodaje kako je njezina starija kćer u drugom razredu međunarodne škole.

- Svakog dana oko 16 sati, njezina učiteljica e-poštom šalje plan za 'učenje kod kuće' za sljedeći dan. Za sedmogodišnjaka koji još ne zna samostalno raditi, to doslovno znači organizaciju kućnog školovanja. U našoj verziji kućne škole 'rade' oba roditelja, uz to što trogodišnjak koji stalno juri po kući, pokušava pojesti lego kockice ili obojati kauč markerom - priča Tanya.

Iskreno priznaje kako tijekom ovog tjedna od zatvaranja škole nije čak ni otvorila e-poštu učitelja.

- Borila sam se s vremenom da ispunim i sve svoje zadatke, koje moram odraditi kao slobodni novinar. Nisam imala vremena još i za učenje s djetetom. Moj muž je i sam učitelj i rekao je da je sam učio s njom tijekom tog razdoblja. Ne puno, a sigurno ne i dosljedno. Srećom, stvari su se od tada malo smirile, usvojili smo rutinu u kojoj se naša kćer svako jutro nađe s jednim ili dvoje učenika iz razreda - nema velikih okupljanja! - i zajedno uče - priča majka.

Dodaje kako joj je to zasad dovoljno, iako brine da će njena kći zaostajati u gradivu i imati problema s ocjenama.

- Njezin učitelj zove svakog učenika jednom tjedno, a postoji i mogućnost video chata u malim skupinama, tijekom kojih im pruži onoliko poduke koliko mogu podnijeti njihovi mladi mozgovi. Prošli tjedan pitao je učenike koje boje povezuju s učenjem kod kuće, što je vježba u kojoj djeca uče razgovarati o svojim osjećajima. Moja je kćer rekla, bez oklijevanja, 'blijedo žuta'. Kad sam je pitala zašto, rekla je: 'žuta je sretna boja, a trenutno nisam skroz sretna' - piše Tanya.

Kaže kako je njena kći još uvijek sretna djevojčica, ali jako joj nedostaju njeni prijatelji iz škole i brine se da se ne razboli.

- Boji se dodirnuti kvake na vratima ili gumbe u dizalu dok napuštamo zgradu da bismo prošetale do susjedne trgovine mješovitom robom ili obližnje plaže. Kad razgovaramo o virusu, ona traži da promijenimo temu - kaže majka.

Njen suprug je učitelj biologije u istoj međunarodnoj školi u kojoj njihova kći pohađa drugi razred. Još uvijek podučava punu satnicu, osim što sada predaje samo online. Većinu nastave vodi s njihovog balkona koji se nalazi na 10. katu i ima pogled na zelene brežuljke u blizini Hong Konga.

- To je jedino mirno mjesto u našem stanu. Svaki online sat započinje informacijama o virusu COVID-19. Zajedno s djecom pregledavaju nove podatke i razgovaraju o tome kako se epidemija s vremenom promijenila. Moj muž uvijek ostavlja učenicima nekoliko minuta da postave pitanja ili podijele zabrinutosti o tome, prije nego što krenu na planiranu lekciju. I ponekad okrene zaslon računala prema nebu, tako da on i njegovi učenici mogu gledati ptice koje kruže oko naše grade. Svima njima je to utjeha, daje im osjećaj da se priroda ne mijenja - priča Tanya u dnevniku.

No, na kraju drugog online dana s učenicima prošlog tjedna, suprug joj je rekao da je u depresiji, jer je zaslon prijenosnog računala s 20 lica koja gledaju u njega loša zamjena za interakciju, pogotovo šale s učenicima, na koje je navikao u laboratoriju, kao i za pozdravljanje i čavrljanje s njima na hodniku. Želi sve ono što i svi ostali ljudi pogođeni širenjem korona virusa žele: da im se život vrati u normalu.

- Ipak, više vremena provodimo vani i više smo zajedno. Svakog drugog petka sastajemo se s grupom prijatelja i njihove djece i odemo u lokalni park na roštilj. Promatramo djecu kako se igraju i skupljaju kamenje oko područja koje zovemo 'Mars', zbog crvenkaste zemlje koja ga okružuje. Ime je prikladno, jer iako živimo na otoku sa 7 milijuna ljudi, obično smo jedini na vidiku na ovim izletima, kao usamljeni stanovnici neke čudne planete.

Djeca si iznad vatre sama pripremaju meso i desert, dok im prstići postaju ljepljivi od masnoće i marshmallowa. Prijenosni zvučnik svira Vampire Weekend, Taylor Swift i pomalo plešemo. U tom trenutku ne razgovaramo o virusu, već uživamo u trenucima daleko od stvarnosti, zaključuje Tanya Underwood.

