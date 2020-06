Životna mantra za svaki znak: Lav - ne vrti se svijet oko mene, Vaga - slijedi srce, ali ponesi um

Svaki horoskopski znak ima savršenu mantru koju bi si trebao ponavljati kroz život. Ove mantre mogu vam pomoći u rješavanju problema i ugodnijem koračanju kroz život

<h2>Ovan</h2><p><strong>Prihvati ono što jest, pusti ono što je bilo i vjeruj u ono što može biti. </strong></p><p>Volite stalno biti glavni i skloni ste inatiti se zbog prošlosti. Za vas je važno stalno se podsjećati da trebate prihvatiti svoju stvarnost takvom kakva je i krenuti dalje. Imajte vjeru da ste upravo tamo gdje u ovom trenutku trebate biti.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Top savjeti za sretniji život:</p><h2>Bik</h2><p><strong>Ništa što vrijedi ne dolazi lako.</strong></p><p>Vi ste vrlo marljiv radnik, ali katkad možete zapeti u svemu tome. Ponekad se trebate podsjetiti zašto toliko naporno radite. Znate da morate raditi za stvari koje je vrijedno imati u životu.</p><h2>Blizanci</h2><p><strong>Ako nije u redu, nemoj to činiti. Ako to nije istina, nemoj to reći. </strong></p><p>Društveni ste leptir i istinski želite ugoditi svojim prijateljima, kojih imate puno i vrlo su raznoliki, no svi su vam dragi. Međutim, nemojte ići za nekim stvarima samo zato što to rade i vaši prijatelji. Ako oni skaču s mosta, ne morate i vi. Nemojte svaki put pokleknuti pod njihovim pritiskom.</p><h2>Rak</h2><p><strong>Nikada ne dopusti da emocije nadvladaju inteligenciju. </strong></p><p>Znate biti nepredvidljivi i emotivni, a vaše emocije ponekad diktiraju vaše postupke. Trebate se stalno podsjećati da nije dobro dopustite emocijama da nadvladaju mozak. Skloni ste uvijek ići za svojom osjećajem ali ponekad biste se trebali okrenuti praktičnijim alternativama.</p><h2>Lav</h2><p><strong>Ne vrti se svijet samo oko mene.</strong></p><p>Dominantni ste i trebali biste se stalno podsjećati da niste središte svemira. Većinu vremena ste u središtu pozornosti zbog samopouzdanja i otvorenog stava. Međutim, ne može uvijek baš sve biti orijentirano na vas.</p><h2>Djevica</h2><p><strong>Vrijedna sam i dobra osoba, i briga me što drugi misle.</strong></p><p>Ponekad pridajete previše pažnje onome što drugi misle i trebali biste se stalno podsjećati na vlastite vrijednosti. Ne možete se oslanjati na druge ljude da potaknete svoje samopouzdanje. Vaše samopouzdanje dolazi iz vaše nutrine i morate se podsjećati na to.</p><h2>Vaga</h2><p><strong>Slijedi svoje srce, ali ponesi mozak sa sobom. </strong></p><p>Vaša intuicija jedna je od vaših najvećih snaga. Uvijek biste trebali slijediti svoje srce kamo god vas odvelo. Međutim, trebali biste na taj put sa sobom ponijeti i mozak. Uvijek trebate slijediti svoje srce, ali pokušajte biti što praktičniji pri tome - uvijek donosite mudre odluke.</p><h2>Škorpion</h2><p><strong>Pobijedi ih ljubaznošću i zakopaj ih osmijehom.</strong><br/> <br/> Poznati ste kao pomalo divlja osoba, vrlo ste intenzivni i strastveni. Ali, trebali biste imati na umu da neobuzdana agresija ne donosi ništa dobro u vaš život. Budite pametniji i mudriji pa agresiju zamijenite ljubaznošću, i na taj način pobijedite svoje neprijatelje. </p><h2>Strijelac</h2><p><strong>Budi spreman slušati druge i učiti. Nisi u pravu oko svega. Nitko nije. </strong></p><p>Duboko ste intelektualni i skloni ste biti u pravu u većini stvari. Vaša studioznost čini vas najznačajnijom osobom u prostoriji većinu dana. Međutim, trebate se podsjetiti da uvijek postoje nove stvari koje možete od drugih naučiti. Također, imajte uvijek na umu da ponekad možete i pogriješiti.</p><h2>Jarac</h2><p><strong>Prevelika briga nikada neće promijeniti ishod. </strong></p><p>Vi ste skloni brinuti o svemu. Marljiv ste radnik i vjerujete da je zabrinutost ono što vas čini uspješnim te podsjeća na ono što trebate napraviti. Međutim, sjetiti se nije isto što i brinuti se oko svega. Skloni ste toliko brinuti da vas to dovodi gotovo do napadaja panike. Ne čini to!</p><h2>Vodenjak</h2><p><strong>Otvorenog uma, otvorenog srca</strong>. </p><p>Većina ljudi misli da ste malo previše oprezni i previše se držite po strani. Vi ste rezervirana osoba i ponekad biste se jednostavno morali otvoriti. Ne zaboravite da nije dovoljno držati samo um otvorenim, već i srce.</p><h2>Ribe</h2><p><strong>Nemoj pretjerano razmišljati, samo se pusti. </strong></p><p>Vi ste intelektualac sklon sve analizirati Ponekad vas treba podsjetiti da ne smijete pretjerano razmišljati o svemu i da biste trebali jednostavno neke stvari pustiti. Upornost je važna, ali postoje situacije kada je bolje stati i krenuti drugim putem, a ne postati nečime opsjednut, prenosi <a href="https://moon-child.net/the-true-life-mantra-for-each-zodiac-sign-4/?fbclid=IwAR0jPhqwcnvrGz3JIvAxNAaHW7y7WWXyzhp9dvYQ8RJDOYpJ-I8eny52hog" target="_blank">moon-child.net.</a></p>