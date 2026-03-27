Zlatno pravilo za rad za stolom: Omjer 30:15 smanjuje bol u leđima i poboljšava fokus

Dugotrajno sjedenje u uredu često uzrokuje kroničnu bol u leđima. Iako stolovi s podesivom visinom pomažu, ključno pitanje ostaje: kada sjediti, a kada stajati? Nova australska studija nudi jednostavan odgovor. Istraživači tvrde da je strogi omjer od 30 minuta sjedenja i 15 minuta stajanja znatno učinkovitiji od rasporeda temeljenog na osobnom osjećaju.

Studija, objavljena u časopisu 'Applied Ergonomics', pratila je 56 uredskih radnika s bolovima u leđima. Podijeljeni su u dvije skupine: prva je slijedila strogi raspored od 30 minuta sjedenja i 15 minuta stajanja, dok je druga kreirala vlastiti ritam temeljen na osjećaju nelagode.

Rezultati su bili jasni. Skupina s fiksnim rasporedom 30:15 zabilježila je znatno veće smanjenje boli. Na ljestvici do deset, njihova najjača bol smanjila se za 1,33 boda, dok je kod personalizirane skupine taj pad iznosio tek 0,69 bodova, a prosječna bol ostala je gotovo ista.

Više od samog olakšanja boli

Osim smanjenja boli, sudionici s fiksnim ritmom prijavili su i niži stres, bolju koncentraciju te smanjenje "prezenteizma" – pojave kada zaposlenici zbog nelagode nisu potpuno produktivni na poslu.

Ključ uspjeha leži u dosljednosti. Fiksnog rasporeda pridržavalo se 72 posto sudionika, u usporedbi sa samo 29 posto iz personalizirane skupine.

Iako se pristup 'slušaj svoje tijelo' čini logičnim, pokazalo se da su sudionici s personaliziranim rasporedom često predugo sjedili ili stajali. Paradoksalno, stajali su duže od skupine s fiksnim rasporedom, ali bez boljih rezultata.

Istraživači objašnjavaju da fiksni raspored eliminira mentalni napor odlučivanja. Umjesto da čekaju bol kao signal, zaposlenici slijede jednostavno pravilo. Kako pojašnjava voditeljica studije dr. Charlotte Brakenridge, jasna struktura i rutina potiču dosljednost, što je ključno za uspjeh.

Idealna ravnoteža za tijelo i radni dan

Omjer 30:15 nije slučajan: sjedenje dulje od 30 minuta smatra se štetnim, a stajanje dulje od 15 minuta uzrokuje zamor. Ovaj ritam stoga predstavlja idealnu ravnotežu.

Važno je da česte promjene nisu smanjile produktivnost – naprotiv, sudionici su izvijestili o boljoj koncentraciji, a interval stajanja bio je dovoljan za obavljanje kraćih zadataka. Iako je pridržavanje rasporeda s vremenom opalo u obje skupine, što je uobičajeno kod stvaranja navika, skupina s fiksnim ritmom ostala je znatno dosljednija.

