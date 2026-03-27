KRAJ BOLI U LEĐIMA

Zlatno pravilo za rad za stolom: Omjer 30:15 smanjuje bol u leđima i poboljšava fokus

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Studija pokazuje da raspored od 30 minuta sjedenja i 15 minuta stajanja smanjuje bol u leđima i poboljšava koncentraciju više od personaliziranog ritma. Ključ je jednostavna rutina koja održava dosljednost i balans

Dugotrajno sjedenje u uredu često uzrokuje kroničnu bol u leđima. Iako stolovi s podesivom visinom pomažu, ključno pitanje ostaje: kada sjediti, a kada stajati? Nova australska studija nudi jednostavan odgovor. Istraživači tvrde da je strogi omjer od 30 minuta sjedenja i 15 minuta stajanja znatno učinkovitiji od rasporeda temeljenog na osobnom osjećaju.

Studija, objavljena u časopisu 'Applied Ergonomics', pratila je 56 uredskih radnika s bolovima u leđima. Podijeljeni su u dvije skupine: prva je slijedila strogi raspored od 30 minuta sjedenja i 15 minuta stajanja, dok je druga kreirala vlastiti ritam temeljen na osjećaju nelagode.

Rezultati su bili jasni. Skupina s fiksnim rasporedom 30:15 zabilježila je znatno veće smanjenje boli. Na ljestvici do deset, njihova najjača bol smanjila se za 1,33 boda, dok je kod personalizirane skupine taj pad iznosio tek 0,69 bodova, a prosječna bol ostala je gotovo ista.

Više od samog olakšanja boli

Osim smanjenja boli, sudionici s fiksnim ritmom prijavili su i niži stres, bolju koncentraciju te smanjenje "prezenteizma" – pojave kada zaposlenici zbog nelagode nisu potpuno produktivni na poslu.

Upset mature woman suffering from backache, unhappy senior blonde sitting on a sofa at living room, feeling discomfort because of pain in back
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Ključ uspjeha leži u dosljednosti. Fiksnog rasporeda pridržavalo se 72 posto sudionika, u usporedbi sa samo 29 posto iz personalizirane skupine.

Iako se pristup 'slušaj svoje tijelo' čini logičnim, pokazalo se da su sudionici s personaliziranim rasporedom često predugo sjedili ili stajali. Paradoksalno, stajali su duže od skupine s fiksnim rasporedom, ali bez boljih rezultata.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Istraživači objašnjavaju da fiksni raspored eliminira mentalni napor odlučivanja. Umjesto da čekaju bol kao signal, zaposlenici slijede jednostavno pravilo. Kako pojašnjava voditeljica studije dr. Charlotte Brakenridge, jasna struktura i rutina potiču dosljednost, što je ključno za uspjeh.

Idealna ravnoteža za tijelo i radni dan

Omjer 30:15 nije slučajan: sjedenje dulje od 30 minuta smatra se štetnim, a stajanje dulje od 15 minuta uzrokuje zamor. Ovaj ritam stoga predstavlja idealnu ravnotežu.

Važno je da česte promjene nisu smanjile produktivnost – naprotiv, sudionici su izvijestili o boljoj koncentraciji, a interval stajanja bio je dovoljan za obavljanje kraćih zadataka. Iako je pridržavanje rasporeda s vremenom opalo u obje skupine, što je uobičajeno kod stvaranja navika, skupina s fiksnim ritmom ostala je znatno dosljednija.
 

