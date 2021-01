Na radnim mjestima bismo u idealnom svijetu trebali pokazati znanja i vještine koje smo stekli u obrazovnim institucijama. Posao bi trebao biti iskustvo učenja i zabave, piše News 18.

No to nije uvijek tako. Ponekad smo prisiljeni zadržati posao čak i ako negativno utječe na naše zdravlje. Kako biste to procijenili, provjerite doživljavate li neke od sljedećih simptoma da je vaš posao postao toksičan.

1. Nevoljko radite

Redovito kašnjenje ili zakašnjelo uključivanje ako radite na daljinu mogao bi biti rani znak da ne uživate u svom poslu, osobito ako ste među zaposlenicima koji su već dugo u toj tvrtki. To može biti pokazatelj da je radno mjesto utjecalo na vaše psihičko zdravlje.

2. Posao vas ne veseli

Posao vam je dosadan, nedostaje mu uzbuđenja i niste za njega osobito zainteresirani. Više nema pozitivnih emocija povezanih s uredom. Zaposlenik se počinje plašiti svakodnevnih zadataka i nema zdrav odnos s kolegama ili nadređenima. S druge strane, osjećate veliko olakšanje izvan svog radnog okruženja.

3. Fizičke bolesti

Kod većine uredskih poslova koji podrazumijevaju rad za računalom u trajanju duljem od osam sati na dan, javljaju se značajni zdravstveni problemi poput mišićno koštanih tegoba, gastrointestinalnih poremećaja, glavobolje i sličnih problema.

Zbog pritiska na poslu možda patite i od nesanice. Ove zdravstvene tegobe lako se mogu pretvoriti u kronične i dugoročno naštetiti našem psihičkom i fizičkom zdravlju.

4. Lako se uzrujate

Stres zbog posla može se manifestirati na bezbroj načina. Osim razvoja fizičkih bolesti, utječe i na naše raspoloženje. Radeći u istom okruženju nastavljamo toksični odnos te se osjećaji frustracije i nesreće nakupljaju.

Postajemo razdražljivi kad god se dogodi nešto što nam ne odgovara. Frustracije iskaljujemo na bližnjima i onima koje volimo.

5. Anksioznost i depresija

Tjeskoba i panika zbog previše posla kao i strah od komunikacije sa kolegama i nadređenima također pokazuju da smo pod pretjeranim stresom.

Osjećamo se loše zbog posla. Javlja se depresija, stalni osjećaj tuge i beznađa, gubitka energije i zanimanja za život. To nerijetko vodi i do misli o samoubojstvu.

Ako ste kod sebe prepoznali ove signale, potražite pomoć stručnjaka za mentalno zdravlje i uzmite odmor na poslu dok se ne oporavite ili pronađete neko drugo rješenje.