Znakovi da radite u radnom okruženju koje je neprijateljski usmjereno na vas, a to ne želite

Neprijateljsko radno okruženje je otrovno radno okruženje - ali ono koje je poraslo za nekoliko stupnjeva. To je veći problem nego da imate šefa koji ne sluša dobro ili kolegu koji ogovara, iako se s tim problemima također može biti teško nositi. Umjesto toga, neprijateljsko radno okruženje je radno mjesto koje dosljedno uključuje uznemiravanje i diskriminaciju do točke u kojoj posao postaje zastrašujući ili uvredljiv.

To također može značiti da je vaš radni učinak ugrožen. Svaki razuman čovjek na kojeg utječu ova uvredljiva ponašanja bio bi uzrujan. Kao zaposlenik, imate zakonska prava koja vas štite od toga da budete meta ili svjedoci ovakvog ponašanja, ali važno je znati što predstavlja uznemiravanje, a što se smatra sitnim incidentom ili jednokratnim uvredljivom omalovažavanjem.

Ako doživljavate bilo kakvu vrstu lošeg ponašanja na radnom mjestu, možda se pitate jeste li u neprijateljskom okruženju iz perspektive zakonodavstva i prava. Može biti teško odrediti što je točno jer linije od toksičnosti do izravnog neprijateljstva mogu biti pomalo mutne. Ipak, šest je znakova koji pokazuju da se nalazite na radnom mjestu koje je neprijateljski raspoloženo, piše CareerContessa.

Što je neprijateljsko radno okruženje?

Prema Povjerenstvu za jednake mogućnosti zapošljavanja SAD-a, uznemiravanje na radnom mjestu definira se kao nepoželjno ponašanje koje se temelji na rasi, boji kože, vjeri, spolu (uključujući seksualnu orijentaciju, rodni identitet ili trudnoću), nacionalnom podrijetlu, starijoj dobi (počevši od 40. ), invaliditetu ili genetskoj informaciji (uključujući obiteljsku povijest bolesti).

Osim toga, Workable to opisuje na sljedeći način: "Neprijateljsko radno okruženje je radno mjesto na kojem se zaposlenici osjećaju neugodno, uplašeno ili zastrašeno zbog nepoželjnog ponašanja."

Iako je svako uznemiravanje neetično, nezakonito je ako uznemiravani pojedinac ili svjedoci uznemiravanja moraju izdržati takvo ponašanje kako bi ostali zaposleni, a uznemiravanje je ozbiljno ili sveprisutno do te mjere da se okolina prosječnom čovjeku čini zastrašujućom ili uvredljivom.

6 znakova neprijateljskog radnog okruženja

Ako se pitate je li maltretiranje na poslu tehnički protuzakonito ili je netko samo zao, valj procijeniti sljedeće znakove.

Znak 1: Toksično okruženje

Otrovno radno okruženje ne znači da ste nužno u neprijateljskom radnom okruženju. Ali neprijateljsko radno okruženje znači da ste na otrovnom radnom mjestu. Ima smisla? Drugim riječima, ako je vaše radno mjesto otrovno, ako doživljavate ili svjedočite maltretiranju, ogovaranju, isključivanju, uvredama, pogrešnoj komunikaciji ili bilo kojem drugom znaku koji govori o otrovnom radnom okruženju, vaša osjetila trebala bi se pokrenuti.

Toksično ponašanje može brzo skliznuti u neprijateljsko ponašanje. Ako vidite ove znakove, pripazite je li riječ o neprijateljstvu..

Što učiniti:

Podaci su vaš prijatelj u svakoj ovakvoj situaciji. Ovo je trenutak kada je važno početi bilježiti što se događa i pažljivo dokumentirati svaki incident. Jedna je stvar ako netko da neljubazan komentar o radu kolege u stresnoj situaciji što i dalje nije u redu, ali vjerojatno se ne smatra neprijateljskim, a drugo je ako počnete primjećivati dosljedno maltretiranje ili diskriminirajuće postupke na temelju spola, dobi, boje kože, vjere ili drugih sličnih čimbenika. Zabilježite datum svakog incidenta i navedite što više detalja. Vaše bilješke bit će važne jer se mogu smatrati dokazom neprijateljskog ponašanja ako situacija eskalira.

Također, odmah razgovarajte sa svojim nadređenim ili s ljudskim resursima. Ako primjećujete toksično ponašanje dovoljno da ga zabilježite, također je vrijeme da to prijavite.

Znak 2: Neprijateljsko ponašanje na radnom mjestu događa se stalno.

EEOC-ovo objašnjenje uznemiravanja na radnom mjestu posebno napominje da uznemiravanje mora biti "dosljedno" i "prožimajuće" da bi se smatralo nezakonitim. "Sitne omalovažavanja, smetnje i izolirani incidenti (osim ako su iznimno ozbiljni) neće se popeti na razinu nezakonitosti", navodi se u njihovoj definiciji.



To znači da se jednokratni incident u kojem nadređeni daje diskriminirajuću primjedbu prema zaposleniku ne može smatrati neprijateljstvom na radnom mjestu, u pravnom smislu, iako je preporuka da i to prijavite svom nadređenom ili HR-u. Poanta je, dakle, da se takvo ponašanje odvija tijekom određenog vremenskog razdoblja.

Što učiniti:

Vjerojatno ste pogodili... više bilježenja i prikupljanja podataka. Ako možete dokazati da je takvo ponašanje dosljedno, možete dokazati njegov utjecaj. Detaljna evidencija incidenata koje ste doživjeli ili kojima ste svjedočili pomoći će pokazati da se uznemiravanje stvarno događa. I, opet, prijavljivanje ponašanja odgovarajućim stranama također je važno.

Znak 3: Neprijateljsko ponašanje postaje agresivno.

Loše ponašanje na radnom mjestu ne mora biti fizički agresivno da bi bilo znak neprijateljstva. Agresija može izgledati kao verbalni napadi, zlobni komentari ili općenito okrutnost prema nekome. Agresija će vjerojatno izgledati kao standardno maltretiranje na poslu. Ako to vidite, vjerojatno ste na neprijateljski raspoloženom radnom mjestu.

Što učiniti:

Ako je vaša fizička sigurnost ili sigurnost kolege ugrožena, odmah intervenirajte, na najsigurniji mogući način. Ovo bi mogao biti jedan od onih rijetkih trenutaka u kojima je odustajanje od bijesa i izlazak iz zgrade u redu. Ovo je također najbolje vrijeme za razgovor s HR-om i razmatranje prijave ponašanja nadležnim tijelima.

Znak 4: Neprijateljsko ponašanje je diskriminirajuće.

Ako čujete menadžera kako loše govori o starijem kolegi, doživite nepravedan tretman zbog trudnoće, čujete rasističke ili seksističke primjedbe ili doživite rodnu diskriminaciju, možda se nalazite u neprijateljskom radnom okruženju. Ovo bi također izgledalo kao seksualno uznemiravanje bilo koje vrste, uključujući neugodne komentare ili eksplicitne materijale koji kruže.

Što učiniti:

Progovorite. Ako primijetite da se to događa, odmah idite svom upravitelju pod pretpostavkom da on nije počinitelj. Ako jest, idite u HR—sa svojim bilješkama o incidentu ili incidentima.

Znak 5: Ponašanje remeti radnu sposobnost ili sposobnost napredovanja u karijeri

Ako je ponašanje toliko loše da ometa rad, vjerojatno se smatra neprijateljskim ponašanjem. Na primjer, ako vas kolega ili nadređeni maltretira do te mjere da se ne možete koncentrirati na svoj posao, to je vjerojatno uznemiravanje. Slično tome, ako ste zabrinuti hoćete li se moći pomaknuti na ljestvici svoje karijere zbog nadređenog koji vas neprestano grdi i uzrokuje emocionalni stres, to je vjerojatno uznemiravanje.

Što učiniti:

Ako je to slučaj, vjerojatno je vrijeme da razgovarate s HR-om, a zatim date otkaz. Nijedan posao nije vrijedan stalnog kuđenja ili zlostavljanja. Pomicanje na ljestvici nije vrijedno žrtvovanja vašeg mentalnog zdravlja. Možda biste također željeli prijaviti ovo ponašanje nadležnim tijelima.

Znak 6: Žrtva uznemiravajućeg ponašanja osjeća se zaglavljeno

Konačno, znak neprijateljskog radnog mjesta je osjećaj da ne možete izaći. Vaš kolega ili šef kojeg mrzite može učiniti da se osjećate kao da nećete moći pronaći drugu ulogu, da su vaše vještine zastarjele, ili će koristiti tehnike ignoriranja kako bi vas natjerao da preispitate vlastita iskustva ili ono čemu ste svjedočili.

Što učiniti:

Shvatite da nikada niste zapeli. Razumijemo da su naši poslovi često povezani sa životnim standardom, da su nam oni izvori prihoda i da se to ne smije olako shvatiti. Međutim, ako se osjećate maltretirano i bojite se dati otkaz, vrijeme je da razgovarate s upravom o svojim brigama, a zatim dajte sve od sebe da se pripremite za odlazak. Provedite neko vrijeme pripremajući svoje financije, tražeći obećavajući novi posao ili razgovarajući s odvjetnikom o tome kako najbolje postupiti.

Primjeri neprijateljskog ponašanja na poslu

- Seksualno uznemiravanje kao što je seksualno sugestivno ponašanje, pokazivanje fotografija, neželjeno fizičko dodirivanje, zbijanje seksualnih šala ili zadiranje u nečiji osobni prostor

- Diskriminirajući, rasistički komentari, šale ili etničke uvrede

- Dosljedno komentiranje nečijeg izgleda

- Grupno posramljivanje pojedinog zaposlenika

- Sabotaža nečijeg rada

- Nepoželjno dodirivanje bilo koje vrste

- Prijeteće ponašanje

Također je važno zapamtiti da neprijateljska radna okruženja nisu ograničena na neprijateljstvo u osobnoj situaciji. Primjeri neprijateljskog udaljenog radnog okruženja mogu uključivati:

- Formiranje online grupe koja isključuje kolegu radi posramljivanja ili maltretiranja

- Objavljivanje fotografija kolega na internetu

- Zlostavljanje na mreži putem chata ili platformi društvenih medija

- Sabotažu nečijeg rada na internetu

Kako dokazati neprijateljsko radno okruženje

Teško je dokazati je li vaše radno mjesto neprijateljsko ili jednostavno otrovno. Ako je situacija postala dovoljno teška da stvari eskaliraju, trebali biste obaviti dubinsku analizu. To znači da ste prikupili podatke o ponašanju za koje smatrate da je neprijateljsko i da ste od svog upravitelja i HR-a zatražili da to riješe.

Htjet ćete također dokumentirati razgovore sa svojim šefom i HR-om. Svaki opipljivi dokaz koji imate je od pomoći. U tom trenutku vaš poslodavac je upoznat sa situacijom i njegova je dužnost riješiti problem. Zapravo, poslodavac može biti odgovoran za dopuštanje takvog ponašanja, tako da može biti štetno za njega ako ne intervenira u ovom trenutku.

To može značiti otpuštanje zaposlenika koji je pogriješio ili ga mogu staviti na plan za korekciju ponašanja. U svakom slučaju, nadamo se da će ovo riješiti problem. Međutim, ako to ne riješi problem, a vi ste odlučili pokrenuti pravni postupak, ponovno ćete htjeti prikupiti mnogo podataka. Trebat će vam fizički dokazi o diskriminirajućem uznemiravanju, pisani i datirani zapisi o interakcijama i izjave svjedoka, a vaš bi sljedeći korak bio konzultirati se s odvjetnikom.