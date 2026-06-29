Znanstvenica otkrila: Ovo je pet navika sretnih i uspješnih ljudi

Tina Seelig, izvršna direktorica programa Knight-Hennessy Scholars na Stanford University, već gotovo tri desetljeća radi sa studentima na temama liderstva, poduzetništva i inovacija. Doktorirala je neuroznanost na Medicinskom fakultetu Stanforda, a autorica je knjige What I Wish I Knew About Luck, u kojoj istražuje koliko je sreća zapravo slučajnost - a koliko rezultat naših odluka.

U kolumni za Make It istaknula je da sreća nije samo nešto što se dogodi 'slučajno', nego i nešto na što možemo utjecati vlastitim ponašanjem i navikama.

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- Tijekom 27 godina rada na Stanfordu naučila sam jednu važnu stvar koju prenosim studentima: sreća nije samo stvar slučajnosti. Postoje načini da povećate vjerojatnost da vam se dobre stvari dogode - napisala je.

Sreću uspoređuje s vjetrom - ne možemo ga vidjeti, ali je stalno prisutan i ima veliku snagu.

- Oni koji znaju podignuti jedra mogu ga iskoristiti u svoju korist - poručuje Seelig.

Prema njezinim riječima, ljudi koji se češće nalaze 'na pravom mjestu u pravo vrijeme' dijele nekoliko ključnih navika koje im otvaraju više prilika u životu.

Znaju što im je važno

Sretni ljudi jasno definiraju vlastite vrijednosti i granice. Znaju što im je bitno i kakva osoba žele biti, pa lakše procjenjuju koje prilike imaju smisla, a koje su samo distrakcija.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Zbog toga im je i lakše reći 'ne', čak i kada se na prvu nešto čini primamljivo - primjerice ako bi ih to udaljilo od njihovih principa ili dugoročnih ciljeva.

Ne zarobljavaju se u negativnim uvjerenjima

Umjesto da se vode mislima poput 'nisam ja za to' ili 'kod mene to ne ide', sretni ljudi preuzimaju odgovornost za vlastitu priču.

Ne ostaju zaglavljeni u prošlim iskustvima, nego vjeruju da mogu mijenjati okolnosti i učiti iz njih. Upravo ta promjena perspektive često im otvara nove prilike.

Ostavljaju prostor za neočekivano

Životne prilike često dolaze potpuno neplanirano - kroz razgovor s nepoznatom osobom, slučajan susret ili odluku da se napravi nešto izvan rutine.

Sretni ljudi ne pokušavaju kontrolirati sve do detalja, nego ostavljaju prostor da se dogodi nešto neočekivano. Upravo u tim trenucima, kaže Seelig, često nastaju najvažnije prilike.

Prihvaćaju nesigurnost i greške

Umjesto da ih neuspjeh zaustavi, oni ga promatraju kao dio procesa. Svaka pogreška postaje lekcija koja ih vodi dalje.

Seelig naglašava da nelagoda često nije znak da nešto ne valja, nego da učimo i rastemo. Upravo zato uspješniji ljudi ne izbjegavaju izazove, nego ih prihvaćaju.

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Zahvalnost im otvara vrata

I male geste zahvalnosti - poruka, priznanje ili iskreno 'hvala' - mogu imati veći utjecaj nego što se čini.

Ljudi koji se osjećaju cijenjeno češće će uzvratiti podrškom i pomoći u budućnosti. Tako se, kaže Seelig, grade odnosi koji kasnije mogu otvoriti nove poslovne i životne prilike.