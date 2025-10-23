Znanstvenici otkrili: Pretilost u djetinjstvu može utjecati na veličinu penisa u odrasloj dobi?

Iako tema izaziva pozornost i može zvučati neobično, istraživanje ukazuje na ozbiljne implikacije za zdravlje, samopouzdanje i kasniji život muškaraca.

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa... 00:59 Penis | Video: KanalRi

Metodologija studije

Istraživači su proučavali podatke 290 muškaraca koji su se tijekom razdoblja od lipnja 2023. do srpnja 2024. obratili medicinskoj ustanovi radi provjere reproduktivnog zdravlja. Slučajnim odabirom, sudionici su imali procijenjenu tjelesnu masu u djetinjstvu na osnovi fotografija i zdravstvenih kartona, a potom su im izmjerene duljina penisa u opuštenom stanju (flaccid) i duljina kada je penis istegnut (stretched). Prosjek za opuštenu duljinu penisa iznosio je 8,9 cm, dok je prosjek za izduženo stanje iznosio 14,4 cm.

Rezultati su pokazali da su muškarci koji su bili pretili u djetinjstvu imali statistički značajno manju prosječnu duljinu penisa u odrasloj dobi, u obje mjerene varijante – i u opuštenom i u izduženom stanju penisa.

Foto: ilustracija/Canva

Glavni nalazi i što oni znače

Ključna poruka studije jest da pretilost u ranoj dobi može imati trajne posljedice na razvoj penisa. Zanimljivo je kako pretilost u odrasloj dobi nije imala značajan utjecaj na stvarnu duljinu, već je utjecala na izgled – višak masnog tkiva u području stidnice davao je dojam kraćeg penisa, iako njegova “stvarna” veličina nije bila manja.

Također, povezanost je identificirana između većeg opsega struka i bokova kod odraslih muškaraca i ponešto manjeg izmjerenog izduženog penisa, kao i blage efekta obrezivanja u djetinjstvu, što su autori naveli kao moguće čimbenike.

U zaključku su znanstvenici naglasili: “Pretilost u djetinjstvu povezana je s razvojem penisa, dok pretilost u odrasloj dobi više utječe na izgled nego na veličinu.”

Zašto je ovo važno?

Ovo istraživanje ima nekoliko važnih implikacija:

Zdravstvena svijest: Djeca s prekomjernom tjelesnom masom nisu u riziku samo od dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti i sličnih stanja – već mogu imati i dugoročne posljedice na reproduktivno zdravlje i zdravstveno stanje u odrasloj dobi.

Obrazovanje i prevencija: Rezultati sugeriraju da bi intervencije u ranoj dobi imale značajan utjecaj na razvoj i kvalitativne ishode u kasnijem životu. Prevencija i podrška u borbi protiv pretilosti kod djece bili bi važan dio zdravog rasta i razvoja.

Psihološki aspekti: Veličina penisa može imati veliki utjecaj na muškarčevo samopouzdanje i percepciju vlastite muškosti. Podaci koji ukazuju na povezanost s djetinjstvom i fizičkim zdravljem mogu otvoriti razgovor o samoprihvaćanju, tjelesnom zdravlju i simptomima koji se prenose iz mladih dana u odraslu dobi.