Znanstvenici: Udebljali ste se u vezi? Evo što to govori o vama

I dok neki ljudi priznaju da u vezama više jedu, a dio ih 'ispriku' traži u nedostatku vremena zbog kojeg ne odlaze u teretanu, znanstvenici tvrde da se ljudi u sretnim vezama - lakše debljaju.

- Parovi na početku veze uglavnom odlaze na romantične večere, ručkove s prijateljima i sva se njihova druženja 'vrte' oko hrane. Tako se u prosjeku u prva tri mjeseca veze udebljaju oko dva kilograma dok mladenci u prvoj godini braka nakupe dva i pol kilograma - rekla je dr. Catherine Hankey, nutricionistica sa Sveučilišta u Glasgowu.

Foto: Fotolia

Iako su mnoga prijašnja istraživanja pokazivala da ljudi u sretnim vezama uglavnom zdravije žive, znanstvenici Sveučilišta u Dallasu, koji su četiri godine pratili 169 mladih bračnih parova, utvrdili su nešto sasvim suprotno.

Žene su tijekom četiri godine, koliko je studija trajala, zapisivale koliko su često pod stresom, jesu li zadovoljne bračnim odnosima, redovito su se vagale te su bilježile svoje 'potencijalne razloge za razvod'..., a znanstvenici su otkrili da se razlog debljanja krije u tzv. faktoru zadovoljstva vezom. Tako su oni koji su se izjasnili da su nesretni mršavjeli, i to s ciljem da zavedu novog partnera.

S druge strane, sretni partneri ne vode brigu o težini jer su zadovoljni vezom.

- Osjećaj zadovoljstva je povezan s dobivanjem na kilaži pa se tako partneri koji su manje zadovoljni vezom, manje debljaju. Za svaku višu ocjenu u kategoriji zadovoljstva, indeks tjelesne težine u prosjeku je rastao za 0.12 svakih šest mjeseci - rekla je voditeljica studije Andrea Meltzer.

U studenom 2018., objavljeni su rezultati 10-godišnje studije agencije PLOS One u kojoj je sudjelovalo 15.000 Australaca. Studijom se htjelo utvrditi jesu li ljudi u vezama skloniji debljanju od samaca.

Foto: Dreamstime

Voditeljica ove studije, Stephanie Schoeppe, i njezin tim utvrdili su da se samci godišnje u prosjeku udebljaju 1,8 kilograma, dok ljudi u vezama nakupe 5,8 kila.

- U braku, odnosno u 'zajednici', ljudi su skloniji nezdravim navikama pa tako primjerice često jedu i piju pred TV-om - stoji u njihovu izvješću, a Schoeppe smatra da je to tako zato što ne osjećaju pritisak - nisu u potrazi za partnerom pa ne moraju biti u formi.

- Kad ne moraju paziti na liniju kako bi osvojili partnera, ljudi se opuste, ne razmišljaju o tome što jedu pa se na njihovom jelovniku češće nađu slatka i masna hrana. A ako imaju i djecu, mnogi su skloni jesti ostatke djetetove večere ili grickalica - kaže Schoeppe.

Znanstvenica napominje da to nije jedini razlog te da debljanje izaziva niz faktora, od prehrane, fizičke aktivnosti do stresa te ostalih svakodnevnih navika poput preskakanja doručka te 'čišćenje' hladnjaka u kasne noćne sate.

- Ipak, važno je napomenuti da su mnoge znanstvene studije pokazale da su žene sklonije debljanju u vezama. No i to je povezano s nizom čimbenika poput onoga da je metabolizam u žena nešto sporiji te da su one sklonije vezu staviti na prvo mjesto, ispred svojih potreba. Zato je važno da, bez obzira na status, i muškarci i žene brinu o svom zdravlju, vježbaju i paze što jedu kako bi živjeli dugo i sretno - poručila je Schoeppe.

