'Znao sam da ne izgledam isto kao drugi muškarci, a kad sam dobio dijagnozu uslijedio je šok'

Tijekom začeća, svaka osoba nasljeđuje jedinstven skup kromosoma koji određuje naš biološki spol. No kod nekih ljudi dolazi do odstupanja u genetskom sastavu, što može dovesti do stanja poput Downova, Jacobova ili Edwardsova sindroma. Neki se rađaju s jednim kromosomom manje, a neki kao u pojedinim navedenim slučajevima s jednim više.

Za Seamusa, spoznaja da ima dodatni kromosom došla je kroz spolne poteškoće. Taj ga je simptom naposljetku doveo do dijagnoze stanja koje pogađa jednog od svakih 500 do 1000 muškaraca u svijetu.

Seamus želi da i drugi muškarci budu svjesni ovog stanja

U razgovoru za ABC, Seamus je opisao trenutak kada je saznao istinu: „Rodio sam se s dodatnim kromosomom. Otišao sam liječniku jer sam se osjećao iscrpljeno i pitao se: ‘Što se događa? Zašto se ovako osjećam?’ Liječnik mi je rekao da sam možda depresivan ili preopterećen poslom.“

Međutim, kad je saznao rezultate, šokirao se. U dobi od 31 godine, Seamus je saznao da ima dodatni X kromosom, što znači da ima 47,XXY kromosomsku kombinaciju, poznatu kao Klinefelterov sindrom.

Danas, s 34 godine, objašnjava kako njegovo stanje uzrokuje nizak testosteron, hormon koji upravlja muškom reproduktivnom funkcijom, raspoloženjem, energijom i libidom.

Opisao ga je kao stanje koje se kod muškaraca često očituje kroz poteškoće u učenju, osjećaj iscrpljenosti i nisku razinu energije, ali je naglasio da 47,XXY ne čini muškarca „ženstvenijim“, kako se ponekad pogrešno vjeruje.

Simptomi se, međutim, lako mogu zanemariti sve dok se ne pojavi neki ozbiljniji problem.

- Većina muškaraca ne dobije dijagnozu sve do kasnih dvadesetih ili ranih tridesetih, primjerice kada pokušavaju dobiti dijete - objašnjava Seamus.

Razlog tome je što muškarci s ovim sindromom ne proizvode spermije i često se suočavaju sa seksualnim poteškoćama.

Seamus kaže da je prvi put primijetio razliku u dvadesetim godinama, kada je postao spolno aktivan.

- Shvatio sam da fizički izgledam drukčije od drugih - prisjeća se.

Drugi muškarci pitali su ga zašto su mu testisi manji od uobičajene veličine, opisao ih je „veličine grožđa“ i upravo je taj simptom povezan s neplodnošću kod muškaraca s 47,XXY kromosomom.

Još jedan uobičajen problem kod njegovog stanja je erektilna disfunkcija, zbog koje se Seamus, kako kaže, osjećao „manje muškarcem“ jer nije mogao održati erekciju.

Nakon tri godine takvih poteškoća, osjećao je sram, nelagodu i kroničan umor. Bio je iscrpljen, stalno gladan i bez odgovora na pitanje što mu se događa. No nakon što je posjetio endokrinologa, dijagnozu je dobio u roku od deset minuta.

Vijest da ima Klinefelterov sindrom, kao i spoznaja da ne može imati djecu, pogodila ga je kao osobni gubitak. Ipak, podrška obitelji pomogla mu je da se izvuče iz depresivnog stanja.

- Hvala Bogu na mojoj majci, pokušavala me izvući iz te rupe u koju sam upao. Dolazi iz medicinske struke i rekla mi je: ‘Postoji mogućnost terapije testosteronom, a možda ćeš jednoga dana moći imati djecu - rekao je.

Ohrabren tim riječima, pronašao je stručnjaka za svoje stanje i započeo terapiju injekcijama testosterona koje prima svaka tri mjeseca.

Danas želi potaknuti druge muškarce da redovito provjeravaju svoje „dragulje“ kod liječnika kako bi ranije prepoznali moguće probleme i dobili odgovarajuću pomoć, piše Unilad.