U Životu na vagi bila je izgubila 50 kila, a sada ima novo samopouzdanje i bez straha opet vodi svoj biznis.
Marica iz Života na vagi: Sad mi je na prvom mjestu metalno zdravlje, želim to svima...
Marica Korolija, finalistica pete sezone showa 'Život na vagi', osvojila je gledatelje impresivnim gubitkom od više od 50 kilograma, ali i svojom osobnošću. Otkrila je kako je donijela važnu životnu odluku – dala je otkaz na mjestu instruktorice u autoškoli i odlučila se potpuno posvetiti vlastitoj tvrtki Lava centru, koju je godinama zapostavljala. Radi se o tvrtki za tisak promo materijala, šalica, majica i slično.
- Nije to ništa novo. Radila sam to 11 godina i onda je došla korona. Ostala sam na nula kuna. Tada mi se ukazala prilika da radim u auto školi kao instruktorica i ja sam pristala. Bilo je dobro dok je trajalo, ali onda sam dala otkaz. Odlučila sam se opet posvetiti Lavi i zapravo, raditi za promjenu samo jedan posao u životu - rekla je Marica. Naime, priznala je kako joj financijski nije uvijek bilo lako.
- Uvijek sam radila po dva posla u životu. Sada sam napokon odlučila probati snaći se sa samo jednim. Počela sam 1. listopada i još je rano reći, ali ide mi dobro. Malo sam zabrinuta hoće li se tako i nastaviti, no, treba biti pozitivan. Bitno mi je da se pokrijem, da mogu plaćati račune i normalno živjeti - rekla je bivša finalistica Života na vagi. Dodala je i da joj je trenutačno najvažnija briga o mentalnom zdravlju.
Redovita psihoterapija
- Trenutačno mi je najbitnija mentalna higijena. Idem na psihoterapiju, to mi je najbitnije, pa nutricionizam i onda treninzi. Najbitnija mi je mentalna preobrazba. Promijenila sam terapeuta i tako sam očistila mentalni nered. Osjećam se bolje nego ikad prije - tvrdi Marica. Na terapiju ide dva puta mjesečno i kaže da ima još dosta posla, ali vidi i ogroman napredak.
- Ne ide to preko noći jer preko noći nije ni došlo. To su duboke traume koje sežu još u djetinjstvo. Znam da ću to još dugo morati rješavati, ali ovo što sam do sada postigla i ovo što sam danas je nebo i zemlja od onoga kakva sam bila kad sam tek došla u Život na vagi - otkrila je. Kaže da je shvatila da je sama sebi radila u inat neke stvari.
- Bio je to poziv upomoć, a pomoć nije dolazila. Danas znam puno bolje - uvjerava Marica. Otkrila je da je u međuvremenu postala i privatno dobra prijateljica s nutricionisticom Martinom Mlinarić iz showa.
- Osjećala sam da me ona sluša. Jako smo se sprijateljile. Danas mi zna dati neke recepte nove koje isprobava i slično. Sad jedem puno manje mesa nego prije, a puno više ribe i obožavam juhe, one su mi još najvažnije - rekla je Marica. Ima i poruku za kandidate koji su trenutno u Životu na vagi.
- Ovo je prvi put da pratim stvarno pozorno taj show otkako sam izašla i želim im reći da koliko god kila skinu, ne zaborave na mentalno zdravlje kad izađu. Ipak su ih tu dovele njihove glave. Psihoterapija je mene spasila, a znam da će i njih. Neka odmah krenu na nju, čim izađu iz showa, to je topla preporuka - rekla je Marica.
