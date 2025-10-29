Obavijesti

Show

Komentari 1
Novi život nakon showa

Marica iz Života na vagi: Sad mi je na prvom mjestu metalno zdravlje, želim to svima...

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: 2 min
Marica iz Života na vagi: Sad mi je na prvom mjestu metalno zdravlje, želim to svima...
7
Foto: privatni album/RTL

U Životu na vagi bila je izgubila 50 kila, a sada ima novo samopouzdanje i bez straha opet vodi svoj biznis.

Marica Korolija, finalistica pete sezone showa 'Život na vagi', osvojila je gledatelje impresivnim gubitkom od više od 50 kilograma, ali i svojom osobnošću. Otkrila je kako je donijela važnu životnu odluku – dala je otkaz na mjestu instruktorice u autoškoli i odlučila se potpuno posvetiti vlastitoj tvrtki Lava centru, koju je godinama zapostavljala. Radi se o tvrtki za tisak promo materijala, šalica, majica i slično.

- Nije to ništa novo. Radila sam to 11 godina i onda je došla korona. Ostala sam na nula kuna. Tada mi se ukazala prilika da radim u auto školi kao instruktorica i ja sam pristala. Bilo je dobro dok je trajalo, ali onda sam dala otkaz. Odlučila sam se opet posvetiti Lavi i zapravo, raditi za promjenu samo jedan posao u životu - rekla je Marica. Naime, priznala je kako joj financijski nije uvijek bilo lako.

FINALNI TJEDAN Kakvo iznenađenje! Bivši se kandidati vraćaju u Život na vagi: 'Tko zna što može biti...'
Kakvo iznenađenje! Bivši se kandidati vraćaju u Život na vagi: 'Tko zna što može biti...'

- Uvijek sam radila po dva posla u životu. Sada sam napokon odlučila probati snaći se sa samo jednim. Počela sam 1. listopada i još je rano reći, ali ide mi dobro. Malo sam zabrinuta hoće li se tako i nastaviti, no, treba biti pozitivan. Bitno mi je da se pokrijem, da mogu plaćati račune i normalno živjeti - rekla je bivša finalistica Života na vagi. Dodala je i da joj je trenutačno najvažnija briga o mentalnom zdravlju.

Redovita psihoterapija

- Trenutačno mi je najbitnija mentalna higijena. Idem na psihoterapiju, to mi je najbitnije, pa nutricionizam i onda treninzi. Najbitnija mi je mentalna preobrazba. Promijenila sam terapeuta i tako sam očistila mentalni nered. Osjećam se bolje nego ikad prije - tvrdi Marica. Na terapiju ide dva puta mjesečno i kaže da ima još dosta posla, ali vidi i ogroman napredak.

TENZIJE NA VRHUNCU Drama u 'Životu na vagi': Crveni tim izbacio je Josipu tik pred finale, Ante odbio pozdraviti!
Drama u 'Životu na vagi': Crveni tim izbacio je Josipu tik pred finale, Ante odbio pozdraviti!

- Ne ide to preko noći jer preko noći nije ni došlo. To su duboke traume koje sežu još u djetinjstvo. Znam da ću to još dugo morati rješavati, ali ovo što sam do sada postigla i ovo što sam danas je nebo i zemlja od onoga kakva sam bila kad sam tek došla u Život na vagi - otkrila je. Kaže da je shvatila da je sama sebi radila u inat neke stvari.

- Bio je to poziv upomoć, a pomoć nije dolazila. Danas znam puno bolje - uvjerava Marica. Otkrila je da je u međuvremenu postala i privatno dobra prijateljica s nutricionisticom Martinom Mlinarić iz showa.

- Osjećala sam da me ona sluša. Jako smo se sprijateljile. Danas mi zna dati neke recepte nove koje isprobava i slično. Sad jedem puno manje mesa nego prije, a puno više ribe i obožavam juhe, one su mi još najvažnije - rekla je Marica. Ima i poruku za kandidate koji su trenutno u Životu na vagi.

Napetost, emocije i brojke Gotovo posljednje vaganje pred finale 'Života na vagi'! Ovo su finalisti, pogledajte rezultate
Gotovo posljednje vaganje pred finale 'Života na vagi'! Ovo su finalisti, pogledajte rezultate

- Ovo je prvi put da pratim stvarno pozorno taj show otkako sam izašla i želim im reći da koliko god kila skinu, ne zaborave na mentalno zdravlje kad izađu. Ipak su ih tu dovele njihove glave. Psihoterapija je mene spasila, a znam da će i njih. Neka odmah krenu na nju, čim izađu iz showa, to je topla preporuka - rekla je Marica. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Prije godinu dana objavila brak s 26 godina mlađim, ali Petra nije jedina koja voli mlađahne
LJUBAV NE BROJI GODINE

Prije godinu dana objavila brak s 26 godina mlađim, ali Petra nije jedina koja voli mlađahne

Sve je više veza i brakova u kojima su žene starije od svojih partnera, a među njima je i naša glumica Petra Dugandžić, koja je prije godinu dana otkrila da se udala za 26 godina mlađeg Nigerijca Maka Noblea
U rekordnom roku: Rasprodane su sve ulaznice za koncerte Marka Perkovića Thompsona
ZA MANJE OD 3 SATA

U rekordnom roku: Rasprodane su sve ulaznice za koncerte Marka Perkovića Thompsona

'Dragi prijatelji, s ponosom vas obavještavamo kako su sve ulaznice za najavljenu dvoransku turneju Marka Perkovića Thompsona rasprodane u rekordnom roku! Zahvaljujemo vam na ogromnom interesu', objavili su
Ovo su cijene ulaznica za koncerte Thompsona: Krenula je i preprodaja na oglasnicima
IDETE LI NA KONCERT?

Ovo su cijene ulaznica za koncerte Thompsona: Krenula je i preprodaja na oglasnicima

Prodaja ulaznica za koncerte Marka Perkovića Thompsona počela je u utorak u 12 sati, a nedugo nakon toga već je krenula preprodaja na oglasnicima, i to po znatno višoj cijeni

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025