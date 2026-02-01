Znate li koja je svrha rupice na grickalici za nokte? Tek rijetki koriste ovu praktičnu funkciju

Grickalica za nokte predmet je koji gotovo svatko ima, no jeste li se ikada zapitali čemu služi mala rupica na njezinoj poluzi? Mnogi pretpostavljaju da je riječ o ukrasu, no kako je otkrila nedavna viralna rasprava na društvenim mrežama, ona ima vrlo praktičnu svrhu koja je godinama ostala nezamijećena.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:18 JEDNOSTAVNI TRIKOVI KAKO SE RIJEŠITI GLJIVICA S NOŽNIH NOKTIJU | Video: 24sata/pixsell

Sve je započelo viralnom objavom na Facebooku gdje je jedna korisnica, nakon što joj se svekrva nasmijala zbog neznanja, upitala:

'Jesam li jedina koja nikad nije znala čemu služi sićušna rupica na grickalici'?

Ubrzo je postalo jasno da nipošto nije jedina. Korisnici su u komentarima počeli iznositi vlastite duhovite teorije, no istina je bila mnogo jednostavnija i praktičnija, što je mnoge ostavilo u šoku.

Prava svrha je zapravo vrlo praktična

Nakon brojnih nagađanja, otkriveno je da rupica služi za pričvršćivanje grickalice na druge predmete. Pomoću prstena ili vezice, ovaj se mali alat može zakačiti na privjesak za ključeve, toaletnu torbicu ili putni pribor.

Foto: 123RF

S obzirom na to koliko je lako izgubiti tako malen predmet, ovo je praktično rješenje koje olakšava čuvanje grickalice, posebno tijekom putovanja. Kad su ljudi saznali pravu svrhu, reakcije su bile nevjerojatne. "Vrijeme je da je prikačim na ključeve!", jedan je od komentara.

Moderna verzija grickalice za nokte patentirana je 1875. godine, zamijenivši nespretne nožiće koji su se prije koristili za njegu noktiju. Već do 1881. usavršen je dizajn kakav poznajemo danas, a koji je od samog početka uključivao i rupicu kao promišljen dodatak za lakšu prenosivost.

Foto: 123RF

Slične rasprave o skrivenim funkcijama svakodnevnih predmeta nisu rijetkost. Primjerice, mnogi su se iznenadili kada su otkrili da nazubljeni dio između drški kuhinjskih škara nije ukras, već višenamjenski alat za lomljenje oraha, otvaranje čepova ili čak lomljenje sitnijih kostiju. To je samo još jedan dokaz da su predmeti koje svakodnevno koristimo dizajnirani s više pažnje i svestranosti nego što smo svjesni.