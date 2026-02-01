Obavijesti

Lifestyle

Komentari 2
JESTE LI ZNALI?

Znate li koja je svrha rupice na grickalici za nokte? Tek rijetki koriste ovu praktičnu funkciju

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Znate li koja je svrha rupice na grickalici za nokte? Tek rijetki koriste ovu praktičnu funkciju
Foto: 123RF

Rupica na grickalici za nokte dugo je bila zagonetka za mnoge, a nedavna rasprava na društvenim mrežama otkrila je da nije samo ukras. Iako mnogi nisu znali čemu služi, ona je dio dizajna još od 1875. godine i ima vrlo praktičnu funkciju

Admiral

Grickalica za nokte predmet je koji gotovo svatko ima, no jeste li se ikada zapitali čemu služi mala rupica na njezinoj poluzi? Mnogi pretpostavljaju da je riječ o ukrasu, no kako je otkrila nedavna viralna rasprava na društvenim mrežama, ona ima vrlo praktičnu svrhu koja je godinama ostala nezamijećena.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

01:18
JEDNOSTAVNI TRIKOVI KAKO SE RIJEŠITI GLJIVICA S NOŽNIH NOKTIJU | Video: 24sata/pixsell

Sve je započelo viralnom objavom na Facebooku gdje je jedna korisnica, nakon što joj se svekrva nasmijala zbog neznanja, upitala:

'Jesam li jedina koja nikad nije znala čemu služi sićušna rupica na grickalici'? 

PROMJENE NA TIJELU Pojavila vam se crna crta ispod nokta? Odmah otiđite liječniku
Pojavila vam se crna crta ispod nokta? Odmah otiđite liječniku

Ubrzo je postalo jasno da nipošto nije jedina. Korisnici su u komentarima počeli iznositi vlastite duhovite teorije, no istina je bila mnogo jednostavnija i praktičnija, što je mnoge ostavilo u šoku.

Prava svrha je zapravo vrlo praktična

Nakon brojnih nagađanja, otkriveno je da rupica služi za pričvršćivanje grickalice na druge predmete. Pomoću prstena ili vezice, ovaj se mali alat može zakačiti na privjesak za ključeve, toaletnu torbicu ili putni pribor.

Close-up of person using nail clippers on fingernail, grooming and personal hygiene routine
Foto: 123RF

S obzirom na to koliko je lako izgubiti tako malen predmet, ovo je praktično rješenje koje olakšava čuvanje grickalice, posebno tijekom putovanja. Kad su ljudi saznali pravu svrhu, reakcije su bile nevjerojatne. "Vrijeme je da je prikačim na ključeve!", jedan je od komentara.

POSJETITE DOKTORA! Ovo su promjene na noktima koje ne smijete ignorirati
Ovo su promjene na noktima koje ne smijete ignorirati

Moderna verzija grickalice za nokte patentirana je 1875. godine, zamijenivši nespretne nožiće koji su se prije koristili za njegu noktiju. Već do 1881. usavršen je dizajn kakav poznajemo danas, a koji je od samog početka uključivao i rupicu kao promišljen dodatak za lakšu prenosivost.

Cut fingernails and metal nail clipper on dark surface hygiene concept
Foto: 123RF

Slične rasprave o skrivenim funkcijama svakodnevnih predmeta nisu rijetkost. Primjerice, mnogi su se iznenadili kada su otkrili da nazubljeni dio između drški kuhinjskih škara nije ukras, već višenamjenski alat za lomljenje oraha, otvaranje čepova ili čak lomljenje sitnijih kostiju. To je samo još jedan dokaz da su predmeti koje svakodnevno koristimo dizajnirani s više pažnje i svestranosti nego što smo svjesni.

DIGITALNA MANIKURA VIDEO Zaboravite na salone! Stigli su pametni nokti, boju možete mijenjati u aplikaciji
VIDEO Zaboravite na salone! Stigli su pametni nokti, boju možete mijenjati u aplikaciji

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Evo kako rade dućani u nedjelju
AKO PLANIRATE U KUPOVINU

Evo kako rade dućani u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
Sve varijante bob frizure i koja najbolje pristaje vašem licu
VRIJEME ZA ŠIŠANJE

Sve varijante bob frizure i koja najbolje pristaje vašem licu

Kad je riječ o kreaciji koja svima pristaje, definitivno izbor pada na bob frizuru. Nastala u 70-ima, kao hit frizera Vidala Sasoona, koji je ispisao povijest frizerstva, ova je frizura toliko raznovrsna da odgovara mnogima
Veliki tjedni horoskop: Vaga je smirenije i zna što želi, Biku je preporučljivo koristiti vitamine
OD 1.2. DO 7.2.

Veliki tjedni horoskop: Vaga je smirenije i zna što želi, Biku je preporučljivo koristiti vitamine

Saznajte što vas čeka ovaj tjedan. Od ljubavnih drama do poslovnih izazova, svaki znak Zodijaka ima svoje trenutke za pamćenje koji će mu obilježiti narednih sedam dana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026