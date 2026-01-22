Obavijesti

Pojavila vam se crna crta ispod nokta? Odmah otiđite liječniku

Piše Karolina Krčelić,
Pojavila vam se crna crta ispod nokta? Odmah otiđite liječniku
Foto: Screenshot/Facebook/Daniel Ferris

Većina nas povremeno primijeti neobične promjene na tijelu, poput madeža koji je promijenio boju ili sitne izrasline na koži. No, koliko često obraćamo pozornost na nokte

Bijele mrlje, brazde ili blaga zadebljanja obično pripisujemo udarcima, nedostatku vitamina ili gljivičnoj infekciji. Ipak, jedna promjena ne bi se smjela nikada ignorirati: tamna, vertikalna crta koja se proteže od korijena do vrha nokta. Iako može biti bezopasna, dermatolozi upozoravaju da je upravo to jedan od ključnih znakova subungvalnog melanoma, rijetkog, ali iznimno agresivnog oblika raka kože. 

Subungualni melanom, poznat i kao melanom nokta, zloćudni je tumor koji nastaje u matriksu nokta – tkivu ispod korijena nokta odgovornom za njegov rast. Razvija se iz melanocita, stanica koje proizvode melanin, pigment koji koži daje boju. Kada ove stanice postanu kancerogene, počinju nekontrolirano proizvoditi pigment, što se na noktu očituje kao smeđa ili crna linija. Za razliku od većine kožnih melanoma, ovaj tip nije izravno povezan s izlaganjem suncu, a točan uzrok još uvijek nije u potpunosti razjašnjen. Smatra se da ulogu mogu igrati genetska predispozicija te prethodne ozljede ili traume nokta.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Melanom nokta

Iako je rijedak i čini između 0,7 i 3,5 posto svih dijagnosticiranih melanoma, njegova opasnost leži u kasnom otkrivanju. Pacijenti često mjesecima, pa čak i godinama, zanemaruju simptome, misleći da se radi o modrici od udarca. Najčešće se pojavljuje na palcu ruke ili nožnom palcu, prstima koji su najizloženiji traumi.

Hematoma under the fingernail of the child's toe
Foto: 123RF


Hematom ispod nokta

Kako razlikovati opasnu crtu od bezopasne pojave

Nije svaka tamna linija na noktu, stanje poznato kao melanonihija, automatski znak raka. Postoji nekoliko benignih uzroka koji mogu dovesti do sličnih promjena. Najčešći je subungvalni hematom, odnosno krvarenje ispod nokta uzrokovano udarcem. Ključna razlika je u tome što će hematom, kako nokat raste, pomicati prema vrhu i na kraju nestati. Linija uzrokovana melanomom ostat će fiksirana u korijenu, a s vremenom se može širiti.

Kod osoba tamnije puti, pojava višestrukih tankih linija na nekoliko noktiju često je normalna i genetski uvjetovana pojava. Također, određeni lijekovi, poput onih za kemoterapiju, neke upalne bolesti, gljivične infekcije ili čak nedostatak vitamina B12 mogu uzrokovati promjene u pigmentaciji noktiju. Problem nastaje kada se tamna crta pojavi iznenada u odrasloj dobi, samo na jednom prstu, te počne mijenjati svoj izgled.

Pravilo ‘ABCDEF’ za prepoznavanje rizika

Kako bi lakše razlikovali potencijalno opasne promjene od bezopasnih, dermatolozi su osmislili jednostavno pravilo "ABCDEF" prilagođeno za nokte. Ako primijetite nekoliko od ovih znakova, posjet liječniku je nužan.

  • A (Age - dob i rasa): Najčešće se javlja kod osoba između 50. i 70. godine. Iako se može pojaviti kod svih rasa, češći je kod osoba tamnije puti, poput Afroamerikanaca, Azijata i Hispanaca.
  • B (Band - traka): Sumnjiva je smeđa do crna traka šira od tri milimetra, čiji su rubovi nejasni, zamućeni i nepravilni.
  • *C (Change - promjena): Traka se s vremenom brzo mijenja – postaje šira, tamnija ili dobiva više nijansi. Promjena se najviše uočava u dnu nokta, prema korijenu.
  • D (Digit - prst): Najveći rizik nosi promjena koja se pojavila na samo jednom prstu, a statistički su najugroženiji palac na ruci, nožni palac i kažiprst.
  • E (Extension - širenje): Ovo je jedan od najvažnijih znakova upozorenja. Ako se pigment s nokta proširi na okolnu kožu, zanokticu ili ispod nokta, to se naziva Hutchinsonov znak i snažan je pokazatelj melanoma.
  • F (Family history - obiteljska povijest): Osobna ili obiteljska povijest melanoma povećava rizik.
  • Dodatni simptomi koji mogu upućivati na melanom su pucanje ili deformacija nokta na mjestu linije, neobjašnjivo krvarenje, pojava čvorića ispod nokta ili odvajanje nokta od ležišta.
Rana dijagnoza je ključna

Ako primijetite bilo koju od navedenih sumnjivih promjena, ne odgađajte posjet dermatologu. Liječnik će prvo pregledati nokat dermatoskopom, posebnim povećalom koje omogućuje detaljan uvid u strukturu pigmenta. No, jedini siguran način za postavljanje dijagnoze je biopsija, pri kojoj se uzima mali uzorak tkiva iz korijena nokta i šalje na patohistološku analizu.

Kada se otkrije u ranoj fazi, subungvalni melanom se uspješno liječi kirurškim uklanjanjem zahvaćenog tkiva. U naprednijim stadijima, kada se rak proširio, može biti potrebna amputacija dijela prsta te dodatne terapije poput imunoterapije. Prognoza je, kao i kod drugih melanoma, znatno bolja što se bolest ranije otkrije. Zato je važno redovito pregledavati ne samo kožu, već i nokte. Dermatolozi savjetuju da povremeno, na nekoliko dana, skinete lak za nokte, posebno trajni lak ili gel, koji mogu mjesecima prikrivati opasne promjene i odgoditi postavljanje dijagnoze koja život znači.

