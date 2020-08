Znate li koje je najbolje vrijeme za začeće, a koje za piti kavu?

Istraživanje je pokazalao: Najlakše je začeti u 7.30, u 9 ujutro se najlakše radi zbog velike količine energije, a nakon ručka u pola 2, u 14.16 idealno je vrijeme za šalicu kave, ali ona bi trebala biti posljednja u tom danu

<p>Stručnjaci za tijelo tvrde kako postoji idealno vrijeme za sve aktivnosti u danu, koje određuje unutarnji sat našeg organizma. Tako je 7.22 idealno vrijeme za ustajanje, jer oni koji ustaju između 5.22 i 7.21 imaju veće razine hormona stresa kortizola u krvi. Zbog toga su skloniji infarktima i brojnim kroničnim bolestima, a nema veze i ako ranije odlaze na počinak, zaključili su znanstvenici sa Sveučilišta Westminster.</p><p>Pogledajte video:</p><h2>7.30</h2><p>Tijelo u ovo doba proizvodi obilje seksualnih hormona i adrenalina, koji nas ujutro "podižu".</p><p>- Nakon seksa u ovo vrijeme bit ćete odmorni i bez stresa - zaključila je seksualna terapeutkinja Suzie Hayman.</p><p>Talijansko istraživanje utvrdilo je da većina ljudi u rano jutro lakše dožive orgazam, a i veća je vjerojatnost za začeće djeteta ujutro.</p><h2>8.10</h2><p>Ovo je najbolje doba za doručak, bilo da ste na poslu ili kod kuće, otkrila je australska studija. U to je vrijeme apetit na svom vrhuncu, a probavni je sustav spreman za hranu.</p><h2>9.00</h2><p>Ljudi su najbudniji dva sata nakon buđenja, pa je to najbolje vrijeme za teže zadatke koji zahtijevaju koncentraciju, objašnjavaju američki istraživači. U to su vrijeme razine hormona kortizola najviše, povećavaju se razine šećera, pa imamo najviše energije.</p><h2>10.30</h2><p>Pojedite nešto, kako biste stabilizirali razine energije u ovo doba, a najbolji je odabir voće. To će tijelo pomoći više nego da jedemo samo tri velika obroka.</p><h2>13.30</h2><p>U ovo vrijeme treba pojesti ručak, jer probavni procesi rade u punoj brzini, a organizam zahtijeva potrebnu energiju. To će održati razine šećera stabilnima i spriječiti kasnije prejedanje.</p><h2>14.16</h2><p>Ljudi osjećaju najveći umor upravo u ovo vrijeme, otkriva britansko istraživanje. Kako biste spriječili umor popijte šalicu kave, ali neka vam to bude posljednja u danu, jer inače kofein neće stići izaći iz tijela prije spavanja.</p><h2>16.00</h2><p>Pojedite jogurt kao međuobrok, kako biste spriječili veliku glad i prejedanje čim dođete s posla. </p><h2>17.00</h2><p>Ovo je idealno doba za vježbanje jer je tada najviša koordinacija oka i ruke, kao i brzina refleksa, tvrde kalifornijski znanstvenici. Također, tvrde kako je poslijepodnevno vježbanje bolje nego ono jutarnje.</p><h2>19.00</h2><p>Natočite si čašu do dvije vina, jer je ovo najbolje vrijeme da si ugodite a da se ne napijete. Budući da se glavne tjelesne funkcije u ovo doba uspore i alkohol se sporije kreće po organizmu, pa manje utječe na nas.</p><h2>19.30</h2><p>Pojedite laganu večeru, po mogućnosti s manjim porcijama ugljikohidrata i proteina, a više voća i povrća. Veliki obrok s puno ugljikohidrata preopteretit će probavu, zbog čega ćemo teže zaspati i lošije spavati.</p><h2>22.00</h2><p>Tuš ili kupka lakše će vas uspavati. Iako smo nakon kupke vrući, tijelo se vrlo brzo hladi i tada smo u najboljoj formi za krevet.</p><h2>23.00</h2><p>Hormoni stresa sada su na nuli, a tijelo proizvodi melatonin koji nas uspavljuje. Kako biste pomogli boljem snu ne treba jesti, čitati ili gledati televiziju u krevetu.</p>