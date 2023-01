Znate li što je to 'bijela buka'? Mnogima pomaže da lakše utonu u san, posebno bebama

Većina roditelja novorođenčeta neće se naspavati u prvih nekoliko tjedana suživota s bebom, ako ni zbog čega drugog, onda zato što se dijete budi svaka dva, tri sata da bi jelo. No, ako vaša beba ne može zaspati ni kad je sita, ili se budi na svaki i najmanji šum, to može biti vrlo iscrpljujuće.

Važno je imati na umu da uzrok može biti i neki zdravstveni problem, pa je dobro porazgovarati s pedijatrom o tome. Ako je dijete zdravo, a ne pomažu uobičajene aktivnosti, poput tople kupke prije spavanja, ili umirujuće masaže, ili ljuljanja uz pjevušenje, razmislite o – bijelom šumu.

Izraz podrazumijeva neke zvukove koji 'maskiraju' zvukove koji se mogu pojaviti u okruženju i probuditi dijete. Na primjer, ako živite u prometnom dijelu grada, dijete iz sna može prenuti zvuk automobilske sirene. Ako živite u zgradi, a netko od susjeda renovira stan, to može biti prilično traumatično za djetetove uši, a ponekad ga mogu iritirati i zvukovi usisavača, miksera ili nekog drugog uređaja u stanu, ili smijeh i cika starije braće i sestara.

Olakšanje za roditelje djece koja se bude na svaki zvuk donijela je studija pod nazivom Archives of Disease in Childhood, koja je 1990. godine objavljena u časopisu BMJ, u sklopu koje je objavljeno istraživanje vezano uz bijeli šum. U njemu je sudjelovalo 40-ak novorođenčadi, i pokazalo se da je 80 posto njih puno lakše moglo zaspati ako su bili izloženi bijeloj buci. Mali ispitanici zaspali bi u roku od 5 minuta.

Pojam bijela buka podrazumijeva bilo kakav nježni, ugodni kontinuirani zvuk kojim se može 'zamaskirati' zvukove iz okoline, tako da oni više ne budu zastrašujući i neugodni za dijete. Na primjer, pustite li u blizini djeteta cd s umirujućim zvukovima mora, pjevom ptičica, ili tihom nježnom glazbom koja je namijenjena za opuštanje, to će 'pokriti' zvukove koji djetetu smetaju i bude ga i osigurati i vama i djetetu malo mira. P

ostoje čak i posebni strojevi, obično dizajnirani kao igračke, opremljeni instrumentalnim uspavankama, pa čak i zvukovima otkucaja srca, koji dijete mogu podsjetiti na blizinu majke i dati mu osjećaj sigurnosti.

PRIMJER KAKO ZVUČI BIJELA BUKA:

Mnogi odrasli ljudi bolje zaspu uz bijelu buku

Valja reći da to nije neistraženo područje, niti nešto s čime i odrasli nemaju iskustva. Naime, možda ste navikli zaspati uz televizor, na primjer, a čim se premjestite u krevet, satima ostajete budni. Ili, možda vam je lakše zaspati u autobusu ili vlaku, u kojima se čuju jednolični zvukovi, nego u elegantno uređenoj hotelskoj sobi s udobnim krevetom.

Istraživači su utvrdili da bijela buka pomaže u tome da bebe brže utonu u san. Ta buka može blokirati buku iz kućanstva ili iz okoline, što je posebno korisno tijekom dana. Osim toga, pomaže i u tome da neki povremeni zvukovi manje ometaju noćni mir dok dijete pokušava zaspati.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da bijela buka ima i neke nedostatke

Prije svega, ona ne smije biti glasna, već nezamjetna, kao pozadinska kulisa. Dakle, ako koristite igračke s ugrađenim zvukovima, pazite da oni nisu preglasni, jer će u tom slučaju više uznemiriti nego smiriti dijete. Tako je Američka akademija za pedijatriju testirala čak 14 strojeva s bijelom bukom dizajniranih za dojenčad i otkrili su da su svi oni prekoračili preporučene granice buke koja je postavljena na 50 decibela. To bi moglo dovesti čak i do problema djeteta sa sluhom, upozorili su. Osim toga, studija je ukazala i na to da bi upotreba bijelog šuma mogla povećati rizik od problema s razvojem jezika i govora kod djeteta.

U istraživanju se sugerira i to da djeca mogu postati ovisne o bijeloj buci te imati problema kad trebaju zaspati u nekom okruženju u kojem im ne možete priuštiti takav zvuk, što kasnije može postati jako veliki problem. I još nešto: Ako su uvijek prije spavanja okružena šumovima, izgubit će osjećaj za tišinu i mir, pa se u tim okolnostima više neće osjećati dobro.

Zbog svega toga, američki pedijatri savjetuju da se svaki uređaj postavi na najmanje dva metra udaljenosti od dječjeg krevetića, te da zvuk bude postavljen daleko ispod maksimalne glasnoće. Također, koristite ga samo kao povremeno, ili privremeno rješenje (kod promjene okolnosti i zvukova u okolini na primjer), a ne kao glavni lijek za dječji nemir u snu.

Ako odlučite 'testirati' učinak bijelog zvuka na san svoga mališana, dobro je imati na umu i to da bijeli šum ne djeluje jednako na sve bebe, pa neke mogu osjećati i nelagodu uz stalan zvuk u pozadini.

Također, treba imati na umu i to da bebe koje se probude i zaplaču u snu na taj način, zapravo, ukazuju na osjećaj nelagode koji ih je probudio. Dakle, nije svako buđenje znak da je dijete nemirno, nego da je gladno, možda mu je prevruće, hladno, nešto ga boli i slično, ili mu jednostavno treba malo utjehe u vašem zagrljaju.

