Česte pogreške koje roditelji rade dok uspavljuju svoju bebu

Ja sam savjetnica za spavanje i često gledam kako novi roditelji rade iste pogreške kad je spavanje njihovog djeteta u pitanju, započela je Cat koja se na TikToku predstavlja kao @thesleepteam.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prva pogreška je, kaže, staviti dijete na spavanje u sobu koja je previše svijetla, puno bolja ideja je zamračiti sobu.

- Nikada ne bih dopustila svojoj bebi da spava u osvijetljenoj sobi. To sam naučila na teži način sa svojom najstarijom kćeri. Tijekom popodnevnog drijemanja trebalo joj je puno više vremena da utone u san nego da sam se sjetila zamračiti sobu - prisjetila se.

Također, smatra kako nema potrebe brinuti da je novorođenče previše na rukama.

- Prepustite se tome i uživajte. Kako beba bude starija, imat ćete priliku raditi na poboljšanju njezinog sna - smatra Cat.

Osim toga, kaže kako ona svoje dijete nikada ne bi micala iz ograđenog krevetića dok ne navrši najmanje dvije i pol ili čak tri godine.

- Dobivam mnoštvo poziva od obitelji koje sad trebaju pomoć jer su svoju djecu prerano maknuli iz krevetića. To može izazvati potpunu pustoš u njihovom snu. Neki su znali imati tjedne ili mjesece destruktivnog sna jer je jednostavno bilo prerano za takvu promjenu - pojasnila je.

Još jedna važna stvar, koju naglašava, je: 'Nikad ne uspoređujte svoju bebu s tuđom'.

- Imat ćete neke prijatelje čija će beba prespavati cijelu noć od osmog tjedna starosti, imat ćete druge prijatelje koji neće spavati noću kako treba do 18. mjeseca ili možda čak do dvije godine. Izludjet ćete se ako svoju bebu budete uspoređivali s nečijom drugom - objašnjava Cat, a prenosi The Sun.

- Bolja ideja je usredotočiti se na svoje malo dijete i činiti ono što je najbolje za vlastitu obitelj - dodala je.

Koliko sati spavanja je potrebno tek rođenim bebama?

U prvom tjednu života novorođenčad spava 16 do 17 sati dnevno, objasnila je Dhanya Puram Limaye, liječnica primarne njege u Domu zdravlja Erie Family u SAD-u i dodaje da, naravno, postoje određena odstupanja te neke bebe mogu spavati više, a druge manje.

Međutim, ono u što roditelji mogu biti sigurni je to da niti jedno novorođenče neće odspavati cijelu noć u komadu. Kaže da će se buditi svakih sat vremena do tri sata kako bi jelo.

Tijekom razvoja u maternici dijete je u konstantnom mraku te nema osjećaj za noć i dan odmah nakon rođenja. Umjesto toga, spavanje i buđenje prilagođava osjećaju gladi.

- Za novorođenčad je hranjenje izuzetno naporno pa zato toliko spavaju nakon svakog obroka, moraju se odmoriti i oporaviti - kazala je američka pedijatrica Hanjan Harbhajan i dodala da u prvih nekoliko tjedana života djeca spavaju više nego što su budna.

- Tek rođene bebe imaju kraće cikluse spavanja i puno vremena provode u REM fazi - napomenula je.

Kako sazrijevaju i rastu, model spavanja se mijenja. Počinju spavati u sve duljim ciklusima kroz noć i potrebno im je manje sna tijekom dana.

Prosječne navike spavanja po starosti bebe:

Zašto bebama treba toliko sna?

- Novorođenčad treba više sna nego djeca, tinejdžeri i odrasli kako bi se podržao njihov brzi mentalni i fizički razvoj - objašnjava pedijatrica Harbhajan i dodaje da bebe proizvode milijarde neurona u mozgu, što će do kraja odrastanja rezultirati sa približno do 100 trilijuna neuronskih veza.

U studiji iz 2017. godine, objavljenoj u časopisu 'Nature and Science of Sleep', pronađena je ključna povezanost između spavanja tijekom dojenja te kognitivnog razvoja i fizičkog rasta.

Brinete li se spava li vaše dijete dovoljno?

Ukoliko se brinete spava li vaše dijete dovoljno ili ne, jer ipak su to mali pojedinci i vrijeme provedeno u spavanju može varirati od bebe do bebe, obratite pažnju na neke stvari. Pedijatrica napominje kako je važno obratiti pažnju kako beba izgleda kada se probudi. Ukoliko je mirna i djeluje zadovoljno, to pokazuje da se dovoljno naspavala, a to je izuzetno važno.

- Bolest ili promjene u rutini mogu uzrokovati da bebe spavaju više ili manje nego što je to normalno. Razlog za zabrinutost postoji ukoliko vaša beba daje prioritet spavanju ispred jela i ne budi se zbog hranjenja. Ako vaša beba ne dobiva na težini ili ima poteškoće sa hranjenjem, svakako zakažite sastanak s pedijatrom - kaže Harbhajan.

'Djeca bi trebala biti u krevetu do 19 sati'

Držite se uobičajene rutine prije odlaska na spavanje. Priuštite mališanima lijepu toplu kupku, priču za laku noć i mazite se prije nego što ih ušuškate u uobičajeno vrijeme za spavanje.

- Djeca bi trebala biti u krevetu do 19 sati dok ne napune oko sedam godina. Naime, u ranom dijelu noći, sve do ponoći, djeca imaju najdublji i najneometaniji san, pa je jako važno da mlađa djeca budu u krevetu do 19 sati - kaže Louenna Hood, profesionalna dadilja iz Velike Britanije koja je radila za za nekoliko uglednih i kraljevskih obitelji diljem svijeta.

Najčitaniji članci