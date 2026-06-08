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Istraživanje otkrilo

Znate li u kojoj godini braka ljudi najčešće počnu varati?

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Znate li u kojoj godini braka ljudi najčešće počnu varati?
Foto: Konstantin Postumitenko

Analiza odgovora otkriva i da se preljub najčešće ne događa iz jednog razloga, nego iz kombinacije emocionalnog i životnog nezadovoljstva. Kao glavni razlog navode postupno slabljenje intimnosti

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Stranica za upoznavanje oženjenih i udatih osoba illicitencounters.com provela je istraživanje na uzorku od 2.000 svojih članova kako bi otkrila u kojem razdoblju braka se najčešće javljaju prve misli o izvanbračnoj vezi, odnosno kada ljudi najčešće počinju razmišljati o preljubu ili ga i čine.

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Rezultati pokazuju da se nevjera, suprotno ranijem uvjerenju o “kriznoj sedmoj godini braka”, u mnogim slučajevima javlja znatno ranije. Tako je sedam posto ispitanika koji su priznali da su oni ili njihov partner bili nevjerni to učinilo već u prvoj godini braka.

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Nakon dvije godine, brak “pukne” kod pet posto ispitanih, dok se 12 posto nevjera događa između četvrte i pete godine. U šestoj godini braka, prema istraživanju, nevjeru je priznalo 11 posto ispitanika.

Foto: Canva

Analiza odgovora otkriva i da se preljub najčešće ne događa iz jednog razloga, nego iz kombinacije emocionalnog i životnog nezadovoljstva. Gotovo polovica onih koji su priznali nevjeru kao glavni razlog navodi postupno slabljenje intimnosti u braku i udaljavanje partnera.

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Dodatno, gotovo četvrtina ispitanika ističe da je dolazak djece predstavljao prekretnicu koja je promijenila dinamiku odnosa — povećane obveze, umor i pritisci doveli su, tvrde, do emocionalnog udaljavanja. Oko 16 posto ispitanih priznaje da im je u braku postalo monotono te da su izvan odnosa tražili uzbuđenje i osjećaj novosti.

little girl daughter feeling upset while parents are quarrelling
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Stručna glasnogovornica stranice Jessica Leoni istaknula je kako suvremeni tempo života dodatno utječe na stabilnost odnosa, naglašavajući da se parovi danas često suočavaju s krizama ranije nego u prošlosti.

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- U ovom brzom svijetu, parovi danas dolaze do prekretnica puno ranije nego što je to bio slučaj prije, poručila je Leoni.

Istraživanje tako sugerira da se izazovi u braku, barem prema iskustvima ispitanika, ne gomilaju isključivo nakon dugogodišnjeg zajedničkog života, nego se u mnogim slučajevima pojavljuju već u prvim godinama braka, kada se idealizirana slika odnosa počinje sudarati sa svakodnevicom.
 

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