Znate li za koliko treba potrošiti otvorenu bocu ulja? Rokovi su kraći nego što mislite!

Dok maslinovo ulje odavno ima status zvijezde zdrave mediteranske prehrane, bučino ulje još uvijek često čuvamo za grah salatu, iako je riječ o vrijednom domaćem proizvodu bogatom nezasićenim masnim kiselinama i prirodnim antioksidansima koji može obogatiti i neka netradicionalna jela. Štoviše, bučino ulje ne mora biti samo zamjena za maslinovo da bi zaslužilo svoje mjesto na našem stolu, poručuje Sanja Mahovlić Vučinić, dipl. oec., direktorica Razvojne agencije IGRA d.o.o. i tajnica Udruge proizvođača bučinog ulja Hrvatske, koja je početkom listopada stala iza 22. Bučijade koja se tradicionalno održava u Ivanić-Gradu, u sklopu koje je održan i niz stručnih razgovora o vrijednostima tog ulja.

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Pokretanje videa... 03:14 Proces proizvodnje maslinovog ulja | Video: Matko Begovic /PIXSELL

Među vodećim stručnjacima na tu temu govorio je i prof. dr. sc. Srećko Valić, sa Zavoda za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta u Rijeci koji je u svojim predavanjima jesno istaknuo i važnost rokova trajanja otvorene boce ulja koju koristimo u svakodnevici.

Ekstra djevičansko maslinovo ulje

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Dobiva se isključivo prešanjem, bez kemijske obrade, pa mu prirodni sastav ostaje netaknut. Najvrednije je zbog fenolnih spojeva s antioksidacijskim djelovanjem i zato ima prednost sa zdravstvenog aspekta. Najbolje ga je koristiti hladno, za salate, povrće i gotova jela, ali može i u kuhanje, pirjanje i pečenje. Otvorenu bocu najbolje je potrošiti u tri do šest mjeseci, a za najbolju kvalitetu i ranije.

Djevičansko maslinovo ulje

Foto: 123RF

I ono se dobiva bez rafiniranja, ali su mu pravila nešto blaža nego ekstra djevičanskom. Dopuštena mu je viša kiselost i manji nedostaci u okusu i mirisu. Kao i sva maslinova ulja, bogato je oleinskom kiselinom, koja povoljno djeluje na srce i krvne žile i otpornija je na oksidaciju. Možete ga koristiti hladno, za salate i povrće, ali i za kuhanje, pirjanje i pečenje jer dobro podnosi zagrijavanje. Stručnjak nam objašnjava da ga je također poželjno potrošiti u manje od šest mjeseci.

Obično maslinovo ulje

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Na polici ga prepoznajete po natpisu ‘maslinovo ulje’, bez dodatka. Uglavnom je mješavina rafiniranog i djevičanskog ulja. Rafiniranjem se uklanjaju nepoželjni sastojci, ali i dio antioksidansa te tvari koje daju okus i miris, dok masne kiseline ostaju povoljne. Zbog rafinirane komponente praktičan je izbor za dulje prženje na višoj temperaturi. Isto ulje ipak ne koristite za prženje više puta.

100% bučino ulje

Ivanić Grad: Gastro manifestacija 'Bučijada u centru Ivanić Grada' | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Dobiva se samo od bučinih sjemenki, prešanjem. Bogato je linolnom i oleinskom kiselinom, a sadrži i gama-tokoferol, fenolne spojeve, fitosterole i karotenoide. Istraživanja upućuju na moguće povoljne učinke na mokraćni sustav i prostatu, iako ih je manje nego za maslinovo ulje. Najbolje je za salate, juhe, gotova jela i sladoled od vanilije, a ne za prženje. Otvorenu bocu potrošite u dva do tri mjeseca.

Miješano bučino ulje

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

To je bučino ulje pomiješano s drugim biljnim uljima, najčešće suncokretovim. Jeftinije je, a okus i miris su mu blaži, što nekima odgovara. Što je u boci više drugog ulja, to je manje sastojaka po kojima je bučino ulje vrijedno. Zato čitajte deklaraciju jer nije isto ima li mješavina 30, 50 ili 80 posto bučinog ulja. Prema našim propisima, sastav mješavine mora biti jasno naveden na boci.

Ulje uljane repice

Žuta polja uljane repice u Slavoniji | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Znatno je jeftinije od maslinovog, a nutritivno je vrlo vrijedno. Ima mnogo oleinske kiseline i relativno malo zasićenih masnih kiselina. Njegov je adut alfa-linolenska kiselina, esencijalna omega-3 masna kiselina, i tu ima prednost pred maslinovim i bučinim uljem. Za svakodnevnu kuhinju kvalitetan je i cjenovno pristupačan izbor, uz ekstra djevičansko maslinovo ulje kao osnovno ulje. Zbog osjetljivosti na svjetlost i kisik, posebno nerafiniranog ulja uljane repice, čuvajte ga u tamnoj i dobro zatvorenoj boci na hladnom mjestu kako se masne kiseline ne bi razgradile.

Suncokretovo ulje

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Bogato je vitaminom E, osobito alfa-tokoferolom. Klasično suncokretovo ulje ima velik udio linolne kiseline, koja je osjetljivija na oksidaciju. No postoje i sorte suncokreta s visokim udjelom oleinske kiseline, a njihova su ulja otpornija na oksidaciju i bolje podnose zagrijavanje. Uz repičino ulje ostaje kvalitetan i cjenovno pristupačan izbor kad u kuhinji tražite ulje za svaki dan.