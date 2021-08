Podznak je onaj astrološki znak koji se u trenutku našeg rođenja zatekne na istočnom horizontu. Znate li svoj sat i munutu rođenja, lako možete doznati i svoj podznak. Podznak ili ascendent pored samog astrološkog znaka u kojem ste rođeni, jako je bitan u tumačenju nečijeg karaktera.

On se može nalaziti u bilo kojem od dvanaest znakova, sve ovisno u koje ste vrijeme rođeni, a svojim karakteristikama i osobinama nadopunjuje vaš osnovni znak.

Podznak otkriva koliko ste erotični, kako ljubite i volte, jeste li romantični, volite li dugu ili brzu predigru te kako osvajate i zavodite.

Naš mali vodič kroz znakove podznaka u tome vam mogu pomoćI, a i otkriti vam kakav je i vaš partner po pitanju seksa, naravno, ako znate njegov sat i minut rođenja.

Ovan: Preuzimaju inicijativu u seksu

Ako vam je podznak u ovom znaku, vi ste prirodno vrlo erotični I zavodljivi. Pravi ste vulkan strasti koji se nikad ne gasi. Uzbuđuje vas već sama pomisao na seksualni čin i seks vam se vrzma po glavi 24 sata. Treba vam jako potentan partner koji će moćI pratiti vaš visoki libido.

U seksu se ne ustručavate preuzeti inicijativu, čak štoviše, u tome uživate. Niste pristalica dugih predigra jer za to najčešće nemate strpljenja. Potpuno spontano se predajete partneru, a nisu vam strane ni malo čudnije seksualne igrice. Volite izazov u svemu, pa tako i u seksu.

Privlači vas partner koji zna što hoće i koji ne okoliša, nego čita vaše želje poput otvorene knjige. Ako vam se netko sviđa, bez mnogo razmišljanja preuzet ćete inicijativu i dati drugoj strani do znanja što želite od nje, osvajate vrlo izazovno, znakovitim pogledom i govorom tijela. Vaše su erogene zone glava i struk, pa jako volite kada vas partner mazi baš po tim dijelovima tijela.

Bik: Obožava duge predigre

Po prirodi ste vrlo spori, pa vam treba mnogo postupnog zagrijavanja i nježnog zavođenja kako biste se seksualno opustili. A kada se to dogodi, postajete pravi bog ljubavi. To i ne čudi jer vašim podznakom vlada Venera, planet ljubavi.

Vrlo ste romantična duša, topla i erotična pa s takvom aureolom strasti lako zavodite suprotni spol i bez nekog posebnog truda. Volite iskaze nježnosti i pažnje, a bitan vam je i ambijent u kojem vodite ljubav, a koji mora biti lijep i romantičan. Umirujuća glazba, dobra hrana i kvalitetno crno vino samo će podgrijati vašu želju i uvesti vas u vatreni ljubavni ples.

Obožavate dugu predigru, svilene plahte i nježna šaputanja na jastuku. Kada steknete potpuno povjerenje u svog partnera, prepuštate mu se bez zadrške. No u ljubavi ste često i ljubomorni pa ćete nadgledati njegova kretanja, što može biti zamorno za obje strane. Kada biste se više opustili i više vjerovali drugoj strani, ljubavni bi vam život bio još kvalitetniji.

Blizanci: Zavode svojim verbalnim umijećima

Razigrani ste i vrckavi, seks za vas između ostaloga predstavlja i dobru zabavu. Osvajate svojim neospornim šarmom i verbalnim umijećima. Obožavate intelektualno zavođenje, pa što je partner inteligentniji i zna vam parirati na neke vaše dvosmislene izjave, to više raste vaše uzbuđenje.

Obožavate igru riječima i zavođenje na takav način. Rado ćete svom partneru pisati erotične sms poruke ili e-mailove. Volite predigre, ali pod uvjetom da ne traju predugo kako ne biste 'izgorjeli' od želje. Privlače vas seksualno otvoreni partneri, budući da volite eksperimentirati i sve isprobati.

Za vas nisu zakočeni i tradicionalni tipovi ljudi, nego oni koje pokreće razigrana mašta i nesputanost, kao što pokreće vas. Uzbuđuje vas neplanirani, brzi seks s nogu. Pornografija vam je bliska i ona može stimulativno djelovati na vaš odnos, pod uvjetom da i vaš partner jednako tako misli i osjeća. Rijetko kad ste ljubomorni i ne podnosite da se vas sputava ili provjerava.

Rak: Moraju biti sigurni u partnerovu ljubav

Spadate u najromantičnije pripadnike astroloških znakova, ali i emocionalno najosjetljivije. Seks radi seksa kod vas jednostavno ne pali, a ako vas partner prevari, teško da ćete mu to ikada oprostiti.

Da biste se seksualno nekome predali, morate biti sigurni u osjećate svoga partnera. Ako se ne osjećate voljenima, izbjegavat ćete bilo kakva intimnija druženja. Najviše vas uzbuđuje pomisao da pored sebe imate partnera koji ljubi i voli samo vašu dušu, koji dira i grli samo vaše tijelo. Volite dugačke predigre koje vam pomažu da se opustite i uzajamno iskažete nježnosti.

Obožavate seks u prirodi, osobito u blizini rijeka ili mora, a i kod kuće volite voditi ljubav ispod tuša ili u kadi s mirisnom kupkom. Odličan ste ljubavnik koji poštuje partnerove potrebe i želje. Romantika vas uzbuđuje na sve načine, no kako kod mnogih rakova ljubav ide kroz želudac, posebno će vas uzbuditi specijaliteti i čaša dobrog vina.

Lav: Vole dominirati u seksu

Vaša topla i strastvena priroda čini vas odličnim ljubavnikom punim pažnje za partnerove potrebe. Niste previše romantični, no vaš šarm je neosporan i vrlo ste privlačni suprotnom spolu. Znalački zavodite i točno znate što treba partneru reći ili učiniti da biste u njemu pobudili strast.

Seks je za vas stvar uspjeha i nikako ne želite zakazati na tom planu. Učinit ćete sve da udovoljite partneru, ali to isto tražite i za sebe jer volite da vam partner u svemu ugađa. Izgled vam je jako bitan pa vas privlače atraktivni pojedinci s kojima se možete ponosno pokazivati u društvu.

Vama treba partner koji će na neki način biti u vašoj sjeni i koji vam se divi i hvali vas. Volite duge predigre i naginjete dominantnoj ulozi u seksu – uzbuđuje vas kada vam je partner podređen i kada vi diktirate ljubavni tempo. Privlači vas i mogućnost da u seksu budete viđeni, pa vas uzbuđuju sobna ogledala u kojima možete vidjeti odraze vaših tijela.

Djevica: U seksu sklone perfekciji

Po prirodi ste jako strastveni, iako se to ne bi reklo zbog vašeg počesto odmjerenog i opreznog držanja. No upravo to vaše odmjereno držanje čini vas privlačnima suprotnom spolu jer djelujete nedokučivo, tajnovito I teško osvojivo.

U seksu imate jako velika očekivanja. Od sebe tražite perfekciju, ali isto tako i od samog partnera, što ponekad stvara pritisak u odnosu. Jako se teško opuštate, pa vam treba strpljiv i predan partner koji će rušiti vaše emocionalne barijere jednu po jednu. Previše ste organizirani i pedantni pa stalno razmišljate jeste li dovoljno privlačni i čisti.

S vama bi partner trebao voditi ljubav ujutro, dok se još niste stigli počešljati i urediti, kako biste shvatili da ste privlačni i onda kada niste savršeno dotjerani. Puni ste seksualnih fantazija, ali ih se često bojite reći partneru. No kada naiđete na pravog partnera koji vas razumije i shvaća vašu stidljivost, pretvarate se u pravi vulkan strasti.

Vaga: Prilagođavaju se partnerovim seksualnim potrebama

Vašim podznakom vlada kraljica ljubavi Venera, zbog čega ste prirodno podatni i puteni. Obožavate da vas se što dulje zavodi, pa tu fazu udvaranja nastojite održavati u vezi što dulje. Čak i kada vas partner dugo godina voli i ljubi, uvijek vas mora zavoditi kao na početku veze.

Imate visok libido i prirodno ste strastveni, ali na jedan suptilan, pritajen način. U seksu se vrlo brzo otvarate i prilagođavate partnerovim potrebama i željama. Volite kad je partner dominantniji, kako biste osjetili njegovu seksualnu snagu i energiju. Jako ste popustljivi i volite ugađati pa ćete u seksu nerijetko pristati i na stvari koje vam ne odgovaraju, samo da bi u odnosu bilo mira.

Venera je većini vas dala lijep izgled, ali i nedvojbeni šarm kojim mamite suprotni spol. Jako ste zaljubljivi, a kada ste u vezi i dođe do prekida, sa svojim partnerima ostajete u prijateljskom odnosu. Zavodljivi ste i koketni, pa ćete svoj šarm isprobavati na drugima čak i ako ste u vezi, tek toliko da se uvjerite u svoju privlačnost.

Škorpion: Imaju odličnu seksualnu kondiciju

Imate li podznak u škorpionu, osoba ste iznimno visoke potencije i libida, možda najviše u cijelom zodijaku. U vašem pogledu iskri pritajena strast i nepogrešivo osjećate potrebe svoga partnera. Nemate baš previše strpljenja za duge predigre, vi to volite odmah i sad. Imate magnetičan, fatalan šarm i lako osvajate i zavodite.

Imate izvrsnu seksualnu kondiciju i na tom planu za vas nema umora, ali ni odmora. Što je više seksa u vašoj vezi, to bolje. Seks vam je na prvom mjestu, čak prije same ljubavi. Spadate i u vrlo ljubomorne i posesivne osobe, koje će nevjeru teško podnijeti, odnosno nikako.

Tko vas jednom emocionalno povrijedi, takvoj ćete vezi odmah proglasiti kraj. Erotični ste toliko da vam klasični seks počesto nije dovoljan. Skloni ste raznim egzibicijama, privlači vas svijet pornografije, seksualnih pomagala i svih zamislivih i nezamislivih poza. Vi ste vrtlog strasti kojeg ne treba posebno stimulirati – pri samoj pomisli na seks, vi ste već krajnje uzbuđeni!

Strijelac: Ne podnose seksualnu rutinu

Ako je netko tako otvorenih pogleda na seks i ako je netko tako spontan u tome, onda ste to vi koji imate podznak u strijelcu. Nemate nikakvih osjećajnih ograda, seksu se prepuštate potpuno prirodno i bez mnogo razmišljanja. No jako volite zavoditi ili biti zavođeni – umno nadmudrivanje u smjeru seksualnih insinuacija jako vas uzbuđuje.

Upoznate li partnera koji je sličan vama, evo recepta za kvalitetnu vezu. U svemu volite i neki dašak pustolovine I rizika, pa ste od onih koji će seks rado prakticirati negdje na otvorenom u prirodi. Ne podnosite seksualnu rutinu i rado ćete s partnerom sve isprobati. Odličan ste ljubavnik, iako ponekad više mislite na sebe nego na drugu stranu.

Obožavate svoju slobodu, pa ćete i u odnosu zahtijevati da vam je partner omogući, iako to ne znači da ćete ga prevariti. Vi jednostavno ne možete bez društva, zabave i izlazaka, bilo s partnerom ili bez njega.

Jarac: Svoju strast prikrivaju hladnim držanjem

Iako Jarci na prvi pogled djeluju hladno, to je samo privid. Ispod njihovog suzdržanog stava krije se prava vatra strasti koja se ne gasi lako. Ono što je za vas karakteristično je odlična samokontrola - čak i u najvećem žaru strasti, nećete izgubiti glavu.

Vi ste onaj koji vedri i oblači ljubavnim nebom i često je u vezi onako kakvo vi želite. Iz tog razloga najviše vam odgovaraju podatni partneri koji će vas moći pratiti, ali i ugađati. U seksualne odnose nikad se ne upuštate brzopleto - morate dobri ispipati teren, ali i dobro upoznati svog partnera. Tek tada se možete opustiti i prepustiti sladostrastima.

Da biste se uzbudili, potreban vam je miran i diskretan kutak, jer vas odbija sve što je riskantno i egzibicionističko. To ne značI da ne volite isprobati nešto novu u svom seksualnom životu, no tome mora prethoditi uigrana veza i partner u kojeg imate potpuno povjerenje.

Vodenjak: Spontano se upuštaju u seksualne odnose

Podznak u vodenjaku čini vas društvenom osobom koja obožava seks i koja mu se sasvim prirodno prepušta. Osvajate svojom nesputanošću i otvorenim duhom - imate spontan odnos sa suprotnim spolom i veze često započinjete iz prijateljstva. Dobra komunikacija bitan vam je faktor u vezi i u seksu.

Volite s partnerom otvoreno razgovarati o svojim potrebama i seksualnim željama i tu nemate nikakvih ograda. Želite sve vidjeti, doživjeti i probati pa se rado upuštate u ostvarenje svojih seksualnih fantazija. U ljubavnoj vezi kao da ste 'operirani' od ljubomore - ne sputavate partnera i u svemu mu dajete slobodu djelovanja i odlučivanja.

Kako volite računalne tehnologije, vaš erotski život i tu je vrlo aktivan, pa ćete u trenucima kad se s partnerom ne vidite, poslati vruću e-mail poruku u kojoj mu otkrivate svoje intimne želje, i to one koje možda s njim ispod plahte još niste isprobali.

Ribe: Privlače ih samopouzdani i jaki partneri

Pored znaka Raka i vi spadate u najnježnije i najromantičnije znakove horoskopa. Podznak u Ribama čini vas nježnima, senzibilnima i intuitivnim osobama, koje u ljubavi i seksu priželjkuju sigurnost i zaštitu. Privlače vas jaki partneri koji su sigurni u sebe i koji vas mogu voditi kroz život. Vaš pritajeni šarm djeluje kao afrodizijak na suprotni spol, pa oko vas uvijek ima udvarača.

Vašim seksom prije svega jako upravljaju vašI osjećaji, pa morate imati osjećaj da ste bezuvjetno voljeni od partnerove strane da biste se sasvim predali. Jako ste podatni pa ćete učiniti sve da udovoljite partneru, ostvarujućI njegove seksualne fantazije, često nauštrb svojih. Pazite stoga da u svom odnosu ne dobijete ulogu onog koji se previše žrtvuje.

Vašoj romantičnoj duši pristaje maštoviti ljubavnik koji će vam u jednom trenutku recitirati poeziju, a u drugom trgati odjeću – no to mora činiti umjetnički i sa stilom.