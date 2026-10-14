Zrinka i Dario stvorili su svoj japanski raj u Slavoniji: 'Ovdje se punimo energijom'

Na tri minute hoda od rijeke Bosut i sedam kilometara od centra Vinkovaca, u vikend-naselju Nova Brana okruženom zelenilom, nalazi se kuća za odmor s jedinstvenim sadržajem kakav se rijetko može naći u Hrvatskoj. To je "Kuća za odmor Leon", u Slavoniji poznatija kao "Japanska kuća", koju su prvenstveno za sebe sagradili bračni bar Zrinka i Dario Brkić.

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Pokretanje videa... VIDEO Vrt obitelji Brkić uređen u japanskom stilu | Video: 24sata/Davor Javorović/PIXSELL

Oboje rade u policiji i do prije nekoliko godina živjeli su u velikoj obiteljskoj kući u Vinkovcima sa sinom Leonom. Kad je mladić poželio započeti svoj život, odlučili su veliku kuću zamijeniti malom jer toliko im je dovoljno. Kupili su vikendicu u Novoj Brani sagrađenu od cigle, koju su poželjeli urediti po svojem ukusu. A njihove želje nisu bile tipično slavonske: roštilj, peka i terasa za druženja, nego upravo suprotno. Mir, zen, sve uredno i "po špagi" - no stres zona.

Foto: Davor Javorović/Pixsell

Iz kuće je Dario donio svoj veliki akvarij s koi šaranima, njegovim ljubimcima. Prvo što je htio je ribama dati vidljivi prostor.

- Cijeli život imam akvarije s ribicama. Volim ih. Posebno su mi zanimljivi ti japanski koi šarani - zlatni, šareni, raskošnih peraja... Kupovao sam ih svugdje, gdje god sam našao zanimljive. Ovi koje sad imam bili su mali kad sam ih kupio. Sad svaki ima nekoliko kilograma - govori nam Dario i pokazuje veliki ribnjak s više od 50 šarana, koji je zapravo središnji dio dvorišta njihove sadašnje kuće.

Bazen je dobok oko 120 centimetara, dugačak sedam, a širok četiri metra. U njemu ribe bez problema prezime jer spavaju na dnu čak i kad se ribnjak zaledi.

Foto: Davor Javorović/Pixsell

U dvorište se ulazi kroz lijepo uređeni prilaz kući koji vodi prvo u jedno, a potom i u drugo dvorište. Već pri samom ulazu jasno vam je da je Japan tema koju ovaj bračni par slijedi pri uređenju svojega doma. Slijedeći drvenu stazu prekrivenu travnatim tepihom otkrivate minuciozno uređeno raslinje, savršeno posložene kamenčiće ukrašene crvenom obojenom korom drveta, zelena crnogorična drvca različitih vrsta, a nemoguće je ne uočiti crvena Torii vrata, koja su tradicionalna japanska drvena kapija koja, u Japanu, predstavljaju prijelaz iz svakodnevnog u duhovni prostor. Prolazak kroz Torii simbolično pročišćava posjetitelja. I začudo, iako su Vinkovci jako daleko od Japana, prolazak kroz Torii vrata, koja je izradio Dario, imaju jednaki učinak za posjetitelje. Doista imate osjećaj da ulazeći u njihovo jedinstveno dvorište ulazite u drugu dimenziju.

Upravo su koi šarani koji slobodno plivaju ribnjakom u njihovu dvorištu supružnicima Brkić dali ideju da kuću urede u japanskom stilu.

Foto: Davor Javorović/Pixsell

- Nismo nikad bili u Japanu, ali smo puno o njemu čitali i gledali dokumentarce. Oduševljava nas njihov smireni način života, ta duhovnost, perfekcionizam, njegovanje vrtova do razine umjetnosti, štovanje prirode i uživanje u njoj. Tu smo se i mi pronašli. Željeli smo takav jedan zen vrt za sebe. Nakon što je Dario napravio ribnjak s cijelim ekosustavom za ribe, osmišljavali smo njegov okoliš. S Bosuta smo donijeli šaš i biljke koje inače rastu uz rijeku i koje su samoodržive. Nabavili smo lopoče. Sve uokvirili kamenom koji je ostao nakon što smo srušili neke zidove u staroj kući. Od kamenja smo napravili kaskadne slapove, cvjetnjake i zidiće, a od drvenih greda terasu iznad ribnjaka i staze - govori nam Zrinka dodajući kako su baš sve u dvorištu i kući ona i suprug odrađivali sami.

Ideje su se nizale kako je koji projekat bio gotov i vrlo brzo postalo je jasno da će njihova kuća odisati Japanom. Posebnu su pozornost pridali detaljima, a to su japanske lampe, ukrasi, maglica iznad ribnjaka i rasvjeta koja po noći njihovu dvorištu daje nestvaran izgled.

Foto: Davor Javorović/Pixsell

- Svako jutro sjedimo uz ribnjak, na terasi, i pijemo kavu u drvenim crvenim stolicama za ljuljanje. To nam je najdraži dio dana jer smo okruženi tišinom, pjevom ptičica, zelenilom i - šaranima koji nam doslovno prilaze kad nas vide. Ujutro se napunimo energijom. Najviše se zabrinem kad Zrinka zašuti i zagleda se u neku točku. Znam odmah da ima neku novu ideju i da ću morati to realizirati - smije se Dario dodajući kako je tako nastao i japanski kutak za ispijanje čaja ukrašen drvenim pločicama na kojima je japanskim slovima ispisan "bušido", sedam vrlina japanskih samuraja.

Također su tu i malene crvene drvene klupe te stolić. Kutak je okružen japanskim javorima, Zrinkinim "zelenim ljubimcima", i niskim zelenim biljkama.

Foto: Davor Javorović/Pixsell

Dvorište kuće ima i još jedno iznenađenje. Malu ustakljenu kućicu u kojoj su smješteni jacuzzi i sauna te mali prostor za odmor. Iz tog prostora, navečer, kad se u dvorištu i pored ribnjaka upali rasvjeta, zen je jedino što osjećate pri pogledu na okoliš.

- Naravno da tu ima mnogo posla. Treba sve to održavati, kositi, obrezivati biljke, počupati korov... Najizazovnije je bilo održati travu preko ljeta jer je sunce spali, pa smo se odlučili postaviti umjetni zeleni pokrov, a zemljane površine ukrasiti kamenčićima. Također, ovisno o idejama, mijenjamo izgled dvorišta u detaljima, ali mi volimo kad nešto moramo mijenjati - kažu Zrinka i Dario dodajući kako im je bilo teško pronaći ukrase i detalje koji se mogu povezati s Japanom.

Zato je Dario morao neke izraditi sam.

I sama kuća, koja ima funkcionalnih 60-ak kvadrata, uređena je rustikalno i toplo.

Foto: Davor Javorović/Pixsell

Iako se prvotno nisu bavili mišlju da tu svoju japansku oazu ponude turistima, gostima, na to su ih nagovorili prijatelji.

- Nakon što se toliko posvetiš uređenju i sve prilagodiš svojim čulima, bilo nam je teško odlučiti se to ponuditi drugima na korištenje. Pokušali smo iz znatiželje, a onda se iznenadili interesu. Ipak, postavili smo pravila za goste. Ne primamo više od četiri osobe, a nisu dopušteni ni glasna glazba ni galama. Zamisao je da ova kuća daje mir, tišinu, prirodu - određeni reset svakodnevici. Kad kuću prepustimo gostima, volimo da se oni osjećaju ugodno i bezbrižno - kaže Zrinka koja goste dočeka s platom domaćih slavonskih proizvoda, domaćim sirevima, nekoliko vrsta vina i kruhom koji im sama ispeče.

U kuhinji na raspolaganju imaju sve, a generalno u kući imaju na korištenje tri velika televizora, PlayStation, naravno i jacuzzi te saunu.

- Volimo da gosti budu u potpunosti zadovoljni. Osobno mi je bitno da ne budu gladni, ali to je nekako naš slavonski mentalitet, potreba da sve nahranimo - smije se Zrinka dodajući kako je jako sretna kad na Bookingu pročita sve one lijepe recenzije koje su im ostavili gosti.

Supružnicima Brkić želja je otići u Japan, da uživo dožive sve ono što u svojem dvorištu pokušavaju rekreirati.

- Svjetski putnici nam kažu - Japan ostavite za kraj. Japan je po svemu poseban. Ta njihova kultura, način života, način ophođenja prema drugima, prema prirodi. Njihova hrana. Sve bismo to željeli doživjeti - kažu.