Lav najradije pokazuje tijelo po teretani, a Bik je najneaktivniji znak Zodijaka - obožava kauč

Djevice se bave sportom primarno zbog boljeg zdravlja, a Škorpioni su strastveni u svemu što rade. Strijelci obožavaju biti u prirodi pa će najradije odabrati planinarenje...

<h2>Ovan</h2><p>Pripadnici ovog znaka su vrlo aktivni i obožavaju baš svaku vrstu tjelesne aktivnosti. Među omiljenima su im adrenalinski sportovi, a nimalo ih ne brine činjenica da u sebi nose dozu opasnosti. Tako njih uvijek možete nagovoriti na skijanje, surfanje, vožnju motorom, jahanje ili penjanje po stijenama. Osim toga, Ovnov vladar je bog rata Mars pa mu najbolje odgovaraju borilački sportovi kao boks ili karate. Mrze gubiti i vrlo su natjecateljski raspoloženi. Oni su ljudi koji ne igraju da bi sudjelovali, nego isključivo kako bi pobijedili.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>Bik</h2><p>Oni su jedan od najneaktivnijih znakova u Zodijaku. Obožavaju se izležavati na kauču, a još bolje na pješčanoj plaži. Ako se baš moraju baviti nekom fizičkom aktivnošću, odabrat će vrtlarenje, pješačenje, golf, kriket ili jogu. Oni koji se ipak odluče na neku zahtjevniju aktivnost, bit će to ona koja iziskuje snagu i izdržljivost, kao što je to veslanje, planinarenje i dizanje utega, u čemu će uporni Bikovi biti bolji od svih drugih.</p><h2>Blizanci</h2><p>Ljudi rođeni u znaku Blizanca uživat će u aktivnostima u kojima mogu umno sudjelovati. Idealna aktivnost za njih je šah ili kartanje. Izrazito su inteligentni i spretni, a osobito vole sportove koji se igraju u parovima i koji zahtijevaju okretnost i brzinu. Zbog toga, s njima nikako ne možete pogriješiti ako predložite stolni tenis, skvoš ili badminton. Društveni Blizanac ljubitelj je natjecateljskih sportova, ali i društvenih igara. S obzirom na to da su zračni znak, uživat će i u svemu pri čemu se skače i leti.</p><h2>Rak</h2><p>Rakovi su najveći ljubitelji grupnih sportova, jer ih ekipe podsjećaju na obitelj, koju iznimno cijene. Ako se odluče za neki sport, predaju mu se u potpunosti i često će testirati svoje mogućnosti do krajnjih granica. Riječ je o vodenom znaku pa zato biraju plivanje, vaterpolo, skokove u vodu, ribarenje, jedrenje i ostale sportove koji se izvode na vodi, ali mogu biti veoma uspješni i u golfu, skijanju te hokeju na ledu.</p><h2>Lav</h2><p>Oni jako vole sport i rekreaciju, a najveći gušt im je vježbati u teretani, u kojoj se svi mogu diviti njihovu tijelu koje marljivo oblikuju. Među zadivljenim promatračima često su i oni sami. Profinjeni su pa zato biraju sportove s dozom glamura i kojima se bave pripadnici plemićkih obitelji. Među tim sportovima su golf, tenis, polo, konjičke i auto-utrke.</p><h2>Djevica</h2><p>Pripadnici ovog znaka vole vježbati, ali ne samo zbog forme. Njih više brine zdravlja pa se zbog toga posvećuju sportovima. Najdraže aktivnosti Djevicama su aerobik, joga, plesanje i trčanje. Izvrsni su u sportovima koji zahtijevaju preciznost i strpljenje pa često zbog toga odabiru golf, biljar i streljaštvo, a gotovo nikad ne biraju borilačke sportove. Vole intelektualne hobije, najčešće i više nego bavljenje tjelesnom aktivnosti. Zato Djevice možete oduševiti ako ih pozovete na partiju šaha.</p><h2>Vaga</h2><p>Njima vlada planet ljubavi i ljepote Venera. Zato ne biraju borilačke sportove ili neke aktivnosti koje iziskuju više napora. Tipične Vage s naglašenom Venerom najčešće se viđaju kako se bave ležernom rekreacijom ili nekim sportom poput tenisa, gimnastike, plesa, klizanja ili sinkroniziranog plivanja. Pripadnici ovog znaka traže ravnotežu u svim sferama svog života pa ih često možete vidjeti da prakticiraju jogu, meditaciju, tai-chi ili neke druge umirujuće aktivnosti.</p><h2>Škorpion</h2><p>Oni su strastveni u svemu što rade, ali također vole pobjeđivati više od bilo čega drugog. Škorpioni cijeli život vježbaju kako bi poboljšali svoju spremu i bili spremni za pobjedu. Jedan su od najjačih znakova. Pripadnici ovog znaka su jako otporni, koncentrirani i moćni. S obzirom na to izvrsno im leže karate, boks, hrvanje, maraton, mačevanje i nogomet. Njihov um jako je prodoran i britak pa će mnogi posegnuti za aktivnostima kao što su poker i šah.</p><h2>Strijelac</h2><p>Jedan od najzdravijih znakova Zodijaka koji ima nepresušnu energiju su Strijelci. Oni obožavaju biti u prirodi na svježem zraku, gdje neumorno šetaju, planinare ili jedre. Idu im individualne, ali i kolektivni sportovi. No najčešće će se odlučiti za onaj koji zahtijeva preciznost poput streljaštva, streličarstva i košarke. Budući da su skloni ozljedama, trebali bi paziti kad se bave ekstremnijim sportovima.</p><h2>Jarac</h2><p>Pripadnici ovog znaka su strpljivi i konstruktivni pa ne očekuju brze rezultate. Zbog toga radije se upuštaju u sportove koji zahtijevaju visoku razinu strpljivosti, predanosti i koncentracije. Mogu se baviti raznim atletskim disciplinama za koje neumorno vježbaju, ali i body-buildingom, planinarenjem, penjanjem po stijenama i skijanjem. Jako dobro rješavaju složene probleme pa ih često možete vidjeti kao natjecatelje šahovskih ili matematičkih turnira.</p><h2>Vodenjak</h2><p>Što je sport neobičniji i nekonvencionalniji, Vodenjaku će biti draži. Pripadnici ovog znaka rado će se okušati u padobranstvu, bungee jumpingu i drugim ekstremnim sportovima, ali i plesu, jer vole slobodu kretanja. Mentalno zdravlje jednako im je važno kao i fizičko pa se okreću opuštajućim aktivnostima kao što su pilates, joga i nanbudo. Veliki su humanitarci pa će se rado uključiti u razne utrke za opstanak šuma, kitova i sličnog.</p><h2>Riba</h2><p>Oni su najromantičniji znak Zodijaka, ali nisu neki ljubitelji zahtjevnog sporta. Treba im jak poticaj da bi se uopće pokrenuli. Vodeni su znak pa se najugodnije se osjećaju u tom okruženju. Jako su uspješni je u plivanju, ronjenju, skijanju na vodi i surfanju. Ribe su okretne i savitljive pa mogu biti uspješni i u plesu, klizanju, gimnastici i aerobici. Vole i timske sportove u kojima se mogu zbližiti sa svojim partnerom.</p><p><strong>POGLEDAJTE NOVU EPIZODU ‘FIRME’ I SUDJELUJTE U NAGRADNOM NATJEČAJU U KOJEM MOŽETE OSVOJITI MOBITEL:</strong></p><p> </p>