5 koraka do idealnog odmora: Izbjegnite najčešće zamke

Kad razmišljamo o odmoru, sve je lijepo i krasno, dok ne dođe trenutak u kojem treba sve planove staviti na papir (ili u mobitel). Odjednom se ulijenimo i odgađamo planiranje do zadnjeg časa, što može dovesti do razvoja nepredvidivih i neželjenih situacija prije i tijekom odmora. Mnogi stručnjaci ističu da je takvo ponašanje sasvim razumljivo i uobičajeno, ali dugoročno gledano, učestalo odugovlačenje u životu može negativno utjecati na razinu osobnog zadovoljstva, kvalitete sna, stresa i slično.

Upravo je to bila tema nedavno provedenog istraživanja "The Brain of the Planner", u kojem su autori studije dokazali da osobe koje se smatraju planskim tipovima imaju niže razine stresa i anksioznosti u odnosu na one koji odugovlače sa svojim obavezama. Također, takve su osobe imale više kontrole nad svojim emocijama i više vremena za bavljenje željenim aktivnostima ili za uživanje u osobnim interesima. Planeri imaju i snažnije odnose sa svojom obitelji te se osjećaju sigurnije u pogledu financija.

Zato sljedeći put kad nešto treba isplanirati, poput godišnjeg odmora, ne odugovlačite nego odvojite vrijeme za istraživanje i proučavanje opcija koje vam se nude. Ne samo da ćete financijski bolje proći nego će vam i vaše mentalno zdravlje biti zahvalno. S tim na umu, u nastavku pročitajte nekoliko prijateljskih savjeta zahvaljujući kojima će odmor ostati draga uspomena koje ćete se rado sjećati.

1. Vrijeme boravka birajte mudro

Od kada je prije desetak godina masovni turizam preplavio mnogobrojne destinacije, sve više ljudi u potrazi je za izvansezonskim putovanjima. Pa tako, primjerice, ako planirate ljetovanje na Jadranu, a ne želite se svaki dan probijati kroz hrpu stranaca ili mahnito tražiti barem malo slobodnog mjesta na plaži, odaberite pred ili postsezonu, u lipnju i rujnu.

Ako idete u inozemstvo, istražite u kojim mjesecima država u koju putujete ima najveći priljev turista i odaberite neki drugi dio godine, kad će zasigurno biti jeftinije. Savjetujemo i da provjerite ima li u odabranom razdoblju državnih blagdana ili praznika jer to može značiti da će neke znamenitosti i trgovine možda biti zatvorene.

2. Odredite razuman budžet

Kako ne biste potrošili više od potrebnoga ili kupovali nešto što poslije nećete moći otplatiti, unaprijed razradite što detaljniji plan troškova. Pa tako, ako želite otići na bungee jumping, saznajte koja mu je cijena, gdje je dostupan i stavite ga na listu želja. Kad sastavite listu do kraja, prekrižite ono što vam najmanje cjenovno i vremenski odgovara. Možda shvatite da vam je umjesto tog bungee jumpinga isplativije obići dvije znamenitosti i provesti popodne na plaži.

Zapravo je vrlo pametno isplanirati odmor s obzirom na cijene, ali naravno da uvijek postoje one neke stvari i aktivnosti koji su možda neisplativi, ali se jednostavno moraju doživjeti na određenoj destinaciji. Ako ste, primjerice, došli u Pariz, vjerojatno ćete se popeti i na Eiffelov toranj, simbol ovoga grada, iako ćete ulaznicu morati platiti i 25 eura. Cilj je zapravo smanjiti pretjerano opterećivanje troškovima tijekom odmora.

3. Usporedite cijene

U današnjemu moru opcija ponekad je teško odrediti koja je najisplativija. Kako ne biste trošili mnogo vremena na pretraživanje, postoje stranice i aplikacije koje će to učiniti umjesto vas. Takva digitalna rješenja znatno će olakšati potragu za najjeftinijim prijevozom, smještajem i/ili najamom vozila. Uz, to kako bi na vrijeme saznali za neku primamljivu ponudu, uključite i opciju "instant alerts", koja će vam slati dojave o sniženju određenih turističkih usluga. Ovo je jako koristan alat, s obzirom na to da takve opcije najčešće prve nestanu.

4. Pročitajte recenzije

Danas za gotovo svaku aviokompaniju, hotel, rent a car tvrtku, muzej, plažu, restoran i tako dalje postoje recenzije. Dakako da ih se ne morate slijepo držati, ali je itekako korisno saznati gdje je najukusnija hrana u gradu, koji hotel ili smještaj ima najljubaznije osoblje ili koje su plaže pogodne za djecu. Prilikom čitanja recenzija, a posebno kad je riječ o popularnim mjestima, savjetujemo da odmah online kupite ulaznice za muzeje i druge znamenitosti kako ne biste morali gubiti vrijeme na čekanje u redu na samoj destinaciji.

Ipak, nemojte dopustiti da vas recenzije u potpunosti obuzmu jer uvijek postoje negativni komentari, koji mogu, ali i ne moraju, biti opravdani. Zato se ne morate ubijati od potrage za hotelom s ocjenom 5. Također, ako neka usluga ili objekt nemaju nijednu recenziju, pokušajte je izbjeći jer se može dogoditi da je riječ o prevari.

5. Pripremite se za neočekivano

Čak i uz pomno i detaljno planiranje, gotovo je nemoguće izbjeći neke izvanredne troškove, poput otkazanog izleta za koji vam agencija ne želi vratiti novac, pretjerano skupog ručka u fensi restoranu u koji ste sasvim slučajno sjeli ili kupnju odjeće koju ste možda zaboravili ponijeti. A da ne govorimo o nekim malo težim situacijama, poput krađe ili nesreće.

Zato je na putovanju uvijek korisno imati karticu s kojom je moguće naknadno podijeliti trošak jednokratnih transakcija na rate kako ni u jednom trenu ne biste ostali bez kune na računu. Upravo to pruža Mastercard kreditna kartica Zagrebačke banke, koja je ovu opciju omogućila čak i za transakcije u inozemstvu, na internetu te u Hrvatskoj gdje obročna otplata nije dostupna. Glavna je prednost ove pogodnosti što se može brzo i jednostavno, uz samo nekoliko klikova, obaviti putem m-zabe. Potrebno je samo podijeliti kupovinu od 200 do 4000 kuna koja ima oznaku u m-zabi "Podjela na rate" na dvije ili tri rate, ovisno o iznosu, uz naplatu naknade po rati, i to je to. Više o ovoj opciji pročitajte na stranici Zagrebačke banke.