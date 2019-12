Bolest s tisuću lica: 'Sve je krenulo trnjenjem ruku i nogu'

Multipla skleroza kronična je upalna bolest koja zahvaća središnji živčani sustav, odnosno mozak i kralješničnu moždinu. Za mnoge oboljele prvi susret s MS-om kreće s pojavom klinički izoliranog sindroma (CIS), koji predstavlja epizodu neuroloških simptoma te obično traje 24sata. On nastaje kada imunološki sustav kaže našem tijelu da napadne mijelin, zaštitnu ovojnicu koja oblaže živčane stanice u mozgu i kralježnici. Time dolazi do stvaranja ožiljaka ili lezija, koji potom otežavaju prijenos signala između mozga i tijela. Pritom je također važno znati da postoje dvije vrste CIS-a:

Monofokalna epizoda - pojavljuje se jedan simptom Multifokalna epizoda - pojavljuje se više simptoma

Nije mogla ustati iz kreveta, a danas vodi normalan život

Od multiple skleroze najčešće obolijevaju mladi ljudi, a bolest se uglavnom dijagnosticira u trećem desetljeću života. Među njima je i naša sugovornica Petra Strupar (26), koja je za dijagnozu saznala prije 4 godine. Njezini su simptomi krenuli trnjenjem nogu, potom su se proširili na cijelo tijelo te su zahvatili čak i vid. Došlo je do toga da se Petra nije mogla dići iz kreveta ni obavljati svakodnevne obaveze. No Petra kaže da kada je saznala za dijagnozu, nije bila šokirana.

- Iskreno, moja je reakcija bila začuđujuće normalna jer sam dugo znala da nešto nije u redu i napokon sam saznala što je to. S druge strane, roditelji su bili dosta šokirani i taj šok je potrajao kratko te smo zajedno krenuli u "rješavanje" problema - kaže Petra i dodaje da su tražili bilo kakve podatke koji bi joj mogli pomoći. Šest mjeseci od saznanja Petra je krenula s liječenjem, a njezinu terapiju vodila je doc. dr. sc. Ines Lazibat, čije stručne komentare možete pogledati u sljedećem videu:

Zahvaljujući ranom otkrivanju bolesti i odgovarajućoj terapiji, Petra danas vodi sasvim normalan život te ostalima poručuje:

- Svi mi s MS-om imamo istu bolest, ali smo individualci koji se trebaju brinuti sami za sebe i moramo slušati svoje tijelo. Nemojte se uspoređivati s drugima, nego prihvatite dijagnozu i pobrinite se za svoje zdravlje - kaže naša sugovornica.

Koji znakovi upućuju na to da je riječ o MS-u?

Multipla skleroza bolest je s nepredvidivim simptomima koji variraju u svom intenzitetu. Neki će ljudi osjećati umor i ukočenost, dok se kod teških slučajeva MS-a znaju pojaviti paraliza, gubitak vida i smanjenje moždanog rada. Upravo zato što tijek bolesti izrazito varira među oboljelima, multipla skleroza ponekad se naziva i bolest s tisuću lica. Ipak, možemo nabrojati neke od najčešćih simptoma koji se javljaju kao znakovi upozorenja.

problemi s vidom

trnci i ukočenost

bolovi i grčevi

slabost ili umor

problemi s ravnotežom ili vrtoglavica

seksualna disfunkcija

kognitivni problemi

Vježbe su dio terapije

Osim općeg zdravlja i dobrobiti, vježbanje je jako korisno u upravljanju mnogim simptomima MS-a. Studija koju su 1996. godine objavili istraživači sa Sveučilišta u Utahu bila je prva koja je pokazala prednosti vježbanja za oboljele od multiple skleroze. Oni pacijenti koji su sudjelovali u programu aerobnog vježbanja na kraju su imali sljedeće rezultate:

bolju kardiovaskularnu kondiciju

veću snagu

bolje funkcioniranje mokraćnog mjehura i crijeva

smanjenje umora i depresije

pozitivniji stav

povećano sudjelovanje u društvenim aktivnostima

Istraživanja koja su uslijedila samo su potvrdila prednosti vježbanja, uključujući poboljšanje kognitivne funkcije i poboljšanje raspoloženja. Upravo zato, u Hrvatskoj se duži niz godina provodi program MS pilates koji nastoji pomoći oboljelima u njihovoj borbi. Stoga smo se obratili Mirjam Jukić, predsjednici MS TIM-a Hrvatska, kako bi nam objasnila kako program funkcionira.

- Naš tim zapravo čini par entuzijasta koji pokušavaju oboljelima od multiple olakšati život. Tako provodimo tri projekta: MS walk, MS talk i MS pilates - objašnjava naša sugovornica te dodaje da je MS pilates baziran na trima vrstama vježbi.

- U njemu se fokusiramo na vježbe ravnoteže, vježbe koordinacije te jačanje mišića nogu i lumbalnog dijela kralježnice - kaže Mirjam i dodaje da ono što ovaj program čini posebnim jest to što su instruktori također osobe oboljele od multiple skleroze.

- Ispostavilo se da to najbolje funkcionira jer instruktori najbolje razumiju probleme oboljelih te znaju na koji ih način voditi i koje su njihove mogućnosti, ali i ograničenja - kaže naša sugovornica, koja je i sama oboljela od multiple skleroze davne 2001. godine. No, to joj je dalo samo dodatan vjetar u leđa jer je Mirjam danas vrlo aktivna u pomaganju oboljelima od MS-a. Osim što vodi MS TIM, ova dugogodišnja novinarka također piše blog te je svoja iskustva pretočila u knjigu ''Imate multiplu? Imam i ja'', svojevrsni priručnik za početnike i novooboljele koji će im pomoći da se snađu i doznaju osnovne informacije o ovoj bolesti.

