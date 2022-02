Prema posljednjim podacima Eurostata za 2020. godinu koji pokazuju koliko dugo mladi ostaju u roditeljskoj kući, Hrvatska je zauzela vrh na popisu članica Europske unije. Procjenjuje se da se mladi u Hrvatskoj tek oko 32. godine odlučuju za preseljenje.

Osim ovog negativnog populacijskog trenda, često možemo pročitati i vijesti o onima koji su odlučili svoju budućnost pronaći izvan granica naše države, a zadnjih mjeseci sve se više priča i o porastu cijena nekretnina. Prema svemu sudeći, jasno je da mladima nije najjednostavnije financijski i stambeno se osamostaliti, ali zato ih je potrebno educirati o mogućnostima koje su pred njima. Jedna od tih mogućnosti uključuje APN-ove kredite, to jest stambene kredite uz državnu subvenciju.

Svoja iskustva podijelili su s nama ljudi koji kredit otplaćuju nekoliko godina, ali i jedna novopečena korisnica ovog modela financiranja.

Računica je jasna

- Za APN sam saznala preko prijatelja koji je planirao kupiti stan i upravo nas je on zainteresirao za tu mjeru. Suprug i ja u to vrijeme otplaćivali smo stambeni kredit za stan od 58 m² u kojem smo živjeli s jednim djetetom. Planirali smo još djece i razmišljali o većem životnom prostoru. Izračunali smo da će nam, uz državne subvencije i manju kamatnu stopu, rata APN-ova kredita za 20 m² veći stan, također u zapadnom dijelu Zagreba, biti približno ista - prepričava nam svoje iskustvo M. B. A. (35), koja ima ratu kredita od 654 eura na 17 godina, ali prvih sedam godina plaća 466 eura.

Sugovornici M. B. (41), koja se također odlučila za APN, osnovni kriterij bio je da rata kredita bude u rangu cijene najma koji je do tada plaćala i u tome je uspjela. Kaže nam da je za stan od 43,30 m² dobila kamatu od 2,14%, a mjesečna rata kredita iznosi joj 2121,70 kn. Prvih šest godina subvencionirano joj je 30% rate, znači 568,91 kn. Kredit je uzela u prosincu 2019., a otplaćivat će ga do prosinca 2046. godine.

Naime, za ovu vrstu kredita, za koji se natječaj raspisuje svake godine, hrvatske banke u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) nude dvije pogodnosti. Jedna je ugovaranje stambenoga kredita uz državnu subvenciju, koja iznosi od 30 do 51%, ovisno o indeksu razvijenosti mjesta u kojem se nekretnina kupuje, a druga povoljnije kamatne stope, koje svaka banka nudi od 2,09 do 3,50% za kune, odnosno od 2,15 do 3,50% za eure.

Krenite prema svom domu!

APN-ov kredit namijenjen je prvenstveno mladima jer zahtjev za njega mogu podnijeti isključivo osobe do 45. godine života koje, uz svojeg bračnog ili izvanbračnog partnera, nemaju u vlasništvu neku nekretninu. Maksimalni iznos kredita koji država može subvencionirati je 100.000 eura, s ukupnim rokom otplate kredita na 15 godina ili više.

- Ušli smo u APN-ov kredit odmah u prvom valu, kad je subvencija bila 50% i trajala je 4 godine. Na ukupni iznos od 120.000 eura s APN-om smo uštedjeli nekih 20.000 eura. Puna rata za stan iznosi 5600 kuna i, evo, prije mjesec dana prošao je rok od četiri godine u kojima nam je država plaćala 2800 kuna od rate - priča nam o svojem iskustvu J. B. (45).

Ova mjera kojoj popularnost iz godine u godinu raste provodi se od 2017. godine i do sada ju je iskoristilo više od 22.000 mladih. Samo u prošloj godini APN je odobrio 4648 zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita.

Prilika za mlade obitelji

Ova vrsta kredita ima i demografsku mjeru, odnosno pomaže obiteljima s djecom jer se za svako maloljetno dijete produljuje rok subvencioniranja kredita za jednu godinu, što potvrđuje i naša prva sugovornica.

- Kao glavne prednosti navela bih nižu kamatnu stopu i subvenciju, koju u vlastitom slučaju možemo koristiti punih sedam godina jer smo u međuvremenu dobili još jedno dijete. Da nije bilo APN-ova kredita, sigurno ne bismo išli u novi kredit. Ovo nam je bila šansa da dobijemo veći životni prostor, s tim da je kamatna stopa koju smo dogovorili preko banke bila manja nego ona koju smo otplaćivali za stambeni kredit koji smo imali - kaže M. B. A. (35).

Važno je istaknuti i da se subvencionirani rok produljuje za dvije godine za svako živorođeno, odnosno posvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita. Isto vrijedi za one koji u kućanstvu imaju utvrđen invaliditet veći od 50% tjelesnog oštećenja.

Kako se prijaviti?

Postupak prijave nije pretjerano kompliciran jer sve vodi kreditna institucija, to jest banka u kojoj podižete APN-ov kredit. Za početak je potrebno pronaći nekretninu ili zemljište za njezinu gradnju te poslati banci zahtjev za kredit i prikupiti dokumentaciju. Potom banka sve potrebne dokumente šalje APN-u na odobrenje, nakon čega potpisujete s njima ugovor o kreditu i dogovarate instrumente osiguranja. Slijedi isplata APN-ova kredita i upis vlasništva kod stambenih kredita s namjenom kupnje.

- Sve je teklo prema planu, naša savjetnica iz Erste banke vodila nas je kroz cijeli proces. Prikupljanje papira išlo je brzo, rješavali smo sve po redu, većinu toga putem maila i sastali se sa savjetnicom možda dva puta - rekla je M. B. A., a J. B. dodaje da joj je bilo odlično što se pri podizanju APN-ova kredita u Erste banci ne plaćaju procjena stana i interkalarna kamata.

O detaljnom postupku prijave i potrebnim dokumentima za podnošenje zahtjeva pročitajte sve na službenim stranicama APN-a ili na stranicama banaka koje imaju mogućnost ovakvoga kredita. Također možete ispuniti pretprijavu na stranicama Erste banke, nakon čega će vas banka informirati o svemu što vas zanima.

- Mislim da je ovo dobra prilika za sve koji razmišljaju o kupnji prve ili veće nekretnine, opcija koju svakako treba razmotriti. Godine brzo prolaze, a stan na kraju ipak ostaje u vlasništvu - zaključuje M. B. A.

I za kraj recimo još da će građani moći bankama podnositi zahtjeve za subvencionirane stambene kredite od 9. ožujka i da planirani budžet državne pomoći za ovu mjeru, u ovoj godini, iznosi 50 milijuna kuna.