Znate li što povezuje Bambija, nacizam i crtane filmove?

Božić je savršeno doba za stisnuti se s vašim najdražima na kauč i gledati klasike svjetske animacije, a postoje li bolji filmovi za to od Disneyevih? Na našoj listi sigurno ćete pronaći inspiraciju za vašu iduću filmsku obiteljsku večer, a donosimo i neke zanimljivosti vezane za sve filmove. Počnimo!

Bambi je dobiven za 1000 dolara

Bambi - animirani film iz 1942. godine obilježio je generacije, a ocjena od 90% na stranici Rotten Tomatoes govori o popularnosti ovog crtića. Temelji se na knjizi Bambi: Život u šumi, koja je 1936. bila zabranjena u Njemačkoj. Nacisti su bili uvjereni kako knjiga može biti shvaćena kao alegorija za nedaće koje su zadesile Židove u Europi. Autor knjige, Felix Salten prodao je prava redatelju Sidneyu Franklinu za samo 1000 američkih dolara, a on Disneyu uz zapis: 'Želio bih da to bude jedna od najvećih stvari ikada pokušanih i napravljenih.' Film je poseban po tome što su životinje izgovorile manje od 900 riječi, ali i prema činjenici kako je to prvi naslov iz studija Disney koji nema ljudskih likova, iako su kao vrsta spomenuti. Predivne animacije rezultat su posvećenosti animatora koji su proučavali kretnje jelena u prirodi kako bi prenijeli realnost Bambijevih pokreta na filmsko platno.

Ljubavna priča koju svi znamo

Animirani film Ljepotica i zvijer prikazan je prvi puta 1991. godine. Ovaj film za djecu, ali i odrasle krasi ljubavna priča uz očaravajuću glazbu. Čak tri pjesme iz originala bile su nominirane za prestižnu nagradu Oscar koja je pripala naslovnoj skladbi filma. Glas zvijeri za kinesko tržište posudio je Jackie Chan, što je bilo odlično prihvaćeno od strane publiku, a dodatnu potvrdu ukupne kvaliteti pridonosi i ocjena od 94% na Rotten Tomatoes stranici. U 80-im godinama Disney je zaposlio animatora Rogera Purduma da napravi verziju filma bez scena mjuzikla. Kasnije je sama kompanija uvidjela kako je bez glazbe proizvod previše tmuran i depresivan, a nakon premijere Male sirene scene mjuzikla postale su neizostavne. U travnju ove godine u kinima se prikazivala igrana verzija Ljepotice i zvijeri, sada dostupna i na usluzi HBO GO, koju možete isprobati i besplatno na mjesec dana.

Legendarni crtić smješten u Kini

Mulan je priča o ženi koja ostaje vjerna sebi i svome srcu. Ona kroz film zapravo mijenja mišljenje društva o položaju žena. Izrada filma koji je primarno napravljen za djecu bio je pravi pothvat na čijem je petogodišnjem razvoju radilo 700 animatora, umjetnika i tehničara. Još jednom glas vodećem muškom liku za kinesku verziju posudio je Jackie Chan. Koliko se pazilo na detalje potvrđuje i nekoliko preinaka pjesme Reflection u kojoj su redatelji željeli da Mulan zvuči kao da stvarno ne želi ništa osim biti svoja i učiniti oca ponosnim.

Heroj s kojim su odrasle generacije

Kad se pojavio u kinima, Disneyev Tarzan bio je 46. film nastao prema seriji od 24 romana istoimenog naziva, autora Edgara Ricea Burroughsa. Upravo je ta verzija ostvarila najveću zarada od oko 450 milijuna dolara prema stranici Box Office Mojo. Film je osvojio i Oscara za najbolju originalnu pjesmu. Autor Phil Collins dobio je ideju za nju svirajući klavir kod susjeda na božićnoj zabavi. Ovaj je film namučio animatore kojima su trebale tri godine za osmisliti uvodnu scenu, a gotovo je apsurdno kako su Tarzan i Jane nastali u različitim zemljama. Studio je bio smješten u SAD-u, dok je vodeći animator Glen Keane nadzirao animacije odraslog Tarzana iz Pariza. Keane je inspiraciju za scene u kojima Tarzan surfa po drveću preuzeo od svog sina opčinjenog ekstremnim sportovima, a ideju za prepoznatljivi dodir rukama Tarzana i Jane skicirao je tijekom vožnje taksijem.

Spoj klasične animacije i moderne tehnologije

Planet s blagom prvotno je zamišljen za prikazivanje nakon preporoda koji je pokrenula Mala Sirena 1989. godine, no odgođen je na više od deset godina. Kada je film napokon zaigrao u kinima, morao se nezahvalno boriti s nastavkom najpopularnijeg čarobnjaka, Harry Potter i Odaja tajni. Piratska avantura nastala prema popularnom romanu Otok s blagom bila je ambiciozan projekt zbog premještanje radnje u futuristično doba, ali i kombinacije CGI efekata sa standardnim animacijama. Tako je John Silver od čovjeka bez noge postao kiborg. Uz nogu, njegova desna ruka i oko zamijenjeni su mehanički protezama CGI efektima, čime je Disney po prvi puta spojio klasičnu animaciju i modernu tehnologiju.

Nažalost, vrijeme navedenih animiranih filmova u kinima je prošlo, ali još uvijek postoji način da se vratite u dane djetinjstva ili po prvi puta pogledate s mališanima te bajkovite priče. HBO GO nudi mjesec dana besplatnog gledanja više od 4000 sati serija, filmova i sadržaja za djecu unutar posebnog odjeljka kids. Pronađite svoj najdraži crtić iz djetinjstva i učinite ovo blagdansko doba još posebnijim.