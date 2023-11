First/last minute, sezonska sniženja... Evo kad što kupiti

Želite li u shoppingu proći jeftinije, morate "potrefiti" trenutak te čekati sniženja i akcije. Tako mnogi čekaju sezonska sniženja, koja počinju dva puta godišnje, u siječnju i u srpnju, no isplati li se baš sve kupovati tad? Odgovor je: "ne, ne isplati se". Naime, sezonska sniženja odlična su za ulov obuće i odjeće, no pojedine stvari isplativije su tijekom ostalih mjeseci u godini. Kad je što najpovoljnije za kupnju, doznajte u nastavku.

Putovanja planirajte zimi

Cijene avionskih karata znaju biti nevjerojatno visoke, osobito u turističkoj sezoni zemlje u koju želite otputovati. Primjerice, želite li u Irsku u ožujku, kad se obilježava Dan sv. Patrika, u Nizozemsku početkom proljeća, kad cvjetaju tulipani, ili u tropske zemlje dok ne traje kišna sezona, potrošit ćete mnogo novca za avionsku kartu. Međutim, otputujete li kad u tim zemljama nije sezona, možete proći znatno jeftinije. Primjerice, možete uštedjeti desetke, pa i stotine eura, otputujete li u Pariz ili Madrid zimi, osobito ako pritom ugrabite first ili last minute karte. Zato, planirate li putovanje avionom, svakako putujte izvan sezone i novac koji biste inače potrošili na kartu potrošite na doživljaje tijekom putovanja.

Foto: Shutterstock

Kupujte first minute ulaznice

Bilo da je riječ o koncertu, festivalu, predstavi, spektaklu ili sportskom događaju, najjeftinije ćete proći kupite li first minute ulaznice. Iako takvih ponuda nema uvijek i najčešće ovise o događanjima, često možete naletjeti na first minute odnosno early bird ponudu, koja vrijedi do određenog datuma, nakon čega se cijene dižu. Tako su, primjerice, early bird ulaznice za Ultra Europe, festival elektroničke glazbe rezerviran za srpanj 2024. godine, puštene u prodaju prije gotovo mjesec dana s posebnom cijenom od 89 eura. Od tada su već skočile na 99, a kako vrijeme bude odmicalo i događaj se približavao, tako će rasti njihova cijena.

Sportska oprema isplativa je izvan sezone

Sportski ste tip i jedva čekate proljeće da sjednete na bicikl ili obujete role te se upustite u rekreaciju? Ili možda jedva čekate sljedeću zimu da ponovno otiđete na skijanje? U svakom slučaju, za sve to treba vam sportska oprema, a i ona ima vijek trajanja. Sljedeći put kad budete kupovali novi bicikl, role ili skije, obratite pozornost na sezonu. Skije će najjeftinije biti u ožujku - upravo nakon skijaške sezone, a role i bicikli držat će cijenu u proljeće i ljeto, no zimi će biti na popustima.

Što se tiče opreme za vježbanje, ona će biti na dobrim popustima u siječnju jer je u tom razdoblju većina ljudi svoju novogodišnju odluku o vježbanju počne provoditi u djelo.

Foto: Shutterstock

Vrtni namještaj kupujte u jesen

Ležaljke, stolove, stolce, suncobrane te slične stvari za vrt i dvorište najisplativije je kupovati nakon ljeta. Isto je i sa stvarima za plažu. Iako takve stvari obično gledamo početkom ljeta i u rujnu vam možda više neće trebati, dobro će doći na godinu. Sljedeće ljeto uživat ćete u novoj ležaljci znajući da ste je platili mnogo manje nego što biste je platili početkom ljeta. Zato, uz malo strpljenja, na jesen u nekom od STOP SHOP parkova, koji ima JYSK trgovinu, uštedite do 70% na više od 2000 artikala i obnovite cijelu vrtnu garnituru, a ne samo tu dotrajalu ležaljku i onaj ofucani suncobran koji vam stoji u garaži.

Knjige nabavite na Interliberu

Ako ste strastveni čitatelj i obožavatelj knjiga, teško da ćete se suzdržati od kupnje najnovijeg naslova koji želite pročitati. No da vas podsjetimo, na knjizi koju ćete u knjižari platiti najmanje 15 eura na Interliberu ćete sigurno uštedjeti pet ili više eura. Iako knjižare povremeno imaju kakvu akciju, rijetko kad su veće od 10-20%, a antikvarijati često nemaju najnovije knjige za koje ste možda zainteresirani. Zato se oboružajte strpljenjem i za manje novca na Interliberu se opskrbite štivom za cijelu godinu!

Božićne dekoracije kupujte dva dana prije

Želite nove ukrase za bor i kuću, ali ne želite potrošiti mnogo novca? Onda kupujte dva-tri dana prije Božića. Iako izbor neće biti kao početkom prosinca, sigurno ćete pronaći pregršt lijepih ukrasa po smiješno niskim cijenama. Trgovine se u to vrijeme polako žele riješiti božićnog asortimana, pa sve daju u pola cijene, ako ne i više. Još veći popusti vrijede u vrijeme nakon Božića.

Ako pak ne možete čekati, u razdoblju od 23. do 25. 11. posjetite KiK trgovine u sklopu nekog od STOP SHOP parkova i ostvarite 25 % popusta na kupnju nekog božićnog ukrasa ili kakvog odjevnog komada u blagdanskom duhu. Topli džemperi, kaputi, kape i šalovi čekaju vas i u Mani, gdje iznad potrošenih 20 eura, možete ostvariti 30 % popusta.

Foto: Shutterstock

Po tehniku i uređaje na Black Friday

Naravno, ako vam stara perilica rublja "otkaže", recimo, u siječnju, nećete čekati Black Friday, koji je u studenom, da biste kupili novu. No stvari koje želite, a ne možete ih baš sebi priuštiti, ulovite upravo tada. Dok ostali mahnito kupuju odjeću i obuću, vi na Crni petak kupite novi televizor ili onaj soundbar koju već dugo priželjkujete.

Također, kad ne znate što biste bližnjima darovali za Božić, na Black Friday možete uloviti razne kućanske aparate poput električnog roštilja, aparata za kavu ili aparata za kokice po super cijenama i zaista iznenaditi one kojima ih darujete. A širok izbor takvog asortimana tijekom ovog Black Fridaya možete pronaći u jednom od 12 STOP SHOP parkova - u Osijeku, Valpovu, Ludbregu, Našicama, Kaštel Sućurcu, Velikoj Gorici, Gospiću, Daruvaru, Vinkovcima, Labinu, Pazinu i Čakovcu. Izuzev popusta, za Black Friday vas u STOP SHOP parkovima očekuju i prilike za osvojiti vrijedne nagrade. Tako primjerice Vacom ove godine organizira razne treasure huntove, u sklopu kojih možete osvojiti novi televizor, volan za PC, soundbar, bluetooth zvučnik i gaming slušalice!

Crni petak iskoristite i za nabavu hrane i opreme za kućne ljubimce u Zoocityju, gdje od 23. do 25. 11. imate 15 % popusta za kupnju iznad 30 eura. Savršeno je vrijeme i za nabavu naočala jer Loyalty članove Optike Anda, uz kupnju Anda Cleanera ili Kasko osiguranja naočala, očekuje do 50 % popusta na sunčane i dioptrijske okvire. Jeste li spremni za shopping?

