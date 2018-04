Iznajmljujete apartman? Ovo su turistički trendovi u 2018.

Nitko ne želi biti turist, čak ni turisti sami. Zašto? Upravo zato što se uz taj pojam vežu visoke cijene, loša usluga i masa ljudi koja ljeti stvara gužvu na najposjećenijim mjestima u gradu. Zato je većini turista u zadnje vrijeme najvažnije iskusiti život lokalaca. Istraživanje koje je provelo Britansko udruženje putničkih agencija (ABTA), pokazalo je da skoro 70% ljudi smatra da bi putničke agencije morale osigurati da njihova putovanja pomažu lokalnim ljudima i ekonomiji.

Autentičnost hrane bitan je faktor

Jeste li ikada doživjeli situaciju u kojoj vas je miris hrane podsjetio na neko putovanje? Naime, upravo je taj miris jedan od najjačih podsjetnika na lijepe trenutke koje smo doživjeli na putovanjima. Zato je lokalna kuhinja postala jedan od najboljih načina proživljavanje strane kulture. Štoviše, u zadnje se vrijeme bilježi sve veći rast gastronomskog, kulinarskog i foodie turizma koji agencije organiziraju za sve one kojima je hrana skoro pa najvažniji element putovanja.

Prošle su godine društvene mreže, naročito Instagram, bile pune pažljivo složene hrane, avokada na tostu i luksuznih restorana, no u 2018. godini prevladavat će tradicionalna kuhinja koja je karakteristična za mjesto gdje turisti odsjedaju. U tu su svrhu kreirane i stranice ''EatWith'' i ''Meal Sharing'', na kojima lokalni ljudi nude turistima da večeraju u njihovim domovima. Stoga, ako i vi u ponudi imate hranu iz restorana, neka to bude jednostavna i svježa domaća kuhinja, koja će ponuditi sve kvalitete regije u kojoj se nalazite. Ako nemate, preporučite svojim gostima mjesto gdje mogu otići kako bi probali pravu lokalnu kuhinju. To će cijeniti više, nego da sami troše novce isprobavajući hranu u skupocjenim restoranima.

Foto: Pexels

Ulažite u tehnologiju!

Današnja tehnologija je san snova za sve one kojima padne mrak na oči kad moraju telefonski naručiti neki proizvod ili uslugu. Sada nas od omiljene pizze dijeli samo nekoliko klikova po ekranu. Razvoj tehnologije je tako uvelike zahvatio i turizam, gdje su veći hotelski lanci odlučili uvesti check-in i check-out uslugu pomoću mobilne aplikacije, a negdje čak možete otključati i zaključati vrata mobitelom.

No, ako niste u mogućnosti uložiti velike novce u naprednu tehnologiju, onda barem osigurajte svojim gostima kvalitetnu osnovnu ponudu. Ono što svaki gost danas očekuje je besplatan i brz internet pa tako više nitko nema ispriku za njegovo neimanje. Osim interneta, postoje i druge stvari koje možete pružiti i koje će svaki gost cijeniti. Primjerice, dodatak televizije i popularnih programa poput HBO-a, Foxa, Discoveryja, Eurosporta i sličnih koje možete naći na evotv-u, dat će dojam vašim gostima kako vam je jako bitno da se oni osjećaju ugodno u vašem apartmanu.

Foto: Pexels

Rast ekoturizma

Ekoturizam je zadnjih nekoliko godina postala jako bitna stavka pri odabiru turističkih destinacija. Iako taj pojam mnogima djeluje kao jeftin marketinški trik, riječ je vrsti turizma koju sve više ljudi prakticira. Ekološki svjesne osobe svojim ponašanjem i djelovanjem pokušavaju smanjiti efekte koje masovni turizam uzrokuje pa tako neki gosti preferiraju apartmane s vrtom, gdje se organski uzgaja povrće, prirodno očuvane prostore, ograničen broj gostiju te korištenje jednostavnih vrsta smještaja i slično. Gost koji dolazi na ovakvu vrstu odmora očekuje nepromijenjen ili djelomično promijenjen okoliš te se na neki način želi stopiti s prirodom oko sebe.

Multigeneracijsko putovanje - novi trend

Zadnjih par godina solo putovanje je, naročito kad su u pitanju žene, bilo pravi hit. Ali, u 2018. godini analitičari predviđaju da će novi trend postati multigeneracijsko putovanje. Razmislite, nisu li vaša najljepša putovanja bila ona obiteljska? Uspon milenijalaca diktira kako će se turizam mijenjati u narednim godinama, no multigeneracijska putovanja predstavljaju vrstu putovanja koja pokazuje kontinuiran rast još od 1990-ih. Velike obitelji (mama tata, djeca, bake i djedovi) bit će glavni akteri u narednoj sezoni i zato se morate potruditi kako bi se svaki član obitelji u vašem apartmanu osjećao jednako ugodno. Velike obitelji uglavnom unajmljuju stanove ili apartmane jer ima pružaju veću privatnosti te su daleko jeftiniji. Zato, sadržaj apartmana koji iznajmljujete treba odgovarati svim uzrastima.

Izbjegavajte moderno uređenje s pločicama visokog sjaja jer, iako djeluju luksuzno, one u kombinaciji s mokrim stopalima nisu najbolji odabir, pogotovo za starije osobe. Također, glavni izvor zabave mnogim starijim osobama je televizija pa se potrudite da im osigurate međunarodne programe kako bi mogli pratiti svoje omiljene serije i emisije. Pored toga, mala djeca, ali i bake i djedovi dosta su osjetljivi na visoke ili pak izrazito niske temperature. Upravo zato, vaš apartman mora biti opremljen klimom, odnosno grijanjem.

Što vi imate od svega? Goste koji će zapamtiti ugođaj koji ste im pružili te vam se zato vratiti i sljedeće godine.