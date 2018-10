Kad ste na piću s prijateljima, tko obično plaća račun?

Veseli izlazak s prijateljima u kafić ili restoran dobiva dozu ozbiljnosti kada dođe vrijeme plaćanja računa. Znate kako to ide: netko iz društva uvijek zaboravi novčanik ili eto, joj, nije uspio naći bankomat, pa nema gotovine. Netko otvara novčanik i prije nego što konobar dođe kao da je jedina odgovorna osoba u grupi, a postoje i oni koji se vole napraviti važni pa pokroviteljski i s frazom „pustite, ja ću to riješiti“ demonstiraju dobar kućni odgoj i dobro financijsko stanje. Zna se razviti i prava mala dobrodušna prepirka kad ljudi počnu argumentirati zašto baš oni moraju platiti račun, primjerice „Meni je bio rođendan, ja ću“, „Dobila sam prvu plaću, red je da ja platim“ i slično.

Kad putujemo po svijetu ili se družimo s ljudima iz drugih zemalja, naravno da želimo biti pristojni i prikazati se u najboljem svjetlu. Stoga je korisno znati kakvi su običaji stanovnika drugih zemalja. Evo zanimljivih primjera s različitih strana svijeta koji odražavaju različitosti kultura i običaja.

Europa

U Irskoj obično je slučaj da se ljudi natječu tko će platiti, za što postoje i posebne taktike, kao što je skriveno davanje novaca konobaru, a na Islandu svatko plaća ono što je naručio. U Italiji račun se dijeli na jednake dijelove ili svatko plaća ono što je naručio. Kad objedujete s rodbinom, plaća najstariji, a kad se slavi nečiji rođendan, slavljenik sam plaća. U Norveškoj svatko plaća ono što je naručio, dok u Njemačkoj svi na hrpu stavljaju novac zajedno s napojnicom i onda konobaru daju cijeli taj iznos. Kad u Škotskoj pozovete na ručak nekoga koga ne poznajete dobro, podrazumijeva se da ćete se ponuditi platiti račun. U manje formalnim prilikama račun se dijeli. Šveđani sami plaćaju svoj dio, a neki njihovi restorani omogućuju plaćanje prije narudžbe. Španjolski običaji plaćanja ovise o regiji i prilici. Ako osoba koja vas je pozvala inzistira da plati, bit ćete nepristojni ako se oko toga svađate. Međutim, u nekim se područjima iznos zaokružuje i svi plaćaju isti iznos.

Afrika

U Egiptu ljudi obično plaćaju ono što su naručili, a ne dijele račun na jednake dijelove. Međutim, ako nekog pozivate, obično namjeravate platiti cijeli račun, osobito ako tu osobu niste dugo vidjeli. U Senegalu u grupi prijatelja nije neuobičajeno da svi sudjeluju u plaćanju, dok u poslovnim prigodama plaća pozivatelj.

Foto: Freepik

Azija

Na Filipinima mladi ljudi obično odvajaju račune, a stariji se natječu za čast da plate, pri čemu ostali moraju formalno protestirati. No obično se prethodno zna tko plaća. Ako je riječ o obitelji, plaćaju roditelji ili najstarija osoba. Stari je tradicionalni običaj u Indiji da najstariji u društvu plaća sve, dok mlađe generacije dijele račun na jednake dijelove. Ako se nađu ljudi s mladenkine i mladoženjine strane dok su zaručeni, muškarci s mladenkine strane plaćaju račun. U Iranu plaćanje ovisi o tome jeste li s obitelji ili s prijateljima. Kad jedete s obitelji, otac plaća sve. S prijateljima se obično unaprijed zna tko plaća. U posebnim prilikama (diploma, rođendan) plaća počasni gost. U manje formalnim situacijama s dvoje do troje ljudi podrazumijeva se da jedna osoba plaća račun, a sljedeći put neka druga. U Južnoj Koreji najstarija osoba plaća, bez obzira na to koliko se pojelo i popilo te koliko je ljudi bilo. U miješanom društvu Korejaca i stranaca Korejci se uvijek potrude platiti.

Amerika

U Kanadi gosti najčešće plaćaju točno ono što su naručili, a izdaju se pojedinačni računi. U Kolumbiji se, pak, podrazumijeva da plaća onaj koji je pozvao grupu, stoga budite oprezni koliko ljudi zovete. U SAD-u račun se obično ravnomjerno raspoređuje, pri čemu se sitničarenje smatra neuljudnim. Također, nije neuobičajeno da svatko plaća svoj račun. Kad u Meksiku netko zove na večeru, podrazumijeva se da on plaća.

Najbolja taktika

Da bi se izbjegli nesporazumi, najbolje je već pri pozivanju razjasniti tko plaća. Druga je opcija da, čim se svi okupite, diskretno povučete pitanje o tome na koji način tko namjerava platiti. Ni u Hrvatskoj nije više neobično tražiti odvojene račune, makar to konobaru neće biti po volji jer mu zadaje više posla. U većini situacija, pogotovo kad je društvo veće, ipak dođe do podjele grupnog računa. Najsofisticiraniji način za obavljanje tog osjetljivog zadatka jest korištenje specijaliziranih mobilnih aplikacija kao što su Billr, Venmo i Splitwise, a to možete učiniti brzo i jednostavno zahvaljujući pametnoj funkcionalnosti PBZ mobilnog bankarstva #withPAY. Najbolje je kod tih rješenja što ostaje zabilježeno tko je račun platio i koliko je dužan onaj koji redovito zaboravlja novčanik. No, kad smo već kod plaćanja u grupi, kako plaćanje funkcionira u vašem društvu?