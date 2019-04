Kakav makeover! Od starih ruševina do predivnog hotela

Supružnici i vlasnici La Grise, Lutvo i Meliha Murić, 2012. otvorili su višestruko nagrađivani hotel i restoran u staroj gradskoj jezgri šarmantne Općine Bale. Gospodin Murić, inače građevinar, odlučio se za izgradnju hotela kada je Općina na javnom natječaju ponudila na prodaju staru kuću uništenu u požaru desetljećima ranije. Kako je tekla adaptacija i kako se jedan građevinar snašao u hotelijerstvu, saznajte u nastavku.

Očuvane izvornost i tradicija

- Kada sam se prije 25 godina doselio u Bale, odmah sam se zaljubio u mjesto, tu sam se oženio, osnovao obitelj, kasnije i svoju građevinsku firmu koja i danas posluje - započinje svoju priču Lutvo Murić te nastavlja:

- Kada je Općina ponudila na prodaju staru kuću, zaštićeni spomenik kulture uništen u požaru prije kakvih 50 godina, nekome tko bi je obnovio po strogim konzervatorskim pravilima, odlučio sam iskoristiti priliku. Prvotna ideja bila je urediti neke sobe za iznajmljivanje, no s vremenom se kroz plan Općine o stvaranju grada-hotela rodila ideja o otvaranju hotela u starogradskoj jezgri. U početku su svi bili veoma skeptični s obzirom na to da je kuća bila u jako lošem stanju, bez krova i puna smeća - objašnjava naš sugovornik. No to ga nije spriječilo da nastavi s planom, pa je počeo otkupljivati i okolne povezane kuće koje su također bile u prilično lošem stanju, a neke čak i napuštene. - Da bih smanjio troškove, kuće sam uređivao u slobodno vrijeme. Za neke sam stvari dizao kredite, a neke sam kuće otkupio kompenziranjem građevinskim radovima za vlasnike na drugim lokacijama - ističe gospodin Murić.

Foto: Rajan Milosevic

Tek nakon osam godina prikupljanja dokumentacije, radova na obnovi i adaptaciji, konačno je 2012. otvoren hotel koji se tada sastojao od 20 soba, 2 hotelska apartmana te vlastitog restorana i caffe bara, saznajemo od vlasnika. No ono što La Grisu čini neobičnom i posebnom jest to što se sam hotel sastoji od dvaju odvojenih dijelova. - Upravo je jedna od njegovih čari razvedenost tlocrta, očuvane su izvornost i tradicija svake kuće, svaka je soba unikatna i potpuno drugačija od drugih zbog specifičnosti prostora koji se prilagodio gabaritima stare građevine - ističe ponosni vlasnik La Grise. Nesvakidašnje hotelske sobe prostrane su i elegantno namještene kombinacijom suvremenog i tradicionalnog stila uz jedinstvene detalje koji ih čine posebnima te svaka soba predstavlja kuću, dok hodnici predstavljaju ulice i staze. Iz istog je razloga hotel dobio i svoje neobično ime - prema najstarijoj ulici u mjestu, u kojoj je i smješten.

Foto: Rajan Milosevic

"Učili smo u hodu"

- U cijelom mi je projektu najveća podrška, naravno, bila moja obitelj, posebno supruga koja i danas sa mnom vodi poslovanje, a u hotelu radi i naša kći. Prije otvaranja hotela ni supruga ni ja nismo imali nikakvih iskustava rada u turizmu, a kamoli vođenja hotela, te smo sve učili u hodu i bazirali se na intuiciji te trudu i brizi o svakom detalju - ističe sugovornik.

- U vođenju poslovanja odlučio sam usmjeriti se na ono najvažnije, a to je očuvanje tradicije, osobni pristup svakom gostu i ponuda autohtone hrane - objašnjava nam vlasnik. Da bi to bilo moguće, nedaleko od restorana obitelj Murić napravila je i vlastiti vrt za ekološki uzgoj povrća te maslinik, a osim ponude autentičnih istarskih specijaliteta te više od 50 sorti i etiketa vina, vlasnici su izuzetno posvećeni svojim gostima.

Foto: Rajan Milosevic

- U malim obiteljskim hotelima veoma je važno osobno pristupiti gostima, razviti s njima topli prijateljski odnos, poznavati njihove navike, prepoznati potrebe i udovoljiti njihovim željama. Iz tog razloga za nas gosti nikada nisu samo broj sobe, već osobe s imenom i prezimenom, pamtimo što vole, što im je važno i to uvažavamo kako bismo svakomu pružili jedinstvenu uslugu - ističe vlasnik La Grise te dodaje kako su pritom jako važni zaposlenici jer objekt ne vrijedi ništa ako u njemu nema tko raditi. - Da bismo osigurali kvalitetnu radnu snagu, imamo zaposlene iste ljude od samog početka. S vremenom je broj zaposlenih rastao, a zadržavamo ih dobrim uvjetima i zaposlenošću tijekom čitave godine, te svi zajedno djelujemo kao obitelj - ističe gospodin Murić.

Planovi za budućnost

- U poslovanju se nikad ne smije živjeti na staroj slavi, već treba uvijek biti usmjeren prema naprijed, prema novim idejama i uslugama - odgovara naš sugovornik na pitanje o planovima za budućnost. - Naš je plan, osim odmorišnog, wellness i kongresnog turizma, okrenuti se i zdravstvenom turizmu, koji u ovom podneblju ima veliki potencijal. Plan je tijekom nekoliko sljedećih godina proširiti hotel za nekoliko soba i stomatološku ordinaciju, čime bismo proširili svoje usluge i, vjerujemo, postigli veću popunjenost kapaciteta - ističe Lutvo Murić.

Foto: Rajan Milosevic

Hotel je je već proširio svoju ponudu 2017. godine izgradnjom i otvorenjem wellness i fitness centra, unutarnjeg bazena, kongresne dvorane i još šest smještajnih jedinica, a sve je bilo sufinancirano sredstvima iz Europskih fondova. - Ukupna vrijednost investicije rekonstruiranja, proširenja i opremanja hotela koju smo napravili 2017. godine iznosila je više od osam milijuna kuna - objašnjava vlasnik. Međutim, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta prepoznalo je potencijal i značaj investicije te im dodijelilo dio bespovratnih sredstava financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. - Cilj investicije bio je dodatno unaprijediti ponudu hotela i podignuti konkurentnost kako bismo se što bolje prilagodili uvjetima na turističkom tržištu koji su svake godine sve zahtjevniji i izazovniji - nastavlja gospodin Murić te dodaje kako bi i drugima preporučio da se prijave za ponuđene poticaje za ulaganje jer svaka pomoć puno znači.

"Treba prepoznati i iskoristiti prilike"

Budući da je kod nas uvriježeno mišljenje da se u Hrvatskoj ne može uspjeti i da je vani puno lakše, upitali smo vlasnika La Grise što misli o tome. - Činjenica je da su uvjeti zahtjevni, ali nigdje uspjeh ne dolazi bez dugotrajnog rada i truda. Ako ste spremni raditi, truditi se i davati sebe, uspjeh vam ne može promaknuti. Također, jako je važno i što očekujete od poslovanja. Ako očekujete da ćete se naglo obogatiti, onda neće dugo trajati, ali ako ostanete realni i uzmete u obzir činjenicu da se radi o dobrom poslu za vas i vašu obitelj i tomu se posvetite, onda je taj posao unosan i od njega možete dobro živjeti - ističe sugovornik. Onima koji žele ostvariti san u Hrvatskoj i pokrenuti vlastiti posao vlasnik La Grise poručuje da se oboružaju strpljenjem, da se trude i rade te da budu spremni prepoznati i iskoristiti prilike, ali i prilagoditi se poteškoćama.