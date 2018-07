Kako je ovo dvoje domaćih poduzetnika ostvarilo svoje snove

Koliko su mala i srednja poduzeća važna za hrvatsku ekonomiju pokazuju brojke Eurostat-a prema kojima takva poduzeća u Hrvatskoj drže čak 73% zaposlenih i zaslužne su za gotovo 59% ukupnog robnog izvoza u EU. Međutim, iako su poduzetnici uvelike zaslužni za gospodarski rast u Hrvatskoj, često se suočavaju s brojnim poteškoćama, posebice na početku kada svoju ideju odluče realizirati. Prema posljednjem izvješću CEPOR-a za 2015. godinu, najčešći problemi s kojima se poduzetnici u Europskoj uniji susreću su:

pronalazak kupaca

dostupnost stručnog kadra i iskusnih menadžera

regulatorni okvir

pristup financijama

konkurencija

Iako nisu na prvom mjestu, financije su zapravo velik problem mnogima. Poduzetnici se nerijetko suočavaju s odbijenim zahtjevima za kredite jer banke često ne vjeruju u njih kao što oni vjeruju u sebe. Međutim, čak i nije toliko teško dobiti kredit koliko je teško naći onaj s povoljnom kamatom, stoga ne čudi što pojedini poduzetnici odustanu od čitave priče o pokretanju ili proširenju posla. Ipak, neki od njih pronašli su rješenje i ostvarili svoje snove, a mi vam donosimo priče dvaju poduzetnika koji danas uspješno vode svoj posao.

Malo drugačiji turizam

Denis Lončar u poduzetništvo je ušao 2015. godine otvorivši turističku agenciju Velebit aktivnosti j.d.o.o. u Otočcu. Nakon godina iznajmljivanja apartmana odlučio je turistima ponuditi nešto više - kajakarenje na rijeci Gackoj. - Osjetio sam da je na području destinacije Gacke i Otočca došlo do određenih pozitivnih turističkih trendova, a kako sam završio fakultet za turizam i već napunio 35 godina, rekao sam sebi da je ovo prilika, ili sad ili nikad. Tako sam dao otkaz u poduzeću u kojem sam radio, prijavio se na Zavod za zapošljavanje i zatražio potporu u iznosu od 25.000 kuna za ideju za samozapošljavanje - opisuje nam Denis.

No, osim prozirnih kajaka za uživanje na prekrasnoj Gacki, prošle je godine odlučio proširiti ponudu i turistima omogućiti avanturističko razgledavanje doline Gacke na quadovima. Naravno, nas je zanimalo kako je to isfinancirao s obzirom na to da takva vozila nisu nimalo jeftina, a upravo je financiranje poslovanja najčešća muka većine samozaposlenih. - Sudjelovao sam na jednoj HBOR-ovoj radionici gdje sam saznao za kreditnu liniju start-up za poduzetnike početnike. S obzirom na to da sam zadovoljavao sve uvjete, a imao sam ideju za proširenje poslovanja nabavkom četverocikala, pomislio sam kako je ovo idealna prilika za to. Ubrzo sam se prijavio za kredit, napisao poslovni plan, a sve ostalo je povijest - objašnjava Denis.

Foto: Denis Lončar/privatni album

Od otvaranja turističke agencije prošlo je tri godine i njezin vlasnik je, kako kaže, za sada prilično zadovoljan postignutim. - Relativno brzo sam napredovao i implementirao nove ponude zahvaljujući upornosti i raznim potporama koje se nude kroz kredit HBOR-a, potpore Ministarstva i turističke zajednice te grada Otočca - ističe Lončar.

Težim putem do uspješnosti

Naš drugi sugovornik svoju tvrtku Stolarija Dankić d.o.o. pokrenuo je pod malo drukčijim okolnostima, davne 1994. godine u dobi od samo 24 godine. - Glavni motivi za pokretanje stolarije bili su ostvarivanje vlastite egzistencije, nastavak drvodjeljske tradicije te gubitak vlastitog doma u ratnom vihoru 1992. godine radi kojeg sam s obitelji morao napustiti dom u Bosni i Hercegovini - započinje svoju priču Ivica Dankić koji danas posao vodi sa sinom Darijem.

Do 2008. godine stolarija je poslovala bez poteškoća, međutim, početkom ekonomske krize u Hrvatskoj potražnja za stolarskim proizvodima je drastično pala, pa stolarija Dankić paralelno s proizvodnjom građevinske stolarije započinje i sa samostalnom preradom sirovine za proizvodnju. - Sve te investicije nisu bile dovoljno učinkovite da se poveća potražnja naših proizvoda na tržištu, a u međuvremenu su se otvorili i brojni trgovački centri koji su nudili jeftinije proizvode, iako vidno lošije kvalitete - objašnjava vlasnik stolarije.

Foto: Stolarija Dankić/Privatni album

Sve je to rezultiralo time da stolarija Dankić 2015. godine odustaje od proizvodnje drvene stolarije i prelazi na izradu i preradu drva za ogrjev koje uspješno plasira na tržište Europske unije. To se pokazalo kao odlična odluka, pa je 2017. godine tvrtka odlučila proširiti proizvodne kapacitete tj. automatizirati proizvodnju. - Prošle smo godine podnijeli zahtjev za kredit odnosno kupnju stroja za piljenje i cijepanje ogrjevnog drva, a zahvaljujući HBOR-u koji je odobrio kredit i sufinancirao kupnju stroja sa 75% sredstava, od siječnja ove godine se on nalazi u uporabi - ističe Dankić te dodaje kako je HBOR jedina banka u Hrvatskoj koja je iskazala spremnost i dobru volju da financira kupnju takvog stroja.

Danas stolarija i pilana Dankić posluje odlično i vidi blistavu budućnost pred sobom. - Tržišta za prodaju ogrjevnog drva ima jako puno jer je ono ekološki najčistiji energent, a osim toga zime i hladnih dana će uvijek biti - govori za kraj naš sugovornik.