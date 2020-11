Kako preživjeti brak s financijski neodgovornom osobom?

Što ako vaša druga polovica nekontrolirano troši novac dok vi pazite da svaka kuna koja ne ode na osnovne potrepštine završi u štednji? Takav problem drugi je vodeći uzrok razvoda, no postoje savjeti koji bi vam mogli spasiti brak

<p>U Hrvatskoj je prošle godine sklopljen 19.921 brak, a prema posljednjem istraživanju demografa s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, najviše brakova propada između treće i pete te sedme i desete godine bračnog života. Pretprošle je godine u Hrvatskoj bilo <strong>6125 razvoda</strong>, što znači da na svaki treći brak dolazi po jedan razvod. Znate li što je najčešći uzrok nevolja u raju?</p><h2>Drugi vodeći uzrok razvoda</h2><p><a href="https://cdn.ramseysolutions.net/media/b2c/personalities/rachel/PR/MoneyMarriageAndCommunication.pdf?_ga=2.50300582.1088510725.1582118481-753717668.1577782431" target="_blank">Istraživanje </a><strong>Davea Ramseya</strong>, američkog financijskog savjetnika i autora mnogih bestselera o financijskom savjetovanju, pokazalo je da su nesuglasice o financijama najčešći uzrok bračnih svađa te, nakon nevjere, drugi vodeći uzrok rastava. </p><p>Rezultati pokazuju kako oni koji smatraju da su u iznimno sretnom braku redovito razgovaraju o novcu i financijskim planovima. S druge strane, svaka treća osoba koja je priznala da se s partnerom svađa zbog novca ujedno je <strong>skrivala troškove</strong> od njega, a takvi su svoj brak ocijenili prosječnim ili u krizi. No kako se osigurati i ne dopustiti da vam novac uništi odnos s voljenom osobom? U nastavku donosimo nekoliko osnovnih koraka.</p><h2>1. Upoznajte njihove financijske navike prije braka</h2><p>Prirodno je da želimo što bolje upoznati osobu prije nego što stupimo u odnos s njom, a posebno brak. No često nam promakne istražiti jednu od najvažnijih stvari - njihove financijske navike. Je li u dugovima, planira li troškove, ima li <strong>"slabu točku"</strong> zbog koje nekontrolirano troši? Sve su to pitanja koja je dobro postaviti prije braka, a koja bi vam poslije mogla osigurati mir u kući. </p><h2>2. Što prije reagirajte na probleme</h2><p>Ako ste tek nakon stupanja u brak počeli primjećivati neodgovorno financijsko ponašanje svoje druge polovice, najbolje što možete učiniti je reagirati odmah. Otvoreno razgovarajte o ponašanju koje vam se ne sviđa i jasno dajte do znanja koje su vaše <strong>granice tolerancije</strong> preko kojih ne želite ići u braku. Svakako se trudite razumjeti drugu stranu, a u tomu će vam pomoći ako se zapitate proizlaze li njihove greške iz čistog neznanja o vođenju financija ili iz svjesnog nemara. U oba slučaja jedino razgovorom i razumijevanjem možete riješiti problem. </p><h2>3. Napravite jasan plan troškova i novčanih limita</h2><p>Primijetite li da vaš partner "ne zna najbolje" s novcem te impulzivno troši ili nema naviku štednje, vrijeme je da zajedno napravite dobar <a href="https://bit.ly/2I09JWY" target="_blank">financijski plan</a>, koji uključuje planirane troškove na tjednoj, mjesečnoj pa čak i godišnjoj razini. Odredite koliko vam mjesečno otprilike treba za režije, <a href="https://bit.ly/3jWJ1vG" target="_blank">hranu</a>, održavanje automobila, školovanje djece i ostale <strong>fiksne troškove</strong> te dogovorite novčani iznos koji smijete potrošiti na stvari koje nisu nužne (npr. odlasci u shopping ili na neka događanja, uređenje doma i slično). </p><h2>4. Definirajte prioritete i dogovorite iznos za štednju</h2><p>Da biste mogli pametno upravljati financijama i štedjeti, prioriteti supružnika ne bi se smjeli razlikovati. Razgovarajte s partnerom o njima te ih uskladite. Možda će to biti <strong>otplaćivanje kredita</strong> za auto ili štednja za odlazak na putovanje o kojem već dugo maštate, ali važno je da su vam financijski ciljevi usklađeni jer ćete ih tako lakše ostvariti. Odredite novčani iznos koji ćete mjesečno izdvajati za štednju. Čak i ako situacija nije najbolja, <strong>pokušajte izdvojiti koliko možete</strong> (makar to bilo 100-200 kuna mjesečno). Važno je da se držite dogovorenog i da si zacrtate određene financijske ciljeve koje želite postići unutar nekog vremena (npr. u godinu dana uštedjeti određeni iznos novca). </p><p>Na kraju, važno je znati da za brak nije dovoljna "samo" ljubav. Potrebno je odgovorno ponašanje oba partnera i<strong> timski rad</strong>. Biti financijski stabilan znači i imati više vremena za razvijanje zdravog odnosa s partnerom, pa se može reći i da financijska sigurnost dovodi do sretnog i dugovječnog braka. Plodove takvog odgovornog ponašanja ubirat ćete u trećoj dobi, odnosno kada dođe vrijeme za<strong> </strong><a href="https://bit.ly/3eiYQvb" target="_blank">mirovinu</a><a href="http://bit.ly/2vSSr7K" target="_blank"> </a>na koju ste, nadamo se, na vrijeme računali i dobro je isplanirali.</p>