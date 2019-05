Kako uspjeti? Pročitajte savjete poznatih svjetskih biznismena

Vaš uspjeh ovisi o načinu na koji razmišljate, posebno ako razmišljate pozitivno. Najbolji su primjer za to uspješni biznismeni koji su se uspjeli istaknuti među konkurencijom i izgraditi uspješno poslovno carstvo. Njihov je način razmišljanja jedinstven, a često i sam stil života. Mark Zuckerberg poznat je po nošenju iste odjevne kombinacije svaki dan, a isto je činio i Steve Jobs. Japanski izumitelj Yoshiro Nakamatsu prakticira ronjenje na dah u velike dubine jer tvrdi da mu najbolje ideje padaju na pamet pola sekunde prije smrti. Svaki poduzetnik ima različit pristup poslovanju i drugačiju životnu filozofiju.

Richard Branson britanski je biznismen čije se bogatstvo procjenjuje na 5,1 milijardi američkih dolara. Osnivač je grupacije Virgin koja kontrolira više od 400 kompanija. Poznat je po svome zalaganju za zaposlenike i njihova prava, a zabavu smatra najviše podcjenjenom komponentom uspješnog poslovanja. Jedna je od njegovih posljednjih inicijativa i prijedlog drugim poslodavcima da tjedan srežu na samo tri radna dana.

Kada govori o uspjehu svog poslovanja, ističe važnost pronalaska dobrih suradnika. – Mislim da imam ugodan i dug život jer sam pronašao predivne suradnike koji vode moje kompanije. – rekao je u intervjuu za CNBC. To još naziva i umjetnošću delegiranja koja predstavlja povjeravanje ovlasti drugoj osobi ili grupi. Delegiranje je važno kako bi se sam osnivač rasteretio i dobio vrijeme za privatan život i, kako kaže, dobar san. Branson je ambiciozan i ne boji se novih izazova, a posao smatra prirodnim dijelom života.

Branson je još poznat i kao pozitivac i čovjek koji zna uživati u životu, a isto želi i drugima. Nedavno je nasmijao javnost kada je na svome blogu objavio fotografije posjeta australskoj kompaniji Virginiji. Na jednoj fotografiji pozira pored mladog zaposlenika koji je zaspao na kauču. Sigurno je mislio da sanja kada se probudio i ugledao me – našalio se Branson i dodao kako zaposlenik nije u nevolji jer je zapravo i bilo njegovo vrijeme pauze.

Foto: Mirna Maric

Mark Cuban američki je biznismen i ulagač, javnosti najpoznatiji kao vlasnik košarkaškog kluba Dallas Mavericks i kao jedan od 'morskih pasa' u televizijskom showu Shark Tank gdje ima ulogu investitora koji prihvaća ili odbija ideje poduzetnika na početku karijere. Prvi mu je posao bio kao prodavanje vreća za smeće od vrata do vrata i tada je naučio da nije tragedija biti odbijen. Danas se njegovo bogatstvo procjenjuje na 4,1 milijardi američkih dolara. Pozitivan utjecaj na Cubana imao je njegov otac koji ga je od početka motivirao da isprobava nove stvari i da se ne boji neuspjeha.

'Uvijek se budite s osmijehom na licu znajući da ćete danas uspjeti u stvarima koje se drugi previše boje probati.'

Njegov otac usadio mu je poseban pogled na život: – Danas si najmlađi nego što ćeš ikada biti pa tako i živi. Što više starimo, počinjemo misliti da smo prestari, a zatim se osvrnemo unazad i shvatimo koliko smo zapravo bili mladi, a nismo ostvarivali snove jer smo mislili da smo prestari.

Elon Musk je s 12 godina sam naučio programirati i svoj prvi kôd prodao je za 500 dolara, a danas se njegovo bogatstvo procjenjuje na 21,3 milijarde američkih dolara. Musk je izumitelj, inženjer, investitor i vlasnik popularnih kompanija Tesla, SpaceX i Boring Company. Unatoč bogatstvu, Musk si ne isplaćuje plaću od kompanije Tesla, a to će početi raditi tek kada kompanija dosegne 100 milijardi dolara dobiti. Ovaj ekscentrični biznismen poznati je radoholičar i otac petero djece. Svoje bogatstvo ne troši na luksuzna putovanja i skupe stvari, nego većinu vremena provodi u svojim uredima i tvornicama. O njegovoj ambiciji govori i izjava da neće biti sretan sve dok ne napustimo Zemlju i u potpunosti koloniziramo Mars.

'Ako trebate riječi inspiracije, nemojte ni počinjati'

Musk čvrsto vjeruje da ćete, ako ste rođeni za nešto, to i postići u životu. Odnosno, ako su isključivo riječi inspiracije presudne u vašem donošenju odluke o pokretanju kompanije, onda možda niste prava osoba za to. Prema Muskovu mišljenju, prava osoba za pokretanje biznisa uopće nije fokusirana na novac. Također smatra da je važno zaprljati ruke i biti uključen u vlastitu kompaniju što je više moguće.

