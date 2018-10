Kakva nostalgija! Ove smo videoigre iz 90-ih svi igrali

Devedesete su obilježile svijet gaminga zahvaljujući znatnim promjenama u tehnologiji i razvoju novih žanrova. Prelazak iz sirove i jednolične 2D grafike u istraživačko 3D okruženje označilo je prekretnicu u video igrama i početak jedne nove ere. Iako su tijekom vremena računalne igre nemjerljivo napredovale, danas se rado prisjećamo onih koje su obilježile naše djetinjstvo. Naravno, mnogi od nas tada nisu imali računala kod kuće, a ako i jesu, nisu imali sve igre, pa smo poslijepodneva često provodili igrajući Wormse ili Simse na računalima u knjižnici ili na satovima informatike. Kako bismo se nakratko vratili u te nezaboravne trenutke, prisjetimo se najpopularnijih igara 90-ih koje bismo i danas rado zaigrali.

Doom

Ova računalna igra iz 1993. stekla je ogromnu popularnost u vrlo kratkom roku zahvaljujući novootkrivenom žanru - igre u prvom licu odnosno iz perspektive prvog lica (first-person shooter), 3D grafike i, tada relativno nove, multiplayer igre. Sama je tematika nešto između znanstvene fantastike i horora, dok je igrač bezimeni svemirski marinac kojeg na putu do cilja čeka mnogo nasilja i čudovišnih demona. Prema igrici je 2005. snimljen i istoimeni film s Dwayneom Johnsonom u glavnoj ulozi, a 2016. napravljen je i reboot stare verzije, no čini se da nije imao tako velik uspjeh kao prvotna verzija igrice. U svakom slučaju, Doom je jedna od onih igrica na koje prvo pomislimo kad su u pitanju igre iz devedesetih.



Quake

Samo tri godine nakon Dooma ista je tvrtka, Id Software, lansirala novu igru, Quake. Srednjovjekovne, ali istovremeno i SF tematike, ova je igra odlikovana poboljšanim online multiplayerom koji podržava čak osam igrača, što je za ono vrijeme bilo nešto zaista jedinstveno. Povrh toga, Quake je ujedno i prva igra u perspektivi prvog lica koja ima mape za multiplayer verziju i potpuno 3D okruženje koje igraču dopušta više slobode za kretanje. No, ono zbog čega će se mnogi prisjetiti ove igre jest sjajna pozadinska glazba pjevača i glazbenika Trenta Reznora, frontmena rock grupe Nine Inch Nails.



Worms

Simpatični crvi, čitav arsenal bizarnih oružja i loša grafika odlike su ove igre. Iako je nasilna, igra obiluje humorom prije svega zbog neobičnih oružja kojima se vaša skupina crva bori protiv drugih. Prvi put izdana 1994., igra je sinonim za gaming devedesetih, a igrali su ju svi, i dečki i djevojke. Unatoč lošoj grafici, bila je i ostala jedna od najpopularnijih igara iz tog desetljeća.

SimCity 2000

Prije 25 godina, točnije 1993., izašao je nastavak SimCity igre koja je oduševila mnoge. Jedna je od prvih igara u kojoj se može graditi i upravljati gradom, a korištenjem šifri za varanje (čemu smo svi pribjegavali) novca za gradnju nije nedostajalo. Kasnijih godina izdana je i na PlayStationu, Nintendu i Game Boyu, a osvojila je i brojne nagrade kao što je Origins Award iz 1995. za najbolju vojnu ili strategijsku računalnu igru godine. Usto, 2012. godine uvrštena je Muzej moderne umjetnosti u San Franciscu kao stalna postava njihove zbirke videoigara.



RollerCoaster Tycoon

U posljednjoj godini desetljeća izašla je igra koja je igraču omogućila da gradi i upravlja zabavnim parkom s ciljem da bude profitabilan i uspješan. RollerCoaster Tycoon poseban je po tome što omogućuje da "vlakove smrti" dizajnirate po svojoj želji, naravno, dok god su troškovi unutar budžeta kojim raspolažete. Uz ovu je igru vrijeme brzo prolazilo, a prolazi i danas jer mnogi ljubitelji znaju da je danas dostupna i na Android te iOS mobilnim uređajima.



Što se još igralo?

Naravno, igralo se još mnogo toga u devedesetima, kako na računalu, tako i na Nintendu te PlayStationu. Sjećate li se Sraza? Bila je to jedna od izrazito popularnih igara, a ujedno i prva hrvatska računalna igra, izdana 1993. godine. Međutim, oni koji su voljeli više akcije i strategije, a manje znanja u igricama, vjerojatno su igrali neku od sljedećih igara:

Super Mario World (1990)

Super Mario 64 (1996)

Claw (1997)

Prince of Persia (1989)

Lara Croft: Tomb Raider (1996)

Diablo (1996)

World Of Warcraft (1994)

Svijet gaminga danas

Iako se starih igara prisjećamo s osmjehom na licu, ne možemo reći da žalimo za njima. Današnja tehnologija donosi vrhunsku kvalitetu igara koje su neusporedivo bolje kako grafički tako i konceptualno. Primjer su popularne igre poput World of Tanks, PlayerUnknown's Battlegrounds, World of Warcraft, League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Minecraft, Fortnite i najnovije, Scum. Posljednjih godina sve su prisutnije i VR igre (virtualna stvarnost) koje ćemo i ove godine imati priliku vidjeti i isprobati na Reboot InfoGamer-u. Od kada je 2016. godine VR postao široko dostupan u gaming svijetu, brojni gameri imali su priliku uživjeti se u igre poput Beat Saber, EVE: Valkyrie - Warzone, Fairpoint pa čak i Minecraft VR.

Što ste vi igrali devedesetih? Ima li još neka video igra koje se mi nismo dosjetili?